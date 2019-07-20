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В.А. Ефимов признался в хищении?

21:53. 20 июля 2019 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:
Наверно, не стоит делать скоропалительных выводов из приводимого ниже сообщения. Остаются ещё следующие возможности:

- Виктор Алексеевич сделал ложное признание в надежде, что ему изменят меру пресечения, и он сможет очутиться дома;
- Виктор Алексеевич действительно присвоил деньги, но потратил их на добрые дела. Как в фильме „Берегись автомобиля”.

Тем не менее, нельзя исключать и более прозаичную возможность: деньги действительно украдены. С целью наживы. Хотя в такую версию верить не хотелось бы.В.А. Ефимов рекламирует тренинг
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Бывший ректор Петербургского аграрного университета Виктор Ефимов  остаётся под стражей. Пушкинский районный суд 15 июля продлил арест до 3 августа.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города, отмечая, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

«Ефимов признал вину», – пишет пресс-служба.

Напомним, по версии следствия, ректор Аграрного университета в 2011 году инициировал заключение госконтракта с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут.

Деньги, перечисленные со счёта вуза на счёт некоммерческой организации, Ефимов якобы потратил по своему усмотрению.

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4565513.html

Метки: ефимов, закон, рубль

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