Письмо Мадуро в ООН
18:13. 21 июля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Письмо Николаса Мадуро Верховному Комиссару ООН по правам человека
Автор: Николас Мадуро
Каракас, 11 июля 2019 года
МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ
Верховный комиссар
Организации Объединенных Наций
по правам человека
Мне стало известно о докладе, представленном 5 июля управлением под Вашим руководством Совету по правам человека Организации Объединенных Наций, содержание которого наносит серьезный ущерб достоинству венесуэльского народа и правде о положении дел в области прав человека в Венесуэле. К сожалению, очевидно, что Вы НЕ УСЛЫШАЛИ ВЕНЕСУЭЛУ. В первую очередь, рассматриваемый доклад является копией предыдущих, разработанных Вашим предшественником, который, как известно, ориентировал свою деятельность на создание незаконного и аморального дела против Венесуэлы с единственной целью криминализации венесуэльского государства.
Вы представили доклад, полный ложных утверждений, искажений и манипуляций при использовании данных и источников; доклад, в котором не хватает рассудительности и строгости, открыто предвзятый, который, представляя искаженную картину ситуации с правами человека в нашей стране, включает в себя информацию и данные, предоставленные не государством, а избитыми кампаниями в СМИ, навязанными коммуникативной имперской гегемонией.
Особенно серьезным является тот факт, что в отчете Вы отдали предпочтение версиям, собранным за рубежом, чтобы попытаться обрисовать ситуацию в Венесуэле.
Напомним, что из 558 интервью, взятых Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, 460 были сделаны вне территории страны, что составляет 82% мнений, содержащихся в докладе. Ваш доклад печальным образом встает в ряд с политическими и медийными отчетами, навязанными Вашингтоном, который символично нападает на Венесуэлу, повторяя сценарий существования предполагаемого диктаторского правительства и предполагаемого гуманитарного кризиса, которые служат оправданием для вторжения для тех, кто жаждет стереть Проект Симона Боливара и хищно завладеть нашими огромными природными ресурсами.
Я задаю себе вопрос, а также спрашиваю Вас:
Может ли называться диктатурой политический проект, узаконенный 23 раза за последние двадцать лет результатами выборов? Что сократило бедность по показателям неудовлетворенных основных потребностей до одной трети от того, что было до Революции мене двух десятилетий назад? Что сделало Венесуэлу второй наименее неравной страной на континенте, произвело величайшую передачу богатств в нашей истории, передав 25% доходов самых богатых слоев среднему классу и слоям с меньшими возможностями? Можно ли назвать диктатурой Правительство, которое в Конституции, за которую проголосовал народ, впервые предоставил права коренным народам, детям, женщинам, пожилым людям, которое сделало видимым и предоставило права обнищавшему большинству и сегрегированному меньшинству?
Можно ли говорить о гуманитарном кризисе, когда Соединенные Штаты лишили Венесуэлу более 30 миллиардов долларов своих нефтяных активов за границей, заблокировали и конфисковали более 7 миллиардов долларов, направленных на приобретение продовольствия и медикаментов, воспрепятствовали урегулированию венесуэльского долга, а также преследуется любая компания, которая осуществляет коммерческую деятельность в Венесуэле? Возможно ли назвать это гуманитарным кризисом, или же нам следует говорить о незаконных, преступных, односторонних мерах, направленных на разрушение нашей страны, при попытках задушить ее экономически, как это было сделано в Чили при Альенде между 1970 и 1973 годами?
Я имею честь руководить страной, чей конституционный порядок придал правовую привилегию Конституционному государству с соблюдением прав человека. Мы не игнорируем вызовы, с которыми мы сталкиваемся в области прав человека. Мы противостоим им для того, чтобы никогда больше не воспроизводить вопиющие нарушения основных прав, совершенных в период действия Пакта Пунтофихо политической элитой на службе транснациональных интересов. Наши институты постоянно готовы требовать полного соблюдения прав, которые принадлежат людям в силу их человеческой природы.
Ваш доклад игнорирует историческую правду о Латинской Америке и титанические усилия Венесуэлы по защите своего населения от бесчисленных случаев материального и человеческого ущерба, причиненных преступной блокадой США и их союзников.
К сожалению, Вы поддались давлению, которое, как я знаю, существует, чтобы исказить Вашу миссию, и, к сожалению, Вы встали на сторону настоящих нарушителей прав человека венесуэльского народа, открыв тем самым дверь тем, кто предлагает прямое вмешательство в нашу страну.
Достаточно одного примера, чтобы продемонстрировать ошибочные утверждения, содержащиеся в докладе.
Вы заявили, что система «Карнет-де-ла-Патриа» (социальная карта) представляет собой механизм общественного контроля, обусловливающий льготы, предоставляемые группе людей или членам политических объединений. Не может быть ничего более ложного. Ваши коллеги получили четкую информацию по данному вопросу. В Венесуэле проживает около 30 миллионов человек и в базе системы «Патриа» (Родина) зарегистрировано 18 809 877 граждан. Данная цифра уже сама по себе указывает на недискриминационный характер наиболее полной и беспрецедентной Системы социальной защиты из тех, что когда-либо существовали. Это инструмент, который, за счет использования технологий, позволяет осуществлять прямое субсидирование нашего народа, без какого-либо бюрократического или партийного фильтра.
Вы лично встречались с группой родственников жертв оппозиционных политических репрессий, людей, которых сжигали живьем только за их цвет кожи или за приверженность Правительству, и Вы не сказали ни слова об этой встрече в переданном Вами докладе, и уж тем более о драматическом требовании справедливости со стороны родственников, по которому Вы приняли на себя обязательства.
Вы нарушили слово, данное жертвам, оставили немыми тех, кто имел право высказаться, как минимум, увидеть свои показания в вышеупомянутом докладе.
Таким же образом, мы считаем в высшей степени оскорбительным, когда Вы оцениваете усилия государства, как в случае с жертвами нарушений прав человека, и в то же время Вы указываете в своем докладе, что возмещение убытков жертвам было сделано, для того чтобы купить их молчание.
Исказив истинное положение дел в Венесуэле, Ваше Управление встало на сторону тех, кто причиняет вред нашему народу. И, таким образом, Вы нанесли ущерб предпринимаемым государством усилиям по урегулированию взаимоотношений между Вашим Управлением и нашей страной.
В связи с вышеизложенным, выражаю Вам наше великое и абсолютное непринятие представленного доклада, мы опровергаем его содержание и требуем от Вашего Управления немедленного внесения поправок и исправления серьезных ошибок, ложных обвинений и упущений, содержащихся в нем, и превращающих его в опасное звено, служащее для интервенции в Венесуэлу, способствующее безнаказанности оппозиции, опошляющей свое пренебрежительное отношение к жизни и поощряющее проведение государственных переворотов, попыток убийства президента, насилие и расшатывание ситуации в стране.
Благополучная Венесуэла с политическим, экономическим и социальным большинством, которая выбирает мир и священную независимость нашей нации, надеется, что система Организации Объединенных Наций как огромное мировое сообщество сможет заставить уважать принципы и цели Основного закона для защиты нашей страны, являющейся жертвой серьезной агрессии со стороны самой дикой воинственной державы, известной в истории человечества.
Знайте, что Венесуэла будет стоять на ногах, сможет победить, и никакой лживый доклад, никакая агрессия, какой бы вульгарной она ни была, не сможет победить нашу железную решительность оставаться свободным и суверенным народом, посвятившим себя защите своих законных прав. Находясь на Родине Боливара и Чавеса, прощаюсь с Вами, но, прежде всего, требую скорейшего внесения исправлений в вышеупомянутый доклад.
Мы победим за Венесуэлу!
Николас Мадуро Морос
https://prometej.info/pismo-nikolasa-maduro-verhovnomu-komissaru-oon-po-pravam-cheloveka/ – цинк
PS. Шел 7-й месяц неизбежного свержения Мадуро. -)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5149087.html