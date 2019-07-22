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Календарь #LenRu. Польское освобождение

21:22. 22 июля 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

75 лет назад в Москве был учреждён Польский комитет национального освобождения.
Владимир Соловейчик, общественный деятель, публицист.

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