В.А. Ефимов признался в хищении?
- Виктор Алексеевич сделал ложное признание в надежде, что ему изменят меру пресечения, и он сможет очутиться дома;
- Виктор Алексеевич действительно присвоил деньги, но потратил их на добрые дела. Как в фильме „Берегись автомобиля”.
Тем не менее, нельзя исключать и более прозаичную возможность: деньги действительно украдены. С целью наживы. Хотя в такую версию верить не хотелось бы.
Бывший ректор Петербургского аграрного университета Виктор Ефимов остаётся под стражей. Пушкинский районный суд 15 июля продлил арест до 3 августа.
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города, отмечая, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.
«Ефимов признал вину», – пишет пресс-служба.
Напомним, по версии следствия, ректор Аграрного университета в 2011 году инициировал заключение госконтракта с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут.
Деньги, перечисленные со счёта вуза на счёт некоммерческой организации, Ефимов якобы потратил по своему усмотрению.
Источник.
8 лет прошло, и за все эти годы никого пропажа денег не интересовала. А потом вдруг прокуратура и суд возбудились. Странно это.