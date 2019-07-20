Л.Р. Прозоров о вздорности норманской теории
12:35. 20 июля 2019 Просмотров - 163 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Писатель и историк Лев Прозоров подробно и аргументированно показывает всю вздорность т.н. норманской теории.
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“Писатель и историк Лев Прозоров подробно и аргументированно показывает всю вздорность т.н. норманской теории” – писатель да, но, как говорят его сокурсники “он перестал быть историком после выпускного”. Все его, так называемые, “исторические” произведения не имеют ни какого отношения к науке истории.
Писатель, однако…
А его сокурсники чем прославились?
А сокурсники прославились Критикой Прозорова. Завистью своей! Больше ничем!
Чему завидовать? Вранью сокурсника? Жалеть надо, что опустился до такого, а не завидовать…
Хотя, баблу позавидовать можно – тиражи прут, однако…
Пипл бабло кидает, хавает…;))
Тем что занялись нормальной наукой на кого и учились.
А завидовать обманщику, претендующему на научность… Здравомыслящий человек не будет.
Скорее всего сын удмуртской ведьмы понял, что на заработки историка не совсем шиково жить. Вот и решил попасть в струю неоязычества. Благо дураков много, верят, деньги платят…;))
К науке “историков”? Да, потому что историю сочинили немцы.А наша история-бЫли. Христиане всё под себя гребут, иностранцы нормандскими теориями оперируют-а Прозоров идет своим и Нашим Русским путем! Критик хотя бы одну его книгу читал?А то позорище Ваш комментарий!
“что историю сочинили немцы” – историю нельзя сочинить, это во первых. А во вторых, именно немцы, которых пригласили в Россию потому как СВОИХ историков не было, собрали огромную коллекцию артефактов, ездили по стране и занимались раскопками, т.е. археологией. А потом все это анализировали, систематизировали и писали научные труды. Возможно не совсем точные на сегодняшний день, но это и понятно – тогда не все было известно, не все раскопали и нашли.
И на сегодня тоже не все известно досконально ибо не все раскопано и найдено. В запасниках Ватикана и Лувра, кстати, лежит огромное количество античных и средневековых текстов к которым еще не притрагивалась рука историка. Даже не известно о чем там написано потому как только пыль сдувают и перекладывают, а исследовать некогда – такие объемы лежат.
А книги Прозорова всего лишь художественная литература как Ника Перумова, например. Но историю по книгам Перумова ни кто изучать не собирается. Разве что вы…;))
Вам фраза известна “Нет новостей-есть интерпритация событий людьми в зависимости от потребностей правящих классов”.При чём Ломоносов (современник “историков”) просто дрался с Шлецером по-моему.Как раз по поводу их “исследований”.А почему Свои не могли собрать “артефакты”.А потому что под собиранием можно было изымать любые документы и подменять их тоже любыми, как это сделали во времена Ельцина его прихвостни.О чём писал докладную записку прокурор Виктор Илюхин. Надеюсь что я доживу до Настоящего изложения действительности
порядочными Руссами, а никак не немцами, и тем более в запасниках Лувров и Ватиканов. Книг Прозорова не читали так я поняла.А плюнуть на него успели.
“При чём Ломоносов (современник “историков”) просто дрался с Шлецером по-моему” – да Ломоносов по пьяни на службу к прусскому королю попал в пехоту. Это не показатель.
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“Как раз по поводу их “исследований”” – Ломоносов славян из скифов выводил, что в корне не верно. А они не согласны были с этим. И правильно не согласны. Вот и “исследования”…;))
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“А почему Свои не могли собрать “артефакты”” – я писал – СВОИХ не было еще. Пришлось из Германии выписать. Свои потом появились, много позже.
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“Надеюсь что я доживу до Настоящего изложения действительности порядочными Руссами” – для этого нужно ездить по стране, копать, собирать, систематизировать, исследовать, анализировать и много еще чего делать руками, а не языком и ресурсы нужны для этого. Вы знаете таких “ученых-Руссов”? А пока вы думаете, могу посоветовать посмотреть цикл видео на “антропогенез.ру” или на “ютубе” “Ученые против мифов”. Очень много для себя интересного узнаете…;))
Им хоть кол на голове теши! Запрограммированы они против России.