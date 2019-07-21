Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Постскриптум. Об Андрее Андреевиче Громыко”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mUeaTpQdjsU
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Познание истины невозможно вне общения любви. Фарисей, презирающий других, живет для себя, и поэтому его «истина» есть обманчивая иллюзия.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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