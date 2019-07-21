Ансамбль народной музыки “Жива”. Елена Андреева

Пространство Женщины. Ансамбль “Жива”



Ведущая программы – Елена Андреева



Доброй традицией стали ежегодные выступления ансамбля народной музыки «Жива» в праздник Троицы в усадьбе Шереметьева Михаила Ивановича в Десне. Народное Славянское Радио приняло участие в этом совместном действе артистов и зрителей.

Присоединяйтесь, послушайте и посмотрите!

Будет весело! Под старинные песни и игры, мы отметим праздник Природы и Матушки-Земли!



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UFYgpHa8FiE