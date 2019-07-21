Сводки от ополчения Новороссии 21 июля 2019

Известный российский журналист Андрей Медведев прокомментировал обстрелы территорий Республик Донбасса украинскими войсками накануне перемирия.

«Как там говорили? «Президент мира»? Я не верил и не верю в способность и, главное, желание спонсора АТО что-либо изменить. Человек, который ездил с концертами к карателям и говорил «спасибо, что защищаете нас от всякой мрази». Что от него еще ждать?

Как держали людей в заложниках, так и держат. Как убивали детей на Донбассе, так и убивают. Все, что было дурного в правление Порошенко, превратилось в повестку Зеленского и стало еще хуже.

Два не очень хороших, и очень зависимых от разных внешних сил и внутренних групп человека боролись за пост президента. Один из них победил.

Если даже — вдруг я ошибаюсь, что вряд ли — Зеленский хочет прекратить войну, нынешние обстрелы свидетельство того, что он не контролирует армию. И не важно, зачем били по мирным жителям. Чтобы поднять рейтинг партии президента перед выборами, уронить оный перед выборами, или еще по какой причине.

Теперь можно окончательно сказать — руки Зеленского в крови жителей Донбасса. Строить отношения с Украиной надо исходя из этого факта».

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