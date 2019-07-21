Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 июля 2019

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, «есть опасения», что британский танкер мог оказаться в иранских водах из-за ложных координат GPS, которые иранская разведка якобы могла отправлять при помощи «российской шпионской технологии».

Источник Sunday Mirror в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут, поскольку танкер, находившийся ранее в территориальных водах Омана, уже был «перенаправлен» в воды Ирана.

«У России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре», — сообщил изданию источник в западной службе безопасности, по мнению которого Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и российская разведка «очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы».

Газета также утверждает, что Россия могла участвовать в задержании танкера «только с одобрения» президента Владимира Путина.

В пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, который, как утверждают в Тегеране, отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны, и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

Глава британского МИД Джереми Хант предупредил, что Лондон должным образом ответит на захват танкера.

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