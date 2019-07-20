Советский Союз. Что это было?

Мы говорим не просто о государственном строе, в первую очередь это родина русского и всего российского народа. Причем для всех поколений — тех, кто задел времена СССР, жил до СССР и тех, кто родился после него. О чем я говорю? Начнем издалека…

Восток живет в кастовой системе, где социальная несправедливость есть часть вашей кармы, а значит, нужно смириться перед высшим обществом — даст Бог, повезет в следующей реинкарнации или же элиты все-таки поделятся куском пирога. Запад не верит в реинкарнацию, он официально провозглашает равенство, умалчивая, что дети богатых изначально стоят выше остальных.

Бедным чаще остается лишь террористическая возможность на самореализацию. Можно возразить, мол, в США зарабатывают плохо обеспеченные, но хорошие специалисты других стран со всего мира.

Однако сами американцы таких возможностей не имеют. Ведь, если у них недостаточно денег, своя страна не даст им тех знаний, которые бы соответствовали знаниям приезжих. Хорошее образование стоит приличных денег.

Уклады Востока и Запада — это внутренняя система ценностей, крепко вшитая в их исторический менталитет.

Мы же во все времена стремилась к социальной справедливости, что хорошо прослеживается в творчестве Достоевского и другой художественной литературе.

Россия кардинально отличается тем, что в эпоху любой несправедливости она так или иначе морально поддерживает бедных.

Не всегда царизм обращал на них внимание, так же как нынешняя идеология демократии недостаточно акцентирована на их проблемах. Те гарантии, которые у них остались, базируются на старом советском заделе.

Советский Союз довольно успешно боролся с неравенством. СССР — это материальная реализация духовных чаяний русского народа. Воплощение подлинной христианской идеи со своим непревзойденным лидером, почти выпускником духовной семинарии — Иосифом Сталиным.

СССР и в первую очередь Сталин, его победы над зачинщиками красного террора, триумф страны в Великую Отечественную войну, постепенное восстановление патриаршества (как следствие ликвидация «Союза воинствующих безбожников»), развитие спорта, ядерное вооружение, ориентация на всеобщее равенство, в конце концов, самые быстрые темпы экономического роста за всю историю страны.

Да, трудностей было много и не все получили свою долю счастья. Как минимум сложно хвалить призывную армию или психологический климат в советских, а теперь уже и в российских тюрьмах. Идиллия никогда не достижима. Но сама по себе во многом успешная попытка не на словах, а на деле уровнять бедного с богатым, остается единственным примером в мировой истории.

Советское государство могло допустить какие-то ошибки, однако его возвышенные мотивы неоспоримы.

Мотив разгромить фашизм, избавить планету от оспы, покорить космические высоты, массово возвысить культуру, снабдить всех жильем, дать доступное образование, пенсии, заслуженные отпуска и медицинское обеспечение.

Особое внимание уделялось миру детства: спектаклям, кукольным театрам, детскому кинематографу, мультипликации, летним лагерям и детским садам. Это ли не христианская мораль?

Не везде она реализовывалась успешно, но в основе своей бедность и уж тем более нищета были побеждены, а большинство детей жили светлыми, наивными мечтами. В 90-х, а чаще в 2000-х многие из нас начали по-настоящему богатеть. То был уже не СССР, зато фундамент по-прежнему советский.

Мне бы не хотелось говорить, что дальше будет хуже. Грамотная демократия вполне может быть результативнее социализма. Но чтобы хорошего ни произошло, это произойдет уже после успехов СССР и на его фундаменте.

Многие заводы закрыты, как минимум бесплатные квартиры и доступная в сравнении с США медицина осталась. Относительно доступно и образование.

Любой наш прорыв, основанный на справедливости, повторит успех не Запада, а Советского Союза.

Поэтому чем больше мы будем ругать свою историю, тем меньше у нас шансов на материальный достаток в будущем.

Образец подлинной справедливости остался в прошлом веке.

Читайте также: «Угроза нашей безопасности!» — российское приложение вызвало панику в США (ФОТО)

Андрей Алексеев, специально для «Русской Весны»