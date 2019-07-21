Военная приемка. «Альфа» 45 лет. Часть 1
Одно из лучших спецподразделений в мире – Управление «А» – знаменитая #Альфа. Ее основные задачи – антитеррористические операции по всему миру и освобождение заложников. В новом выпуске «Военной приемки» зрители увидят тренировку по штурму захваченного террористами пассажирского самолета и работу спецподразделения в московском метро. О знаменитых операциях «Альфы», ее прошлом и настоящем – смотрите в очередном выпуске «Военной приемки».
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Пока ещё Россия не освободила ни одного русского заложника на Украине. И не будет освобождать, значит назначение “Альфы” другое. “Чужими руками вынимать горящие каштаны из огня”.
А ещё грабить банки!
Беседовал я со многими “беженцами” из Украины. У всех одна и та же мысль. Надо сделать так, чтобы были доказательства присутствия русских войск. Это нужно чтобы оправдать свое ограбление своей же страны.
И русские после освобождения русских, должны будут кормить всех остальных, кто держал в заложниках русских.
Если человек путается в словах капитализм это или социализм, то это словесный ананизм.
Украинцы сами будут строить свою Украину так, как считают нужным.