Новости Украины и Новороссии 22 июля 2019
- 12:16 Гражданская война на Украине.
- 10:48 Монобольшинство.
- 09:30 Что-то пошло не так: киевляне отвечают на вопрос о языковом законе (ВИДЕО).
- 08:37 Реальные итоги и последствия выборов: жёсткая правда.
- 07:34 На Украине решили помешать выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.
- 07:14 Выборы в Верховную Раду Украины. Подсчет голосов.
- 04:00 Почему люди массово проголосовали за Зеленского и его партию?.
- 01:30 Почему «нашим людям» на Украине нельзя было ходить на эти выборы — мнение.
- Вчера 22:39 Зеленский рассказал, когда же начнутся посадки.
Гражданская война на Украине
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Монобольшинство
Вырисовывается моно-большинство "Слуги Народа" в Верховной Раде. И выглядит так что, коалиция не потребуется.
Но важно помнить, что для принятия изменений в Конституцию нужно 300 голосов, так что как минимум ситуативные партнеры Зеленскому понадобятся, при этом, скорее всего, для внесение изменений в конституцию, потребуется не 1 партнер, а сразу 2, что оставляет для "Голоса", "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы" шансы на торговлю по определенным вопросам.
В рамках этой схемы выпадает только партия Порошенко, которая Зеленскому и Ко не нужна ни при каких раскладах и ее можно спокойно трепать через уголовные дела против Порошенко и закон о люстрации. Люди Коломойского в окружении Зеленского за этим проследят.
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Что-то пошло не так: киевляне отвечают на вопрос о языковом законе (ВИДЕО)
Украиноязычная журналистка одного из киевских телеканалов прошлась по городу, задавая вопрос об отношении к недавно принятому «закону о мове», который, напомним, фактически делает употребление русского незаконным.
Ответы киевляне дают не совсем такие, на которые рассчитывал телеканал. Даже те, кто старается отвечать на мове, делают это неумело. И со стороны хорошо видно, что в быту они говорят на русском.
Обратите внимание на то, как унижает «журналистка»-манипулятор тех, кто честно признаётся, что говорит как на русском, так и на украинском: «То есть на суржике?»
Поколение, рождённое в 70–80-х годах на Украине, действительно хорошо владеет обоими языками. Русский — родной для подавляющего большинства, украинский — прекрасно преподавался в школе, без перегибов в польскую и львовскую «говирку». На украинском были доступны многие произведения художественной литературы (в том числе популярные тогда Стругацкие, Саймак, Булычёв), которых было не достать на русском.
Обращает на себя внимание ещё и то, с какой готовностью большинство опрошенных готовы украинизироваться или, как минимум, делать вид.
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Реальные итоги и последствия выборов: жёсткая правда
Социолог и блогер Денис Селезнёв — о реальных итогах и последствиях внеочередных выборов в украинский парламент.
Сегодняшние выборы здорово выметут из Рады отмирающую шароварщину и фольклорный национализм.
А вместо них придут уже нормально отформатированные в рамках универсализма «лидеры», которые наполнены лишь однообразным популизмом о борьбе с коррупцией, новых технологиях и демократизации.
Никакого смысла в фольклорных националистах в рамках евроинтеграции нет. Свою главную задачу они выполнили — добили промышленную основу страны ядром которой был Донбасс.
Теперь можно уже не педалировать этот конфликт, а заняться пустыми фантазиями и экспериментами. Например, впервые выбрать президента не из узкой среды профессиональных политиков, а их карикатуру их телевизора. Что правда за спиной карикатуры стоят все те же профессиональные олигархи, что и за спинами профессиональных политиков.
Но главное в том, что за еще глубже за спинами теперь уже безальтернативно стоят транснациональные финансовые организации, которые и держат за ниточку жизнеспособность украинской олигархии.
Да ранее была альтернатива и были группы условно отечественного капитала по разному связанного с российским и транснациональным.
Понятное дело, что первые были бело-синими, а вторые оранжевыми. Отсюда вытекали все эти межнациональные свары — как известно эти политические альтернативы активно стравливали между собой регионы страны, чтобы получать результаты на выборах.
Но 2014 год разрубил этот десятилетиями сплетаемый узел. Пришла обратка. Украинские олигархи получили такой удар, что похоже не смогли выжить без того, чтобы не пасть в ноги транснациональному капиталу.
И вот мы видим результат из-под нациковской и ватной повестки выбили табуретку поддержки крупного капитала. И о чудо, впервые в истории незалежности нет регионального раскола при голосовании за президента. А в парламенте все шансы взять большинство единопартийно.
Вот и все, и нет никакого непреодолимого раскола. Собственно и делать особенно ничего не пришлось.
Времена, когда Порошенко мог саботировать прямые приказы МВФ о приватизации, дабы самому навариться на госсобственности похоже прошли. Теперь управление будет более прямым и ровным.
В политическом шоу будет все больше популизма, приколов, срачиков, эффектных вздрючиваний чиновников, разговоров про диджитализацию с инновацией, а в сфере реальной политики все более беспощадные социальные сюрпризы. Но придется потерпеть.
Ведь несмотря на преодоление шароварного раскола, не преодолена сама раскольничья сущность общества. Внутреннее состояние борьбы всех со всеми позволяет конструировать любые новые расколы по различным признакам. Или оживить в любой момент старый.
Такое общество способно лишь плыть по течению вверяя свою судьбу событиям, которые будут разворачиваться в окружающем мире.
Но в целом можно надеяться на затишье, так как когда реальный центр силы один, местные капиталисты укрощены угрозой санкций, а население потеряно и дезорганизованно вполне может наступить благодать спокойствия. Это благолепие будет основано на бессилии аборигенов и всесилии белых господ.
Что касается Донбасса, то тут похоже все уже случилось.
Мировой рынок избавился от 5 млн. стали, 70 млн. тонн угля и миллионов тонн химической продукции. Устранен как не нужный элемент на мировом рынке. Но главное — дезорганизация промышленности Донбасса, а также промышленных регионов связанных в своей деятельности с Россией (Днепропетровск, Кривой Рог, Харьков, Запорожье — прим. РВ), что означает разложение общественных связей, распад коллективов, примитивизацию культуры этих регионов. Как показала практика остатки советского в промышленно развитом районе стали одной из движущих сил вооруженного восстания.
И деактивация промышленности это еще один залог покорности населения в процессе дальнейшей эксплуатации Украины в интересах транснационального капитала.
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На Украине решили помешать выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Украинские власти намерены препятствовать процессу получения российских паспортов жителями Донбасса. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — отметил Данилюк. Его процитировал портал «Страна.ua».
Он считает выдачу документов жителям Луганской и Донецкой областей «спланированной провокацией» и нарушением минских соглашений.
Российский президент Владимир Путин 7 июля подписал указ, упрощающий получение гражданства РФ жителями Донбасса. Исходя из него, проживающие на этих территориях украинцы могут в упрощенном порядке получать российское гражданство, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища. Эта мера также распространяется и на лиц без гражданства, у которых есть вид на жительство в России или разрешение на временное проживание в стране.
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Выборы в Верховную Раду Украины. Подсчет голосов
Выборы на Украине, официальный подсчет.
На утро подсчитали всего 25%.
Те, кто проходит:
1. Слуга народа – 42%
2. Оппозиционная платформа – 12,6%
3. Европейская солидарность – 8,6%
4. Батькивщина – 8,3%
5. Голос – 6,3%
Те, кто не проходит.
6. Радикальная партия – 4%
7. Сила и честь – 3,6%
8. Оппозиционный блок – 3,2%
9. Свобода – 2,3%
10. Партия Шария – 2,2%
11. Украинская стратегия Гройсмана – 2,1%
Остальные меньше 2%.
За границой результаты таковы:
1. Слуга народа – 29,3%
2. Европейская солидарность – 28,7%
3. Голос – 18,2%
4. Партия Шария – 4,6%
5. Свобода – 4%
По одномандатным округам практически везде доминирует Слуга Народа, за исключением Донецкой и Луганской областей, где лидируют кандидаты от Медведчука, а также Львовской области, где лидируют кандидаты от "Голоса".
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html – подсчет голосов онлайн. К вечеру должны подсчитать.
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Почему люди массово проголосовали за Зеленского и его партию?
Политолог Сергей Марков – о странностях украинской политики.
Причины, по которым люди идут массово голосовать за Зеленского и его партию Слуга Народа, пока не имеют отношения к Зеленскому как политику.
Причины:
1. Люди хотят мира и голосуют за тех, кто не имеет никакого отношения к войне.
2. Люди хотят выбросить на свалку истории все поколение политиков, которые за 25 лет независимости довели страну до катастрофы. Поэтому хотят только новых.
3. Хотят убрать от власти людей Майдана и забыть о нем, как о кошмарном сне. Поэтому выбирают тех, кто не связан с Майданом и не будет тоже делать антимайдан.
4. Устали от негатива и выбирают даже искусственный, но позитив.
5. Хотят единства и силы власти, и дают президенту власть над парламентом.
Так что голосование за Зеленского – это очень разумный и одновременно эмоциональный выбор.
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Почему «нашим людям» на Украине нельзя было ходить на эти выборы — мнение
Политический обозреватель Константин Долгов — о полном отсутствии здравых политических сил на украинских выборах.
«На Украине сегодня выборы. Распыляться незачем, писал сто раз. Напомню главные тезисы:
1. На выборы идти нельзя. Это выборы оккупационной администрации. Зачем вам в этом участвовать? Бойкот, только бойкот.
2. „Мой голос украдут, надо идти” — ты лох, твой голос до одного места после 2014 года. Как и ты сам.
3. Ни одна из политических сил, идущих на выборы, не отвечает интересам населения. Потому что после 2014 года их априори не может быть.
4. Все выборы после госпереворота 2014 года на Украине нелегитимны. Их результаты нелегитимны. Не участвуйте в чужих преступлениях, не создавайте им картинку.
5. Медведчук. Он, конечно, чей-то кум, но уж точно не ваш кум и не мой. Ставка на него в 2012 году провалилась с треском. Провалится и сейчас. Кроме того, человек, считающий, что путь на незалежность в 1991 году был правильным — не мой герой. Как и не считающий приветствие „слава Украине” нацистским (да-да, он это говорил, гугл в помощь).
6. По Шарию я давным-давно снял подробный ролик, вбейте в ютьюб „Долгов Шарий”, добавить с тех пор нечего, поскольку ничего не изменилось.
7. Результаты выборов не имеют и не будут иметь никакого значения для населения самой Украины и для подвижек по Донбассу и российско-украинским отношениям», – заключил Долгов.
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Зеленский рассказал, когда же начнутся посадки
Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего краткого пресс-подхода по итогам выборов в Верховную раду, ответил на вопрос, когда в стране начнутся «посадки», заявив, что это произойдёт сразу же после назначения нового генерального прокурора.
«Мы занимаемся этим процессом — появится правительство, появится новый генеральный прокурор», — уточнил он.
Кроме того, Зеленский заявил, что приоритетом власти после выборов станет прекращение войны на Донбассе.
Между тем «охотник за Порошенко», известный юрист Андрей Портнов заявил, что старой команде, во главе с генпрокурором, надо, по его выражению, «вставать на лыжи».
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