Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали

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В России успешно завершён основной этап испытаний первой собственной газовой турбины большой мощности «ГТД-110М». Немецкий концерн «Сименс», выпускающий подобные турбины, в ответ предложил полностью перенести производство собственных в Россию и передать нам все технологии – лишь бы не допустить развития конкурента. Да, этот тот самый «Сименс», с которым у нас был конфликт из-за поставок турбин в Крым. Как России опять удалось сделать невозможное и другие истории расскажем в этом выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aQtlTTEoX7k