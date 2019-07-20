Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2019
- 13:09 НМ ДНР доставила гуманитарную помощь для жителей прифронтового поселка Набережное.
- 12:03 Власти ЛНР готовы развернуть новый пункт перехода у Счастья (ВИДЕО).
- 10:20 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. Карта обстрелов 20.07.2019.
- 01:49 Донбасс: Снайпер уничтожил военных из бригады короля Данила — подробности (ВИДЕО).
НМ ДНР доставила гуманитарную помощь для жителей прифронтового поселка Набережное
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Власти ЛНР готовы развернуть новый пункт перехода у Счастья (ВИДЕО)
В связи с достигнутой на переговорах в Минске договоренностью о восстановлении моста у Станицы Луганской проход граждан через линию разграничения может быть частично или полностью прекращен.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, уточнив, что на этом фоне Служба пограничной охраны (СПО) ведомства имеет средства и возможности для открытия пункта перехода в районе моста у города Счастье.
В случае принятия политического решения о создании пункта перехода (автомобильного пункта пропуска) для безопасного въезда и выезда граждан СПО в кратчайшие сроки готова оборудовать его мобильными модулями, создать необходимую для полноценной деятельности инфраструктуру и приступить к работе в любой момент.
МГБ ЛНР напоминает, что мост через Северский Донец у города Счастье соответствует всем нормам безопасности и комфортного пересечения линии разграничения, тогда как мост у поселка Золотое находится в аварийном состоянии, а пересечение гражданскими лицами линии разграничения в одном из самых заминированных районов Донбасса несет серьезнейшую угрозу их безопасности и жизни.
По оперативной информации, в этой зоне на подконтрольной ВСУ территории продолжаются подрывы на минах военнослужащих и мирных жителей.
МГБ ЛНР обращает внимание, что важнейшим препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины.
В связи с этим Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине необходимо принять все меры для прекращения огня с украинской стороны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. Карта обстрелов 20.07.2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Донбасс: Снайпер уничтожил военных из бригады короля Данила — подробности (ВИДЕО)
От пули снайпера на Донбассе погибли 31-летний солдат ВСУ Роман Джерелейко и 33-летний старшина Александр Бардалым.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила.
Как отмечается, Джерелейко был ранен снайпером во время инженерного оборудования позиций. После получения ранения ему была вовремя оказана медицинская помощь. Впоследствии на позицию прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалым, которые лично начали осуществлять эвакуацию раненого Джерелейко.
«За 15 метров от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз – на этот раз в командира взвода, старшину Бардалыма Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты», — говорится в заявлении.
Несмотря возобновившийся обстрел оккупантам удалось эвакуировать тяжелораненого Джерелейко с поля боя.
«Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице г. Курахово он скончался», — сообщили в бригаде.
Солдат Джерелейко родился 4 ноября 1988 года. Был родом из города Волочиськ Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил 2012 года рождения.
Старшина Бардалым родился 13 февраля 1986 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. У него остались жена и сын Денис 2012 года рождения.
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