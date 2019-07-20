Военное дело: как в Италии осудили украинского военнослужащего. Виталий Маркив получил 24 года тюрьмы за убийство журналиста

В Италии осудили участника боевых действий в Донбассе, бойца нацгвардии Украины Виталия Маркива. Его признали виновным в убийстве журналиста и переводчика и приговорили к 24 годам лишения свободы. Решение суда стало шоком для киевских политиков. Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош даже пригрозил «паковать» итальянцев для последующего обмена. «Известия» разбирались в подробностях громкого дела.

Славянский бой

Виталий Маркив участвовал в боевых действиях в Донбассе в самом начале конфликта. Тогда ополченцы занимали позиции у села Андреевка под Славянском. Украинские военнослужащие контролировали гору Карачун и обстреливали окрестности. Огонь корректировала группа нацгвардейцев, которой командовал обладатель итальянского гражданства украинец Виталий Маркив.

24 мая 2014 года итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов приехали на место столкновений на автомобиле. Они собирались запечатлеть боевые действия, но подверглись обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов. Сначала журналист и переводчик побежали в сторону своей машины, позже залегли среди кустов и деревьев, но укрыться им не удалось. В результате разрыва мины Роккелли и Миронов погибли.Последняя запись камеры итальянца свидетельствовала, что шквальный огонь продолжался около 20 минут.

Андреа Роккелли стал первым погибшим в ходе боевых действий в Донбассе журналистом. Независимый фотокорреспондент, основатель коллектива фотографов Cesura, он специализировался на работе в горячих точках. Особенно интересовался событиями в Восточной Европе и арабском мире. Весной 2014 года он документировал начало боевых действий жителей Донбасса против ВСУ и националистов.

«Побочный эффект войны»

Украинские следственные органы несколько лет разбирались в обстоятельствах гибели Роккелли. Бывший заместитель главы Генпрокуратуры Украины Евгений Енин заявлял, что журналисты погибли «в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск». Другие представители киевских властей говорили, что трагедия стала «побочным эффектом войны», то есть несчастным случаем.

В Киеве утверждали, что бойцы нацгвардии на горе Карачун в 2014 году не имели на вооружении минометов. При этом детали украинского разбирательства вызывали немало вопросов в Италии. Первый осмотр места преступления следователи произвели только весной 2015 года. Только в сентябре 2016 года силовики провели следственный эксперимент. Определить направление обстрела они не смогли. Личные вещи Роккелли и Миронова следователи так и не изъяли из гостиницы в Славянске. Работники отеля передали их коллегам Роккелли в 2015 году. В материалах дела отсутствовали результаты допросов ключевых свидетелей, баллистической экспертизы.

Всё это, а также настойчивость родственников и адвокатов погибших привело к тому, что итальянские правоохранительные органы начали расследовать дело самостоятельно. В 2017 году Виталий Маркив поехал в Италию, чтобы навестить мать. В аэропорту Болоньи его арестовали.

Майдан в суде

Главными доказательствами вины Маркива в итальянском суде стали показания свидетелей. Очевидцем трагических событий 24 мая 2014 года был французский журналист Уильям Рогелон. Сам он в тот день получил ранение, но выжил. Рогелон подтвердил, что огонь велся с горы Карачун, было выпущено от 40 до 60 снарядов.

Журналистка Илария Морани показала, что в мае 2014 года слышала телефонный разговор с Маркивым, который как раз говорил о том, что тяжелая артиллерия у ВСУ была. «Обычно мы не стреляем в направлении города или в гражданских, но как только видим какое-то движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной журналистов и переводчика», — процитировала Маркива журналистка.

Усугубили положение украинца фотографии в соцсетях, на которых он запечатлен со свастикой. Тот оправдывался, что не является сторонником фашизма, а флаги отобрал у ополченцев.

Итальянский прокурор требовал приговорить нацгвардейца к 17 годам заключения. Адвокаты настаивали на невиновности своего подзащитного. Они указывали на то, что так и не было точно установлено оружие, от которого погиб Роккелли. Приговор, однако, оказался максимально суровым. Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

На решение суда, возможно, повлияло поведение украинской диаспоры в суде. В зале суда они кричали, что Италия предала Украину, выкрикивали националистические лозунги. «Количество вышиванок в зале суда зашкаливало. А суд в Италии отличается от украинского. Майдан в зале суда там, разумеется, сочли признаком неуважения и попыткой давления», — рассказал журналистам присутствовавший на процессе сослуживец Маркива Александр Мединский.

«Макаронами не отделаются»

Приговор итальянского суда вызвал бурю эмоций на Украине. Президент Владимир Зеленский потребовал от МИДа и Генпрокуратуры приложить максимум усилия для возвращения осужденного на родину. Маркив, правда, является владельцем итальянского паспорта, поэтому возможности Киева в этом вопросе ограничены.

Депутат Верховной рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош призвал захватывать иностранцев, которые приезжают на Украину. «Предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам. Наш «наиобъективнейший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — предложил он, добавив, что после приговора итальянцев можно будет обменять на нацгвардейца.

Вечером после оглашения приговора у здания посольства Италии в Киеве состоялся митинг в поддержку Маркива. Активисты положили под двери посольства пустые коробки из-под итальянской пиццы. По сообщениям журналистов, участники мероприятия кричали, что итальянцы «макаронами не отделаются».

Самый гуманный суд в мире

Бурную реакцию киевских политиков понять несложно. Виталий Маркив стал первым украинским военнослужащим, которого осудили в Европе за боевые действия в Донбассе. Вслед за гибелью Роккелли и Миронова произошло множество других резонансных убийств, в которых также обвиняют украинских силовиков. Погибли оператор Первого канала Анатолий Клян, журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк (по этому обвинению была осуждена Надежда Савченко), главный редактор мариупольской газеты «Хочу в СССР» Сергей Долгов, фотограф МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин.

Журналисты гибли не только в зоне конфликта. В апреле 2015 года в Киеве застрелили публициста, писателя Олеся Бузину. Двое подозреваемых, члены украинских националистических группировок, остаются на свободе. До сих пор не расследовано и убийство журналиста Павла Шеремета, взорванного в машине в центре Киева в июле 2016 года.

Решение суда показало, что итальянцы не разделяют взгляд официального Киева на события в Донбассе. Если не внутри страны, то за ее пределами силовикам грозит наказание. Известно, что суд итальянского города Павия уже направил запрос на возбуждение уголовного дела против сослуживца Маркива, депутата Верховной рады Богдана Матковского. Кроме того, в Турине в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия — штурмовые винтовки, пистолеты и даже ракета. По имеющейся информации, боезапас принадлежал украинским радикальным организациям, которые планировали покушение на премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

Второй вывод — российский суд гуманнее итальянского. Доказательная база в похожем «деле Надежды Савченко» была более убедительной, но суд Ростовской области присудил бывшей летчице на два года меньше, чем нацгвардейцу. Отсидела она меньше двух лет. Дело Олега Сенцова также более однозначно, чем дело Маркива. На украинского режиссера дали показания его подельники. Все обстоятельства совершенных Сенцовым и его преступной группой терактов были выяснены и подкреплены уликами. Обвинение требовало для террориста 23 года. Суд дал 20 лет.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106832