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Л.Р. Прозоров о вздорности норманской теории

12:35. 20 июля 2019 Просмотров - 163 10 коммент. Опубликовал:
Писатель и историк Лев Прозоров подробно и аргументированно показывает всю вздорность т.н. норманской теории.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4564880.html

Метки: история, Прозоров, Русь, теория, фальсификация

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7818 2260
    krikunoleg 20 июля 2019 в 13:52

    “Писатель и историк Лев Прозоров подробно и аргументированно показывает всю вздорность т.н. норманской теории” – писатель да, но, как говорят его сокурсники “он перестал быть историком после выпускного”. Все его, так называемые, “исторические” произведения не имеют ни какого отношения к науке истории.

    Писатель, однако…

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    -1
    • 3173 2697
      Лариса Петроваkrikunoleg 20 июля 2019 в 13:58

      А его сокурсники чем прославились?

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      1
      • 2352 2030
        МирославаЛариса Петрова 20 июля 2019 в 14:16

        А сокурсники прославились Критикой Прозорова. Завистью своей! Больше ничем!

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        1
        • 7818 2260
          krikunolegМирослава 20 июля 2019 в 15:06

          Чему завидовать? Вранью сокурсника? Жалеть надо, что опустился до такого, а не завидовать…

          Хотя, баблу позавидовать можно – тиражи прут, однако…
          Пипл бабло кидает, хавает…;))

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          -1
      • 7818 2260
        krikunolegЛариса Петрова 20 июля 2019 в 14:41

        Тем что занялись нормальной наукой на кого и учились.

        А завидовать обманщику, претендующему на научность… Здравомыслящий человек не будет.

        Скорее всего сын удмуртской ведьмы понял, что на заработки историка не совсем шиково жить. Вот и решил попасть в струю неоязычества. Благо дураков много, верят, деньги платят…;))

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    • 2352 2030
      Мирославаkrikunoleg 20 июля 2019 в 14:14

      К науке “историков”? Да, потому что историю сочинили немцы.А наша история-бЫли. Христиане всё под себя гребут, иностранцы нормандскими теориями оперируют-а Прозоров идет своим и Нашим Русским путем! Критик хотя бы одну его книгу читал?А то позорище Ваш комментарий!

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      1
      • 7818 2260
        krikunolegМирослава 20 июля 2019 в 14:50

        “что историю сочинили немцы” – историю нельзя сочинить, это во первых. А во вторых, именно немцы, которых пригласили в Россию потому как СВОИХ историков не было, собрали огромную коллекцию артефактов, ездили по стране и занимались раскопками, т.е. археологией. А потом все это анализировали, систематизировали и писали научные труды. Возможно не совсем точные на сегодняшний день, но это и понятно – тогда не все было известно, не все раскопали и нашли.

        И на сегодня тоже не все известно досконально ибо не все раскопано и найдено. В запасниках Ватикана и Лувра, кстати, лежит огромное количество античных и средневековых текстов к которым еще не притрагивалась рука историка. Даже не известно о чем там написано потому как только пыль сдувают и перекладывают, а исследовать некогда – такие объемы лежат.

        А книги Прозорова всего лишь художественная литература как Ника Перумова, например. Но историю по книгам Перумова ни кто изучать не собирается. Разве что вы…;))

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        • 2352 2030
          Мирославаkrikunoleg 20 июля 2019 в 15:04

          Вам фраза известна “Нет новостей-есть интерпритация событий людьми в зависимости от потребностей правящих классов”.При чём Ломоносов (современник “историков”) просто дрался с Шлецером по-моему.Как раз по поводу их “исследований”.А почему Свои не могли собрать “артефакты”.А потому что под собиранием можно было изымать любые документы и подменять их тоже любыми, как это сделали во времена Ельцина его прихвостни.О чём писал докладную записку прокурор Виктор Илюхин. Надеюсь что я доживу до Настоящего изложения действительности
          порядочными Руссами, а никак не немцами, и тем более в запасниках Лувров и Ватиканов. Книг Прозорова не читали так я поняла.А плюнуть на него успели.

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          • 7818 2260
            krikunolegМирослава 20 июля 2019 в 15:14

            “При чём Ломоносов (современник “историков”) просто дрался с Шлецером по-моему” – да Ломоносов по пьяни на службу к прусскому королю попал в пехоту. Это не показатель.
            ——————-
            “Как раз по поводу их “исследований”” – Ломоносов славян из скифов выводил, что в корне не верно. А они не согласны были с этим. И правильно не согласны. Вот и “исследования”…;))
            ——————-
            “А почему Свои не могли собрать “артефакты”” – я писал – СВОИХ не было еще. Пришлось из Германии выписать. Свои потом появились, много позже.
            ——————-
            “Надеюсь что я доживу до Настоящего изложения действительности порядочными Руссами” – для этого нужно ездить по стране, копать, собирать, систематизировать, исследовать, анализировать и много еще чего делать руками, а не языком и ресурсы нужны для этого. Вы знаете таких “ученых-Руссов”? А пока вы думаете, могу посоветовать посмотреть цикл видео на “антропогенез.ру” или на “ютубе” “Ученые против мифов”. Очень много для себя интересного узнаете…;))

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  • 3173 2697
    Лариса Петрова 20 июля 2019 в 13:57

    Им хоть кол на голове теши! Запрограммированы они против России.

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    2

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