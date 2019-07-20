Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2019

В связи с достигнутой на переговорах в Минске договоренностью о восстановлении моста у Станицы Луганской проход граждан через линию разграничения может быть частично или полностью прекращен.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, уточнив, что на этом фоне Служба пограничной охраны (СПО) ведомства имеет средства и возможности для открытия пункта перехода в районе моста у города Счастье.

В случае принятия политического решения о создании пункта перехода (автомобильного пункта пропуска) для безопасного въезда и выезда граждан СПО в кратчайшие сроки готова оборудовать его мобильными модулями, создать необходимую для полноценной деятельности инфраструктуру и приступить к работе в любой момент.

МГБ ЛНР напоминает, что мост через Северский Донец у города Счастье соответствует всем нормам безопасности и комфортного пересечения линии разграничения, тогда как мост у поселка Золотое находится в аварийном состоянии, а пересечение гражданскими лицами линии разграничения в одном из самых заминированных районов Донбасса несет серьезнейшую угрозу их безопасности и жизни.

По оперативной информации, в этой зоне на подконтрольной ВСУ территории продолжаются подрывы на минах военнослужащих и мирных жителей.

МГБ ЛНР обращает внимание, что важнейшим препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины.

В связи с этим Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине необходимо принять все меры для прекращения огня с украинской стороны.

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