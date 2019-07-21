Военная приемка. «Альфа» 45 лет. Часть 1

Одно из лучших спецподразделений в мире – Управление «А» – знаменитая #Альфа. Ее основные задачи – антитеррористические операции по всему миру и освобождение заложников. В новом выпуске «Военной приемки» зрители увидят тренировку по штурму захваченного террористами пассажирского самолета и работу спецподразделения в московском метро. О знаменитых операциях «Альфы», ее прошлом и настоящем – смотрите в очередном выпуске «Военной приемки».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sb9PlZ3RQqo