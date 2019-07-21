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Сводки от ополчения Новороссии 21 июля 2019

09:17. 21 июля 2019 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ массировано обстреливают Первомайск: погибла женщина, ранены дети

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Накануне “тотального” перемирия




Накануне "тотального перемирия".
Результаты обстрела Первомайска.











 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Хуже Порошенко: Руки Зеленского в крови жителей Донбасса

Хуже Порошенко: Руки Зеленского в крови жителей Донбасса | Русская весна

Известный российский журналист Андрей Медведев прокомментировал обстрелы территорий Республик Донбасса украинскими войсками накануне перемирия.

«Как там говорили? «Президент мира»? Я не верил и не верю в способность и, главное, желание спонсора АТО что-либо изменить. Человек, который ездил с концертами к карателям и говорил «спасибо, что защищаете нас от всякой мрази». Что от него еще ждать? 

Как держали людей в заложниках, так и держат. Как убивали детей на Донбассе, так и убивают. Все, что было дурного в правление Порошенко, превратилось в повестку Зеленского и стало еще хуже. 

Два не очень хороших, и очень зависимых от разных внешних сил и внутренних групп человека боролись за пост президента. Один из них победил.

Если даже — вдруг я ошибаюсь, что вряд ли — Зеленский хочет прекратить войну, нынешние обстрелы свидетельство того, что он не контролирует армию. И не важно, зачем били по мирным жителям. Чтобы поднять рейтинг партии президента перед выборами, уронить оный перед выборами, или еще по какой причине.

Теперь можно окончательно сказать — руки Зеленского в крови жителей Донбасса. Строить отношения с Украиной надо исходя из этого факта».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Дети Донбасса снова в подвалах

Вчера в течении девяти часов до наступления очередного перемирия в Донбассе ВСУ обстреляли девять населённых пунктов Донецкой Народной Республики: Александровку, Докучаевск, Еленовку, Зайцево (Горловка), Крутую Балку, Новую Таврию, Пантелеймоновку, Сигнальное, Старомихайловку.

Еленовку обстреливали дважды 120-мм минами – по шесть прилётов в 8 и 11 вечера. Этот же посёлок и Старомихайловку обстреливали из БМП-2. В Сигнальное прилетало две 120-мм мины, в Пантелеймоновку – 11 мин 82-го калибра. В Докучаевске повреждён газопровод. И уже спустя несколько минут после начала перемирия на знаменитой авдеевской “промке” застрочил пулемёт.

А в Луганской республике вчера обстреляли Первомайск. Массированно. Много жертв (давно в ЛНР столько не было). Погибла женщина, шестеро раненых, в том числе трёхлетняя девочка.

Никаких провокаций, что вы!

Дождёмся ли мы каких-либо заявлений от нового “головнокомандуючего”? Или всё будет по-старому: “сами себя обстреляли”, “сами спровоцировали” и т.д. в том же духе? В общем-то, нам не привыкать. И за себя, взрослых, уже не так страшно. Но вот дети Донбасса – снова в подвалах. Туда их загнали каратели “миротворца” Порошенко в 2014-ом, а спустя пять лет загоняют каратели “слуги народа” Зеленского.

Вадим Довгалюк-Касимов

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Приказ на обстрел Первомайска накануне введения перемирия отдал командир 54 бригады ВСУ Алексей Майстренко.

Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня, вышедшие из-под контроля вооруженные формирования Украины продолжают геноцид мирных жителей Донбасса. Так, сегодня в 19:15 боевики из 54-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) по прямому приказу преступника Майстренко подвергли обстрелу из миномётов калибра 120 мм и гранатомётов различных видов город Первомайск», — сообщил он.

По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрела города получил повреждения жилой дом по адресу: квартал 40 лет Победы, д.11.

От тяжёлых осколочных ранений скончалась Елена Григорьевна Б., 1965 года рождения.

Также получили ранения семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин, в том числе дети в возрасте трех и 14 лет.

«Светлана Ивановна К. (1976 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого бедра; Милана Олеговна К. (2005 г. р.), диагноз: осколочное ранение пальца правой руки и левого колена; Алексей Леонидович Л. (1976 г. р.), диагноз: осколочное ранение левой руки и грудной клетки; Андрей Григорьевич Х. (1989 г. р.), диагноз: осколочное ранение левого бедра, живота и левого предплечья;

Любовь Григорьевна Д. (1956 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого бедра и правого предплечья; Ольга Андреевна Д. (2015 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого века; Татьяна Васильевна Д. (1989 г. р.), диагноз: осколочное ранение правого предплечья», — уточнил представитель Народной милиции, отметив, что «сейчас ВСУ наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам своего Верховного главнокомандующего, договорившегося о перемирии».

«Украинской военной хунте, находящейся у власти в ВСУ, невыгоден мир на Донбассе», — отметил он.

«Для украинских палачей преступления такого рода стали нормой, в преддверии введения перемирия обстрелы населённых пунктов Республики только увеличиваются. Призываем международные организации остановить террор украинских карателей и оказать давление на официальный Киев, провести тщательное разбирательство по факту случившегося и сурово наказать виновных», — резюмировал Осадчий.

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Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Кровавая суббота: Удар ВСУ по Первомайску — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Верят ли жители ДНР в соблюдение ВСУ перемирия? (ВИДЕО)

Верят ли жители ДНР в соблюдение ВСУ перемирия? (ВИДЕО) | Русская весна

21 июля на Донбассе должно начаться бессрочное перемирие между Народной милицией Донецкой и Луганской Народных Республик и вооруженными силами Украины.

Будет ли это новое перемирие соблюдаться? Военные корреспонденты пресс-службы Управления Народной милиции ДНР поинтересовались у жителей Республики: «Будет ли соблюдаться новое перемирие?»

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

“50 оттенков перемирия”: Жители Александровки об обстреле ВСУ в канун перемирия

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Мирные жители ДНР не верят в соблюдение ВФУ мирных договоренностей

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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