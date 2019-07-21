Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия»
История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера. Это был операция «Валькирия»: сотни заговорщиков, две бомбы, четверо погибших, но не фюрер. Что спасло его от смерти, чего на самом деле хотели участники заговора, а также страшные кадры их казни – все это в программе «Секретные материалы» на телеканале «МИР». Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Елены Ширяевой.
Гитлер обожал мистику и мифологию. Себя отождествлял с непобедимым героем германского эпоса «Песнь о Нибелунгах» Зигмундом. План на случай национального восстания назвал «Валькирией» в честь древних воительниц, которые даровали и забирали жизни воинов.
Восстаний фюрер опасался не зря. Заговор против Гитлера в аристократической верхушке Третьего рейха существовал с 1938 года. Там были против наступления Германии.
«Покушений на него насчитывалось порядка четырех десятков. Это и те, которые осуществились, но не удались, и те, которые были отменены», – отметил кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.
Многие генералы вермахта были уверены: Германия не готова к войне и потерпит поражение. Но захват Чехословакии их переубедил. Затем во власти нацистов оказалась почти вся Европа.
«Тут уже сомнения начали закрадываться и у некоторых антигитлеровских настроенных военных: вдруг это действительно военный гений, который призван для Германии сделать что-то великое?» – рассказал писатель, публицист Николай Стариков.
Но непоколебимый авторитет Гитлера к концу 1943-го пошатнулся. Было понятно: Германия проиграет войну СССР. Заговорщики снова активизировались. Планировали совершить переворот резервной армией, на которую рассчитывал Гитлер в случае краха.
«Была бы поднята резервная армия. Были бы арестованы высшие сановники. И власть была бы захвачена», – указал Кормилицын.
Для начала нужно было убить самого Гитлера. Сделать это должен был полковник граф Клаус фон Штауффенберг – руководитель резервной армии – на совещании 20 июля 44 года. Туда Штауффенберг и пришел с бомбами для Гитлера. Но и тут фюреру удалось выжить. Что спасло Гитлера на этот раз?
«Какая-то мистика. Но ему всегда везло. Он постоянно избегал смерти», – отметил Кормилицын.
Заговорщики — кем они были на самом деле: патриотами или предателями? Вот страшные кадры их казни.
«Вешали всех на рояльных струнах на крюке мясника в тюрьме», – говорит эксперт.
Источник: https://nstarikov.ru/club/106915