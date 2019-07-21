Ансамбль народной музыки “Жива”. Елена Андреева
Пространство Женщины. Ансамбль “Жива”
Ведущая программы – Елена Андреева
Доброй традицией стали ежегодные выступления ансамбля народной музыки «Жива» в праздник Троицы в усадьбе Шереметьева Михаила Ивановича в Десне. Народное Славянское Радио приняло участие в этом совместном действе артистов и зрителей.
Присоединяйтесь, послушайте и посмотрите!
Будет весело! Под старинные песни и игры, мы отметим праздник Природы и Матушки-Земли!
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