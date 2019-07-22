Давайте попробуем выжить! #ЛюдмилаФионова #Комитет100

Цивилизация движется к краю пропасти.



Видеоролик на канале – Людмила Фионова Комитет100 – https://youtu.be/SbpiPWlnTpc



Мы получили в дар прекрасную планету с зелеными лесами и голубыми морями, и что мы с ней сделали? Климатологи считают, что на Земле скоро не будет условий пригодных для жизни и что человечеству осталось жить всего несколько лет! Мы уже сейчас теряем следующее поколение. Идёт химическая деградация людей, т.к. углекислый газ разрушает организм человека.

Про мусорные войны. Мусор — это квинтэссенция позорной цивилизации общества потребления. Мусор в головах людей породил мусор на полях. РПЦ — это агентура иностранного государства в России. История советского периода требует пересмотра.



В первую очередь нужно начинать с экологии сознания. Нужно изменение структуры государства. Время лидеров уже прошло. Будущее — это создание гражданского общества в виде горизонтальных сетей.

В первую очередь нужно начинать с экологии сознания. Нужно изменение структуру государства. Время лидеров уже прошло! Создание гражданского общества в виде горизонтальных сетей. Давайте попробуем выжить!



Наша группа в вк: https://vk.com/k__100

Помощь проекту: 4276 3800 1468 9652 (сбербанк)

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #эфир #экология #деградация #мусор #загрязнение #окружающей #природа #головах #рпц #изменение #климата #гибель #цивилизация #людмила #фионова #человечества #мусорные #войны #среды #свалки #бунты #экологические #катастрофы #стихийные #бедствия #комитет100



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Эфир #ЛюдмилаФионова #Экология #ДеградацияЧеловечества #МусорныеВойны #Мусор #ЗагрязнениеОкружающейСреды #Природа #МусорВГоловах #РПЦ #Комитет100 #Свалки #МусорныеБунты #ЭкологическиеКатастрофы #ИзменениеКлимата #СтихийныеБедствия #ГибельЦивилизация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZhhgiZ8JmSc