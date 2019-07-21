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Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали

19:24. 21 июля 2019 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

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В России успешно завершён основной этап испытаний первой собственной газовой турбины большой мощности «ГТД-110М». Немецкий концерн «Сименс», выпускающий подобные турбины, в ответ предложил полностью перенести производство собственных в Россию и передать нам все технологии – лишь бы не допустить развития конкурента. Да, этот тот самый «Сименс», с которым у нас был конфликт из-за поставок турбин в Крым. Как России опять удалось сделать невозможное и другие истории расскажем в этом выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Видео о высотке МГУ: https://youtu.be/TebXkpYADqs

Время-вперёд! №353 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/aQtlTTEoX7k

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aQtlTTEoX7k

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