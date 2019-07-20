Новости Украины и Новороссии 20 июля 2019

Руслан Коцаба о выборах: Не голосуйте за “партию войны”

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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду из-за Зеленского

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины. В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам». «Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, „Слуга народа“ не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство», — заявил Саакашвили. В заключении политик призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от «Движения новых сил», а по спискам — отдать голоса за партию главы государства «Слуга народа». На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе. В субботу, 20 июля, в стране наступил «день тишины» перед голосованием. Читайте также: Зеленский сошёл с ума: безумное предложение в адрес России

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Что значит для Донбасса план Медведчука?

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал представленный украинским политиком Виктором Медведчуком план урегулирования конфликта на Донбассе. «Заявление Виктора Медведчука о «новой мирной концепции» для Украины и Донбасса вызывает раздражение в Донецке и Луганске. Особенно в военной среде. Люди-то в Донбассе воюют не за особый статус в составе Украины (я делаю вывод из сотен моих бесед с солдатами-офицерами ЛДНР на передовой). Да, есть Минские соглашения, они, для активных сторонников независимости республик, тоже спорные, но в условиях войны — необходимые для выполнения, — они призваны, в первую очередь, прекратить войну. Но, для меня самое важное в заявлении Виктора Медведчука в том, что украинский политик говорит о возвращении на Украину именно Донбасса, а не его части (ЛНР, ДНР). Значит ли это, что в озвученном в Европарламенте заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» упаковано предложение, что в обмен на согласие ДНР и ЛНР вернуться на Украину, Донецку и Луганску отдадут Мариуполь, Славянск, Краматорск, Константиновку, и вообще (под особым статусом) весь Донбасс? Ну, тогда стоит подумать, и даже поговорить об этом. Но, по-моему, окончательно такой вопрос, в республиках, можно решить только народным референдумом ЛНР и ДНР». Читайте также: Путин готовит большой геополитический реванш

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Донбасс — не Чернобыль, украинской власти тут не будет (ВИДЕО)

Представители уходящего режима на Украине очень сильно боятся, что могут начаться расследования преступлений на майдане. И кум Порошенко уже открыто об этом говорит. Об этом заявил ведущий «Одесского Общественного Телевидения» Александр Воскобойников. Главный прокурор «украинской колонии» Юрий Луценко, выступая перед журналистами, отметил, что существует закон «об амнистии для участников майдана, который запрещает следователям и прокурорам проводить расследования, а тем более выдвигать обвинения участникам мирных сборищ на майдане». «Вы услышали, нельзя предъявлять обвинения мирным участникам майдана, потому что все обвинения, которые предъявляются украинским бандюкам, — это все обвинения идут только из Кремля», — сказал Воскобойников. По словам Луценко, «те, кто защитил страну на майдане, не получали надуманных в Кремле и прокремлевскими силами обвинений», и это его «гражданская позиция». «Раньше у него была другая позиция — он платил деньги, чтобы мыли памятник Ленину в Донецке», — напомнил блогер. Луценко признался, что «лично ведет 1,8 млн дел», а его подельник Парубий — «спас всю колонию». «Человек „с чем-то во рту“ очень сильно гордится „мовным законом“, направлением в НАТО, а еще он „лично остановил пророссийские силы“. Он всех победил, но, правда, не успел провести голосование по очень важным законам», — прокомментировал подвиги председателя Верховной Рады Александр Воскобойников. Далее он привел фрагмент интервью украинского политика Вадима Рабиновича, где тот говорит, что Парубий предложил переименовать Россию в Московию, а украинский язык — в русский. «Подобная идея может появиться только внутри укромозга», — уверен блогер. По его словам, после посещения Рабиновичем Москвы и предложения украинского пропагандиста Отара Довженко «убить его, а также Медведчука и Шуфрича», жить на Украине Вадиму Зиновьевичу стало «очень неуютно». «Они всех нас поубивать хотят», — возмутился тогда Рабинович. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали», — сказал Воскобойников. Но и это еще не все. Далее одесский блогер показал выступление украинского депутата Юрия Бойко на одном из телеканалов, где он рассказывает о том, что Украина пользуется все тем же российским газом, но по европейским ценам. «Такую схему обогащения придумал „шоколадный главарь“ со своей бандой и эта схема успешно работает в последние годы. Но население не рабов не выходит на улицы и не возмущается», — отметил Воскобойников. Не только завышенные цены на газ волнуют нардепа: Бойко волнуется и по тому поводу, что украинских боевиков обворовывают все кому не лень. И его слова: «Самое страшное, что может быть, — это воровство на войне», действительно, «цепляют». А ещё он знает, как поступить с Донбассом. Его восстановление, прогнозирует нардеп, будет происходить за счет фондов международных доноров, как когда-то строили саркофаг в Чернобыле. «Мы не сможем самостоятельно восстановить те разрушения, которые там есть», — пояснил Бойков в интервью украинскому телевидению. «Только Донбасс — это не Чернобыль! Им давно пора понять, что их власти над республиками Донбасса уже не будет», — подытожил одесский блогер. Читайте также: «Валите, мы все тут за Россию!» — на популярном украинском курорте вспыхнул скандал из-за мовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Истерика Порошенко из-за допроса (ВИДЕО)

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в государственное бюро расследований. В передаче «Взгляд Сверху» на украинском канале «Klymenko Time» ведущая провела подробный разбор этой темы. По словам журналистки, президентство Порошенко закончилось, но забудут его еще очень не скоро. Так как бывший президент украинского государства не перестает удивлять. Повестку в суд по делу купли-продажи ЧАО «Завод „Кузница на Рыбальском“» он просто проигнорировал. При этом на счету бывшего гаранта уже восемь уголовных производств. Одно из самых громких дел, по словам Аниты, — дело, заведенное юристом Андреем Портновым. Сразу после своего возвращения на Украину он заявил, что Порошенко для того, чтобы отложить президентские выборы хотел ввести военное положение в стране. «Для этого в ноябре 2018 он послал корабли в Керченский пролив, где их обстреляла Россия и взяла в плен более двух десятков украинских моряков», — сказала ведущая. Порошенко обвиняют не только в хищении, но и в отмывании денег через телеканал «Прямой». «ГБР наконец-то начали действовать и вызвали Порошенко на допрос по уголовному производству касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода „Кузница на Рыбальском“», — сказала Анита. Допрос так и не состоялся «В пресс-службе „солидарности“ („Европейская солидарность“ является партией, возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко — прим. РВ) сообщили, что экс-президент и вовсе не получал никакой повестки и вдруг „срочно“ у него появились неотложные дела — вояж в Страсбург именно 17 июля», — отметила ведущая. По словам журналистки, украинское издание «Вести» разобралось с этой ситуацией и после звонка в пресс-службу Европейского парламента выяснилось, что «фамилия Порошенко отсутствует в графике официальных мероприятий». Там уточнили, что обычно гостей приглашает глава европейского парламента, также они могут быть приглашены политическими группами. «В данном случае это могла бы быть группа членов европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана», — сказала она. Это неопровержимые доказательства того, что Порошенко лжет. «Конечно же, мы все помним, что любимый лозунг Петра Порошенко: „Лучшая защита — это нападение“», — отметила автор проекта. Она напомнила случай, когда экс-президент устроил митинг против назначения Портнова в университете Шевченко. И сейчас Порошенко не изменяет своим обычаям. Испугавшись последствий своих действий, он натравил своих так называемых «активистов» на госбюро расследований, которые требовали люстрации директора ГБР Романа Трубы, который, по их мнению, руководствуется указаниями Портнова. «Хочу заметить, что атакующие ГБР сторонники „Европейской солидарности“ имели весьма странный вид. Но Порошенко не брезгует и такими методами», — подчеркнула девушка. Порошенко надеется на прохождение его партии в парламент По словам ведущей, у экс-президента весьма плачевное состояние. Порошенко пытается всячески оттянуть время и избежать встречи с правосудием. Пока все его надежды — на прохождение в парламент. «Конец уже близок и это ясно по реакции экс-гаранта, который так отчаянно удирает», — сказала журналистка. Она отметила что у экс-президента Украаааианы весьма плачевное состояние. И Порошенко всячески пытается избежать встречи с правосудием и тянет время. «Надеюсь, что справедливость восторжествует и правосудие все-таки догонит экс-президента», — подытожила ведущая влога. Читайте также: Неожиданно: раскрыты личности администраторов фашистского сайта «Миротворец»

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Нацбанк Украины озвучил ключевые угрозы: война на Донбассе и прекращение транзита газа из РФ

В Национальном банке Украины рассказали о главных угрозах и перспективах. Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала заявления главы НБУ Якова Смолия, сделанные в ходе встречи с бизнесменами. Отмечается, что глава Нацбанка назвал дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности. «Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества. Однако вопрос не стоит как „МВФ или дефолт“ — разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований», — говорится в сообщении. Ключевыми рисками для экономики и снижения инфляции глава НБУ назвал замедление реформ, полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и эскалацию военного конфликта на востоке страны. Национальный банк повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, в 2020 году — до 3,2% с 2,9%. Прогноз на 2021 год остался неизменным — 3,7% роста. По оценкам регулятора, рост экономики Украины улучшится за счет устойчивого внутреннего спроса, лучших условий торговли и ожидаемого роста урожая зерновых. Прогноз по инфляции остался неизменным: 6,3% в текущем году и по 5% в 2020 и 2021 годах. Национальный банк Украины прогнозирует старт новой программы структурного финансирования с Международным валютным фондом и получение в рамках программы 2 млрд долл. в четвертом квартале 2019 года. Читайте также: В Польше прошёл танковый бой Abrams и Т-72М (ВИДЕО)

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«Не в том положении, чтобы ставить условия»: В Совфеде ставят на место Украину в газовом вопросе

Накануне украинский «Нафтогаз» сделал России предложение, «подкупающее своей новизной». По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, им вполне подойдет, если «Газпром» на ближайшую декаду забронирует 60 млрд кубометров транзитных мощностей, а Украина со своей стороны обеспечит 90 млрд кубометров транзита (с тем, чтобы разницу могли забронировать другие компании). При этом Витренко подчеркнул, что с рассмотрением вопроса лучше не затягивать, потому как это не в интересах ни одной из сторон: «Европе, наверное, уже надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине тоже нужна ясность относительно будущего транзита, в частности, чтобы прекратить политические спекуляции на эту тему. Ну, и Россия, возможно, хочет избежать обвинений в Европе в очередном газовом кризисе». Самодовольная наглость этого заявления возмутила представителей Кремля. Сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter напомнил господину Витренко, что Украина вообще и «Нафтогаз» в частности сейчас не в том положении, чтобы ставить условия подобным образом. «Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора „Нафтогазу“ умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», — отметил сенатор. С ним трудно не согласиться, тем более что всего пару недель назад об угрозе техногенной катастрофы говорил сам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он предостерег, что, если к началу отопительного сезона в хранилища не удастся закачать 20 млрд кубометров топлива, Украина попросту замерзнет. Кроме того, дочерняя компания «Нафтогаза» «Укртрансгаз» в последнее время испытывает серьезные проблемы с финансированием, из-за которых само функционирование ГТС оказалось под угрозой. Между тем, до окончания действия транзитного договора остается менее полугода, а в Киеве спохватились только сейчас. Да еще и косвенно угрожают РФ, прозрачно намекая на «обвинения в Европе в очередном газовом кризисе». Иными словами, в «Нафтогазе» как не брали на себя ответственность за дальнейшую судьбу транзита, так брать её и не собираются. Если переговоры с «Газпромом» опять зайдут в тупик, украинская сторона, по своему обыкновению, переложит вину на Россию. Читайте также: «Голландский петух вырядился в Фиделя Кастро»: грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» (ФОТО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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«Запад может пойти на это»: в Киеве заявили о сигнале Путина к федерализации Украины

В Киеве расценили указ президента России Владимира Путина об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской республик четким сигналом Западу к федерализации Украины. Об этом заявил скандальный глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, отметив, что это важный аспект почему-то все упускают. По словам дипломата, указ президента РФ на пороге парламентских выборов как бы намекает западным странам: «Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях». Климкин убежден, что Запад может ответить согласием на «послание» Путина и пойти на раздел Украины. Потому, добавил глава МИД, Киеву необходимо в срочном порядке «разработать собственную стратегию» и привести ее в исполнение раньше, чем Россия якобы начнет реализовывать свой план. Предложенная Климкиным стратегия противостояния «страшному плану» Кремля до боли банальна. Для того чтобы разрушить планы Москвы, Киеву необходимо укрепить взаимодействие со всеми западными «друзьями и партнерами», уверяет глава МИД Украины. При этом Европа давно недвусмысленно намекнула Киеву, что устала от украинских закидонов. Что касается заявления Климкина, то в нем сосредоточена вся суть внешней политики Украины в постмайданный период. Вместо реальной политики, конкретных шагов к консолидации связей хоть с кем-нибудь, вся деятельность украинских дипломатов сводится к бесконечному поиску виновных в проблемах Украины, «разоблачению» всевозможных «заговоров», популизму, русофобии и попрошайничеству. Читайте также: МОЛНИЯ: Глава ДНР опроверг заявление Медведчука (+ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук говорил ему «что-то о своих планах», касающихся Донбасса, но деталей он не знает. «Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе», — сказал российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Ранее Путин на встрече с Медведчуком заявил, что полноценное урегулирование ситуации на Донбассе возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР. Читайте также: МОЛНИЯ: Глава ДНР опроверг заявление Медведчука (+ВИДЕО)

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С двойным гражданством Украина опоздала на двадцать лет

Украинские националисты состоят из сплошных недостатков. Возможно, поэтому они предпочитают называть себя патриотами. Вроде как похоже, но не одно и то же. Однако одно достоинство, с моей точки зрения, у них есть. Они никогда не принимают разумных решений, даже если ситуацию разжевать и в рот им положить.

Давным-давно, в 90-е годы, когда самые радикальные из украинских националистов ещё представлялись белыми и пушистыми, дальше «голодомора» их претензии к России не простирались, Бандеру, Шухевича, 14-ю гренадёрскую дивизию СС “Галичина” они однозначно осуждали, а Петлюру предпочитали не упоминать, как «очень неоднозначную» (по их словам) личность, они тем не менее упорно выступали против двойного гражданства.

Дискуссии в те времена были чисто теоретические (без применения автоматического оружия, бронетехники, артиллерии и боевой авиации), велись спокойно, стороны защищали свои позиции открыто. Поэтому, когда я спрашивал, чем же им двойное гражданство помешало, националисты (тогда ещё именно националисты, нацистами они станут потом) заявляли, что, разреши народу двойное гражданство, все станут россиянами и Украины не останется.

Думаю, насчёт того, что все станут россиянами, они были не так уж далеки от истины: редкий украинец откажется от дополнительного паспорта, который карман не жмёт, а пригодиться когда-нибудь может. А вот насчёт «Украины не останется» я позволял себе с ними не соглашаться.

Свою позицию я аргументировал тем, что любая дорога позволяет двигаться как минимум в две стороны. То есть не только украинцы могли бы получать второе (российское) гражданство, но и россияне — украинское. При этом в условиях 90-х годов с оттоком населения могла скорее столкнуться Россия, чем Украина.

Во-первых, крайне сомнительно, что украинцы в 90-е массово двинулись бы осваивать Крайний Север, Дальний Восток, тайгу, Урал или даже обычное нечерноземье. Климат на Украине всегда был помягче. В 90-е она ещё жила богаче, чем Россия, и никто никуда не собирался уезжать.

Во-вторых, даже в нулевые и в начале 10-х годов ХХI века и даже во вполне русских регионах, вроде того же Донбасса, местное население, подчёркнуто негативно относясь к уже бандеровской Галиции и испытывая симпатии к России, тем не менее в массе предпочитало границу сохранять и суверенитетом поступаться не собиралось. Собственно, об этом свидетельствует поддержка «Партии регионов». Янукович и его команда обещали сближение с Россией, но не вхождение в Россию. И именно этот курс был поддержан большинством избирателей Украины даже после первого Майдана, когда бандеровская опасность была уже ярко выражена. В 90-е, при всей ностальгии по СССР, в Россию не собиралось даже пророссийское население. Тем более, что тогда оно ещё никакой бандеровской опасности не чувствовало.

В-третьих, практически все 90-е прошли для России под знаком двух чеченских войн. То есть украинцы ощущали себя не только зажиточнее, но и защищённее россиян, а политический режим Киева казался им гораздо более стабильным и устойчивым, чем ельцинская власть в Москве. Страшилка: «А в России вас сразу отправят воевать в Чечню» реально действовала на самые широкие круги населения. В конце концов, практически у каждого был сын или внук, муж или отец призывного возраста. Соцопросы второй половины 90-х показывали, что при позитивном в целом отношении к России и стремлении к культурному, политическому и экономическому сближению, большинство украинцев, даже на юго-востоке, предпочитало сохранять суверенитет как гарантию от призыва в воюющую на Кавказе российскую армию.

Таким образом, режим двойного гражданства в 90-е годы оказался бы для Украины либо нейтральным, либо даже выгодным, поскольку мог стимулировать приток экономически активного населения из России. Причём эти «новые украинцы» были бы более чем лояльны киевскому режиму, поскольку их перемещение на Украину было бы связано либо с желанием уклониться от выполнения неких обязанностей (воинская повинность — только одна из возможных) перед российским государством, либо с попыткой обеспечить себе лучшие условия жизни. И в одном, и в другом случае личные интересы требовали от них дистанцироваться от российского государства.

Но украинские националисты, сами будучи вчерашними русскими либо потомками русских в первом-втором колене (до 1917 года украинцы не существовали как этническая общность, будучи даже на территории Австро-Венгрии не более чем политической фракцией местного русинского населения), боялись увеличения русского элемента на территории Украины даже больше, чем прибалты у себя. Это и понятно: латыша, эстонца или литовца от русского отличить несложно, а вот украинец и русский практически ничем не различались, кроме записи в графе «национальность» в советском паспорте (в новых «суверенных» паспортах и этого не было). Увеличение русского элемента в составе населения Украины, по мнению украинских националистов, усилило бы тягу к активизации интеграционных процессов с Россией.

Националисты не понимали, что к серьёзной полноценной интеграции в то время Россия сама не была готова. Частичный же (в отдельных отраслях экономики) запуск интеграционных механизмов был в интересах Украины. Конечно, националистам пришлось бы проститься с властью и с существенной долей политического влияния, но от этого (сколь бы парадоксальной такая ситуация не казалась) украинское государственность только укрепилась бы — исчез бы раздражавший большую часть населения и расшатывавший основы законности галицийский фактор.

Двадцать — двадцать пять лет назад, механизм двойного гражданства благоприятствовал скорее Украине, чем России. Но украинские националисты не смогли ни понять это, ни использовать ситуацию.

Как известно, история повторяется в виде фарса (тем более, что трагедия Украину в 2014 году также настигла). И вот, в совершенно иных условиях, когда народ миллионами бежит с Украины и борется за паспорт любого из близлежащих государств, президент Зеленский вынужден в устной форме (но публично) дать своей команде поручение обдумать введение механизма двойного гражданства, с тем, чтобы предоставлять его зарубежным этническим украинцам. Сомневаюсь, что украинцы из США, Канады или из России в массовом порядке начнут обращаться за гражданством исторической родины. И думаю, что Зеленский это понимает. Его заявление — не более (но и не менее) чем попытка уесть Путина, распространившего правило упрощенной выдачи российских паспортов на всё население Донбасса.

Второй элемент заявления составляет предвыборный пиар. Зеленский и команда в своих заявлениях допустили слишком сильный крен в сторону русофобского электората, русофилы стали отказывать им в поддержке. Заявление о возможности признания в будущем двойного гражданства должно сработать, как предвыборное обещание, ориентированное на интересы именно русофильской части избирателей.

В сравнении с возможностями 90-х — всё это мелочи. Время, когда украинское руководство могло за счёт признания двойного гражданства расширить себе пространство для манёвра, безнадёжно ушло лет двадцать назад. Со стабилизацией внутриполитической ситуации в России, при последовательном росте её экономической и военной мощи, украинцам стало объективно выгоднее становиться россиянами, тем более что теперь на Украине идет пожирающая молодых мужчин гражданская война. Единственным «бонусом» Зеленского в безнадёжно запущенной ситуации становится возможность не просто «расслабиться и получить удовольствие», но и сделать вид, что именно этого-то и хотел, к этому результату всю жизнь стремился. Если у всех по два паспорта, то вроде как и проблемы нет, а практика свидетельствует, что миллионы убегают за границу в поисках работы и без второго гражданства. С введением двойного гражданства можно хотя бы своих гастарбайтеров учесть и посчитать.

Украинская власть не только опоздала, но ещё и оказалась неспособной выжать из озвученной Зеленским инициативы хоть какую-то пользу. Фактически, они в очередной раз «пошутили», поскольку разрешать украинцам двойное гражданство никто не намерен. Впрочем, кто очень хочет, тот его (венгерское, румынское, польское) и так уже имеет.

Ростислав Ищенко

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