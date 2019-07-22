Феномен Зеленского, или Могут ли наши чиновники не красть?

Эксперты сходятся во мнении, что залогом его стремительного взлета стал популярный сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл главного героя – простого киевского учителя истории Василия Голобородько, ставшего «народным президентом». Сложилось мнение, что избиратели голосовали не за Владимира Зеленского, взгляды которого толком никто не знает, если они вообще у него есть, и не за стоящего за ним олигарха Игоря-Беню Коломойского, а за Василия Петровича Голобородько. Поскольку по российскому ТВ этот сериал не показывали, здесь требуется небольшое разъяснение.

Итак, главный герой сериала – учитель Василий Петрович Голобородько. Он случайно, сам того не желая, становится «звездой интернета» (ученики записали его эмоциональную речь об украинских политиках на телефон и выложили в интернет, а она собрала 8 миллионов просмотров). Те же ученики буквально вынуждают историка выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и собирают для этого деньги, которых у него самого, конечно, нет. Будучи честным человеком, он живет, точнее, пытается выживать на свою зарплату. Василий, конечно, не надеется на успех, но неожиданно для него, а также для придворных политологов, политического бомонда и стоящих за их спинами олигархов (которые изображены в фильме весьма реалистично и узнаваемо) Василий срывает 60% голосов. Олигархи соглашаются на эксперимент – отдать страну в руки человека из народа, и вот Голобородько в кресле правителя страны.

Олигархи и старые политики уверены, что роскошь развратит Василия и он скоро забудет свои рассуждения о благе народа и станет, как и прежний правитель, выполнять пожелания всесильных миллиардеров. Но Голобородько отказывается от резиденции с легионом прислуги, от личной охраны, от роскошного служебного автомобиля, живет в родительской хрущевке (а затем в небольшом родительском загородном доме), ездит на работу сначала на маршрутке, а то и вообще на велосипеде (потом у него все же появляется скромный служебный автомобиль и охранник-водитель Толик). А в портфеле он возит обеды, которые ему заботливо укладывает в пластиковые коробочки мама – обычный врач-невропатолог. Он снизил зарплату президента до 10% от той, что была у его предшественника и теперь получает 5000 гривен в месяц (примерно 12 200 рублей). Василий не согласен получать ни копейкой больше, а потому иногда вынужден брать до получки взаймы у друга и даже подрабатывать учителем в той же школе, где преподавал историю и раньше (благо совмещение основной работы с преподавательской деятельностью госслужащим не запрещено). Василий изумляет своего циничного наставника – премьер-министра заявлениями, что он не может жить в роскоши, когда бедствуют бюджетники и пенсионеры. В панике и олигархи: неужели у власти в кои-то веки оказался честный человек? Зато простые люди в восторге от такого поведения президента.

Все 24 серии 1-го сезона Голобородько и его команда (набранная из его друзей-одноклассников) борются с коррумпированными чиновниками и олигархами – с переменным успехом. Во втором сезоне Голобородько оказывается в тюрьме по ложному обвинению (поскольку он начал настоящую войну против олигархов и крупнейшего из них отправил за решетку). Но в последнем, третьем, сезоне Голобородько возвращается в кресло президента, восстанавливает к тому времени распавшуюся страну и приводит Украину к успеху и процветанию. Она превращается в космическую державу с прекрасными дорогами, динамично развивающимся бизнесом. Когда же украинцы скидываются и возвращают долг жадными коварным западным международным организациям, страна становится действительно независимой…

Таково краткое содержание сериала, предопределившего сокрушительную политическую викторию актера Владимира Зеленского. Нетрудно догадаться, почему этот сериал так зацепил простых украинцев, что они отдали свои голоса, как им казалось, любимому персонажу (а на самом деле его двойнику – богатею из шоу-бизнеса и ставленнику олигархов, оказавшихся в опале при Порошенко). Сериал эксплуатирует одну политическую идею, которая чрезвычайно популярна в наши дни как среди украинцев, так и среди россиян (и вообще в среде народа в бывших республиках Советского Союза). Суть ее проста: не нужно ничего менять в политическом и экономическом устройстве страны. Плоха, дескать, не система, плохи люди, которые заполняют ее ниши. Если уволить дурных, жадных, бесчестных людей и набрать хороших, бескорыстных, сочувствующих страданиям народа, если уволить всех воров и нанять честных чиновников, то якобы все быстро исправится.

Герой сериала Голобородько уже в одной из первых серий, разговаривая во сне в присутствии духов античных мудрецов, всячески восхваляет Украину как богатейшее государство, главная проблема которого лишь в воровстве чиновников и чрезмерной жадности крупных бизнесменов. Став президентом, он личным примером мотивирует граждан платить налоги, а чиновников – не брать взятки. Он и с олигархами борется очень своеобразно: его враги – конкретные «плохие» олигархи, но не олигархия вообще. Напротив, некий абстрактный «честный бизнес» – правда, в основном средний – союзник Голобородько в деле восстановления страны.

В нашем Отечестве ту же идею эксплуатирует господин Навальный, да так успешно, что наш президент даже фамилию его произносить отказывается – настолько, видимо, расстраивают его шестизначные цифры на счетчиках Ютуб-канала оппозиционера. Навальный, используя жанр видеорасследований, регулярно повествует о воровстве и продажности высших чиновников, прозрачно намекая, что их пора заменить на других – «хороших и честных», которые в мгновение ока построят «прекрасную Россию будущего». При этом главный разоблачитель не особо скрывает, что самым честным и годным для того, чтоб занять высокое место, он считает не кого иного, как самого себя…

2.

Всякому, кто хотя бы открывал и наскоро просматривал труды классиков марксизма, известно, что это – не более чем наивная иллюзия. В обществе капитализма вообще мало что зависит от доброй или злой воли отдельного человека – капиталиста ли, рабочего ли. В обществе капитализма все решают безличные социальные закономерности, которые складываются в результате суммирования миллионов воль и которые предстают перед человеком в виде объективных законов. Это даже не открытие Маркса. Об этом писал еще Гегель, который в «Философии права» буржуазное общество определил как «царство нужды и рассудка». Капиталист в этом обществе эксплуатирует рабочего, старается платить ему, насколько возможно, минимум, обирает его при помощи штрафов, не потому что капиталист как личность человек плохой и злой. Он будет это делать даже если он человек добрый и хороший. Зарплата рабочего входит в себестоимость произведенной продукции. Чем меньше эта зарплата, тем лучше растет производство и воспроизводство капитала. Поэтому Маркс и говорит, что обнищание рабочих при капитализме – это экономический и социальный закон, а вовсе не дело личного произвола капиталиста (другое дело, что при переходе к стадии империализма обнищание западного рабочего класса приостановилось и зарплаты рабочих метрополии даже поползли вверх, но за счет нещадного грабежа рабочих колоний, так что суммарная зарплата мирового пролетариата все равно падает, и марксов закон продолжает работать и сегодня).

То же самое касается и воровства чиновников в таких государствах, как постсоветские Россия и Украина. Чиновники там воруют не потому, что они сами по себе люди жадные и бесчестные. Правители могут уволить всех чиновников и набрать новых – и эти так же продолжат воровать. После того как в 1991 году Ельцин, Кравчук и Шушкевич в Беловежской Пуще дезавуировали союзный договор и фактически распустили Советский Союз, они обрекли Россию, Белоруссию и Украину на роль стран полупериферии мирового капитализма (Белоруссия потом, при Лукашенко, «соскочила с сырьевой иглы Запада» и заняла особое место, и мы здесь о ней не говорим).

Отношение между периферией и метрополией в глобальном капитализме строятся следующим образом: периферия – это источник дешевого сырья (в случае России – это газ, нефть, металлы, в последнее время сельхозпродукция; в случае Украины – сельхозпродукция и дешевая рабочая сила для стран «старой Западной Европы»). Метрополия – это источник финансов. Иначе говоря, дешевое сырье должно находиться на периферии, а капиталы должны находиться в Западной Европе и США с Японией и «азиатскими тиграми».

Что это значит в нашем конкретном случае? Люди на периферии должны жить бедно, ведь чем меньше их зарплаты, тем дешевле сырье, которое они добывают или производят (в том числе тем дешевле их рабочая сила). А куда же деваться деньгам, которые собираются ввиду налогов и конденсируются в бюджетах? Они должны быть сконцентрированы в руках узкой элиты и перетечь на Запад. А как их сконцентрировать, да еще так, чтоб народ при этом беднел? Нужно закрывать глаза на воровство бюджетных средств, например, при помощи «откатов». Чиновники, как известно, наворованные миллиарды все равно переводят на Запад – покупая в Европе и в США недвижимость, землю, акции, тратя там деньги на образование детей, на лечение, просто на шоп-туры, наконец, открывая счета в западных банках. Если бы они этого не делали или делали у себя на родине – в России или на Украине, – то пострадала бы западная финансовая система, а этого никак нельзя допустить.

Скажу больше. Представим себе, что Владимир Зеленский добьется того, чего добился его экранное «альтер эго» – Василий Голобородько. На чиновничьих должностях окажутся лишь честные люди, взятки как массовое явление исчезнут, чиновники, начиная с президента и кончая последним клерком,станут жить лишь на скромную зарплату и не будут иметь заграничных счетов и поместий. Это будет означать не только то, что западные банки, агентства по продаже недвижимости, колледжи и университеты лишатся богатых клиентов и миллионных прибылей. Это будет означать и другое: средства из госбюджета, которые предназначены на социальные нужды, но постоянно разворовываются, дойдут до адресатов. Молодые семьи станут получать достойное пособие на детей, пенсионеры – хорошую пенсию, а студенты – высокую стипендию. Доходы простых людей резко вырастут. Следовательно – вырастет и цена на рабочую силу (пока в нищей стране рабочие готовы трудиться за гроши). Чем лучше удовлетворены потребности человека, тем более высокую оплату желает получать он за свой труд. Отечественным капиталистам придется столкнуться с протестами и под их давлением повысить заработную плату. Их заграничным собратьям придется забыть о «дешевых» украинских «заробитчанах» и российских специалистах. А это тоже огромные потери.

Воровство чиновников не только ведет к тому, что бюджетные средства постсоветских государств перекочевывают в западные банки и фирмы, но и к тому, что народ нищает, а значит, готов работать совсем уж за смешные деньги, обеспечивая тем самым высокие доходы отечественного и международного бизнеса. Поэтому западные политики и представители международных организаций, конечно, могут с железом в голосе осуждать коррупцию в постсоветских государствах, призывать с нею бороться, но это не мешает им прекрасно сотрудничать с коррупционными режимами и непосредственно – с политиками-коррупционерами и даже выделять им немалые средства (яркий пример – ушедший президент Украины Петр Порошенко).

Я уже не говорю о политической стороне дела. Политик-коррупционер, хранящий средства в западном банке, – очень удобная мишень для шантажа. Он управляем и никогда не пойдет против интересов западных хозяев, даже если у себя на родине он говорит много красивых слов о патриотизме и борьбе с западным влиянием. В этом и суть буржуазной демократии: говорить можно что угодно, главное, чтобы при этом делали так, как выгодно тем, кто стоит за ширмой «демократических режимов»…

3.

Пора делать выводы, а они просты. Рассуждения о том, что виной всем нашим бедам вороватые чиновники и что придет «хороший президент» и сменит «плохих чиновников» на «хороших», – наивная сказка. Кто бы ни сел в президентское кресло, пока страна сохраняет периферийное положение в мировой экономике, пока она находится в щупальцах спрута мирового капитализма, пока в самой стране господствуют капиталистические ценности, частная собственность и рыночная конкуренция, ничего не изменится. И дело здесь не в том, где находится эта страна. Возьмем к примеру страны Латинской Америки, к уровню которых медленно, но верно приближаются республики, некогда входившие в великий и могучий Советский Союз. Там запредельный уровень коррупции – обычное дело. На рубеже веков в них произошла смена режимов, и на поверхность всплыли такие факты, что они вызвали изумление даже у видавших виды латиноамериканских журналистов. В тюрьмах по тяжким экономическим обвинениям оказался целый ряд президентов стран региона. Так, в Аргентине был раскрыт теневой бизнес президента Нестора Киршнера, который выдавал предприятиям госконтракты в обмен на 10% прибыли. За 11 лет он украл из казны 36 миллиардов долларов США. Все обнаружилось благодаря его личному шоферу Оскару Сентено, который регулярно перевозил крупные суммы наличности из офисов руководителей предприятий в резиденцию президента страны…

Украинцам также скоро предстоит убедиться в том, что коррупция в странах периферии – железный закон. Команда Зеленского, состоящая из симпатичных молодых, креативных мужчин и женщин, имеющих западное образование и бодро щебечущих по-английски, скоро станет воровать и устанавливать дома золотые унитазы не хуже соратников провинциального бандюгана Януковича, который не мог и двух слов связать. Просто так устроена система.

Избежать этой закономерности можно только на пути возрождения социализма. И дело не в том, что при социализме в школах учат доброму и светлому, а по телевизору не показывают фильмы о преуспевающих ворах и мафиози. Дело в другом – в объективных условиях, в которые ставит человека социалистическая, государственная, плановая экономика. Помните роман Ильфа и Петрова про жулика Остапа Бендера, который умудрился-таки стать миллионером в Стране Советов?

Этот новоявленный миллионер столкнулся с тем, что потратить свой миллион всласть при социализме просто не получается. Это не писательская выдумка, а чистая правда.

Современные исследователи теневой экономики позднего СССР утверждают, что главной проблемой советских фарцовщиков была… невозможность потратить все те бешеные деньги, которые они получали путем спекуляции. Квартиры в СССР принадлежали государству. Их нельзя было купить, их можно было получить по месту работы. Существовал, конечно, частный сектор, где можно было купить дом, но это были деревянные дома «без удобств». Существовало кооперативное жилье, где несколько тысяч делали тебя обладателем двух- или трехкомнатной квартиры. Но чтоб вступить в кооператив, нужно было работать в какой-либо организации, участвовать с другими членами кооператива в строительстве дома. Это плохо вязалось с вольной жизнью теневого фарцовщика. Да и не так много было кооперативного жилья – около 10% от общего жилого фонда, и, как бы сейчас сказали, «элитную квартиру» в центре Москвы или Ленинграда через кооператив приобрести было невозможно… Так и получалось, что фарцовщики могли тратиться только на одежду-рестораны и, не сумев всё потратить, закапывали трехлитровые банки с сотенными банкнотами у себя в огородах…

Итак, в СССР действительно был низкий уровень коррупции. Отдельные чиновники если и подворовывали, то неизмеримо меньше, чем в капиталистической России или на Украине. И не только потому, что люди тогда были идейнее и нравственнее, а еще и в силу того, что в воровстве большого смысла не было. Заполучив путем воровства у государства огромные деньги, чиновник просто не смог бы их потратить в СССР (а купить особняк во Франции или завести счет в швейцарском банке он тем более не мог в условиях борьбы двух мировых систем и железного занавеса). С другой стороны, те же, а может, и большие блага – и просторную квартиру в центре Москвы, и черную «Волгу», которая ежедневно будет к его услугам, – он мог добиться, не воруя, а двигаясь вверх по служебной лестнице. Причем в лучшие времена Советского Союза такое продвижение зачастую способствовало и общему благу, так что личные карьерные устремления человека тоже по-своему служили обществу…

Мы начинали с рассказа о сериале «Слуга народа», который сделал актера Зеленского президентом Украины. Попытаемся же выразить наш вывод при помощи символического языка этого сериала. Весь сюжет с победой над коррупцией президента Голобородько – фальшивый и ходульный. На самом деле воровство на Украине прекратилось бы, только если бы Василия Петровича Голобородько выбрали не президентом капиталистической Республики Украина, а первым секретарем Коммунистической партии возрожденной Украинской Советской Социалистической Республики.

Причем это касается не только Украины…