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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 июля 2019

11:43. 21 июля 2019 Просмотров - 158 2 коммент. Опубликовал:

Удары ВКС РФ в Северной Хаме



Удары ВКС РФ в Северной Хаме.
Съемки с БПЛА.



Плюс авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ в районе Хан-Шейхуна.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Британия считает, что Россия причастна к захвату их танкера Ираном

Британия считает, что Россия причастна к захвату их танкера Ираном | Русская весна

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, «есть опасения», что британский танкер мог оказаться в иранских водах из-за ложных координат GPS, которые иранская разведка якобы могла отправлять при помощи «российской шпионской технологии».

Источник Sunday Mirror в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут, поскольку танкер, находившийся ранее в территориальных водах Омана, уже был «перенаправлен» в воды Ирана.

«У России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре», — сообщил изданию источник в западной службе безопасности, по мнению которого Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и российская разведка «очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы».

Газета также утверждает, что Россия могла участвовать в задержании танкера «только с одобрения» президента Владимира Путина.

В пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, который, как утверждают в Тегеране, отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны, и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

Глава британского МИД Джереми Хант предупредил, что Лондон должным образом ответит на захват танкера.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

В провинции Хама Воздушно-космическими силами Российской Федерации была уничтожена группировка боевиков организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (*запрещена на территории РФ – прим.ред), готовившей наступление на сирийские правительственные войска. 

18 июля боевики готовили наступление на позиции Сирийской арабской армии, передовые позиции которой были расположены в селе Кесабия, провинция Хама. Террористы, заснятые беспилотным летательным аппаратом, собирались нанести ракетный удар, который предшествовал наступлению.

Кадры запечатлели, как группа из нескольких человек готовится к обстрелу, подготавливая к пуску самодельные ракеты «Слон» (на записи видны 15 пусковых установок и грузовик с ракетами). Для маскировки боевики жгли покрышки. 

Приготовления террористов были обнаружены с воздуха, после чего российская авиация нанесла по позициям противника ракетно-бомбовый удар. На кадрах видно, что группа из 9 человек разбегается, после чего позиция, оставленная боевиками и обнаруженная БПЛА, была накрыта огнем артиллерии и полностью уничтожена. 

Российские ВКС, в свою очередь, разбомбили склад боеприпасов, несколько группировок боевиков, грузовик с боеприпасами, благодаря чему наступление было сорвано. 

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Арест Stеna Impero



Видео ареста британского танкера Stena Impero.



И как следствие текущего обострения – Саудовская Аравия освободила https://ria.ru/20190720/1556728667.html иранский танкер Happiness I, который с мая (!) удерживался в порту Саудовской Аравии. Как видим, симметричные силовые действия куда как более доходчивы, нежели простые дипломатические увещевания.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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