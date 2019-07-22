Новости Украины и Новороссии 22 июля 2019

Социолог и блогер Денис Селезнёв — о реальных итогах и последствиях внеочередных выборов в украинский парламент.

Сегодняшние выборы здорово выметут из Рады отмирающую шароварщину и фольклорный национализм.

А вместо них придут уже нормально отформатированные в рамках универсализма «лидеры», которые наполнены лишь однообразным популизмом о борьбе с коррупцией, новых технологиях и демократизации.

Никакого смысла в фольклорных националистах в рамках евроинтеграции нет. Свою главную задачу они выполнили — добили промышленную основу страны ядром которой был Донбасс.

Теперь можно уже не педалировать этот конфликт, а заняться пустыми фантазиями и экспериментами. Например, впервые выбрать президента не из узкой среды профессиональных политиков, а их карикатуру их телевизора. Что правда за спиной карикатуры стоят все те же профессиональные олигархи, что и за спинами профессиональных политиков.

Но главное в том, что за еще глубже за спинами теперь уже безальтернативно стоят транснациональные финансовые организации, которые и держат за ниточку жизнеспособность украинской олигархии.

Да ранее была альтернатива и были группы условно отечественного капитала по разному связанного с российским и транснациональным.

Понятное дело, что первые были бело-синими, а вторые оранжевыми. Отсюда вытекали все эти межнациональные свары — как известно эти политические альтернативы активно стравливали между собой регионы страны, чтобы получать результаты на выборах.

Но 2014 год разрубил этот десятилетиями сплетаемый узел. Пришла обратка. Украинские олигархи получили такой удар, что похоже не смогли выжить без того, чтобы не пасть в ноги транснациональному капиталу.

И вот мы видим результат из-под нациковской и ватной повестки выбили табуретку поддержки крупного капитала. И о чудо, впервые в истории незалежности нет регионального раскола при голосовании за президента. А в парламенте все шансы взять большинство единопартийно.

Вот и все, и нет никакого непреодолимого раскола. Собственно и делать особенно ничего не пришлось.

Времена, когда Порошенко мог саботировать прямые приказы МВФ о приватизации, дабы самому навариться на госсобственности похоже прошли. Теперь управление будет более прямым и ровным.

В политическом шоу будет все больше популизма, приколов, срачиков, эффектных вздрючиваний чиновников, разговоров про диджитализацию с инновацией, а в сфере реальной политики все более беспощадные социальные сюрпризы. Но придется потерпеть.

Ведь несмотря на преодоление шароварного раскола, не преодолена сама раскольничья сущность общества. Внутреннее состояние борьбы всех со всеми позволяет конструировать любые новые расколы по различным признакам. Или оживить в любой момент старый.

Такое общество способно лишь плыть по течению вверяя свою судьбу событиям, которые будут разворачиваться в окружающем мире.

Но в целом можно надеяться на затишье, так как когда реальный центр силы один, местные капиталисты укрощены угрозой санкций, а население потеряно и дезорганизованно вполне может наступить благодать спокойствия. Это благолепие будет основано на бессилии аборигенов и всесилии белых господ.

Что касается Донбасса, то тут похоже все уже случилось.

Мировой рынок избавился от 5 млн. стали, 70 млн. тонн угля и миллионов тонн химической продукции. Устранен как не нужный элемент на мировом рынке. Но главное — дезорганизация промышленности Донбасса, а также промышленных регионов связанных в своей деятельности с Россией (Днепропетровск, Кривой Рог, Харьков, Запорожье — прим. РВ), что означает разложение общественных связей, распад коллективов, примитивизацию культуры этих регионов. Как показала практика остатки советского в промышленно развитом районе стали одной из движущих сил вооруженного восстания.

И деактивация промышленности это еще один залог покорности населения в процессе дальнейшей эксплуатации Украины в интересах транснационального капитала.

Читайте также: На ведущем украинском телеканале вышел сюжет об ужасающих преступлениях Порошенко (ВИДЕО)