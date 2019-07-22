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Давайте попробуем выжить! #ЛюдмилаФионова #Комитет100

18:30. 22 июля 2019 Просмотров - 188 2 коммент. Опубликовал:

Цивилизация движется к краю пропасти.

Видеоролик на канале – Людмила Фионова Комитет100 – https://youtu.be/SbpiPWlnTpc

Мы получили в дар прекрасную планету с зелеными лесами и голубыми морями, и что мы с ней сделали? Климатологи считают, что на Земле скоро не будет условий пригодных для жизни и что человечеству осталось жить всего несколько лет! Мы уже сейчас теряем следующее поколение. Идёт химическая деградация людей, т.к. углекислый газ разрушает организм человека.
Про мусорные войны. Мусор — это квинтэссенция позорной цивилизации общества потребления. Мусор в головах людей породил мусор на полях. РПЦ — это агентура иностранного государства в России. История советского периода требует пересмотра.

В первую очередь нужно начинать с экологии сознания. Нужно изменение структуры государства. Время лидеров уже прошло. Будущее — это создание гражданского общества в виде горизонтальных сетей.
В первую очередь нужно начинать с экологии сознания. Нужно изменение структуру государства. Время лидеров уже прошло! Создание гражданского общества в виде горизонтальных сетей. Давайте попробуем выжить!

Наша группа в вк: https://vk.com/k__100
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZhhgiZ8JmSc

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