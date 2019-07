Европейские гнёзда шпионажа

"Национальный офис Erasmus Plus в России" ведёт свою работу сверхактивно и даже агрессивно. Программой "Erasmus Plus" сегодня "поражены" почти все ведущие университеты страны.



Среди прочих — МГУ, Воронежский государственный университет, Московский государственный строительный университет, Московский государственный педагогический университет, Нижневартовский государственный университет, Томский государственный университет, Поволжский государственный технологический университет, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Казанский Федеральный университет.

На сайте "Национального офиса Erasmus Plus в России" изложены его задачи. Это реализация программы "Erasmus+", популяризация Программы в России, привлечение к участию в ней как можно большего числа заинтересованных сторон. "Для обеспечения информационной поддержки и популяризации Программы Национальный офис организует и проводит Информационные дни в Москве и других городах России, участвует в международных мероприятиях, конференциях.



Для широкого информирования российских вузов, преподавателей и студентов о возможностях участия в программе Национальным офисом открыт сайт, регулярно выпускаются информационные материалы".

Акцентируем внимание на формах деятельности офиса "Erasmus Plus в России", дабы показать широкий спектр приёмов проникновения в ведущие ВУЗы страны.

Теперь обратимся к статданным обмена по программе студентами и педагогами российских и зарубежных высших учебных заведений. Они следующие:

— 2015 год. Из России в ВУЗы ЕС направлено 724 студента и 463 преподавателя. Из ЕС в Россию — 428 студентов и 364 преподавателя;

— 2016 год. В ЕС — 1006 студентов и 1059 преподавателей. Из ЕС — 559 студентов и 910 преподавателей;

— 2017 год. В ЕС — 1066 студентов и 1198 преподавателей. Из ЕС — 642 студентов и 1035 преподавателей;

— 2018 год. В ЕС — 1116 студентов и 1284 преподавателей. Из ЕС — 654 студента и 1129 преподавателей.

Что сразу бросается в глаза, так это обмен преподавателями ВУЗов. В среднем — тысяча от нас в Евросоюз и тысяча от них к нам каждый год. Количество российских педагогов, отправляющихся в европейские университеты, равнозначно, а иногда превышает число студентов! Между тем, программа "Erasmus" 1987 года — программа по обмену студентов. Тем не менее, с 2014 года половину мест по обмену, вместо студентов, занимают преподаватели уже в рамках программы "Erasmus+".

Можно себе представить, каким объёмом информации располагают лица профессорско-преподавательского сообщества, ежегодно выезжающие в университеты стран НАТО! Представить, как учёных мужей и дам охаживают и обольщают в Евросоюзе специалисты американского "СIA", норвежского "PST", германского "BND" или "MIVD" Нидерландов. Банкеты, шикарные номера отелей, интимные беседы в дорогих ресторанах, лесть потоком и заверения в искренней и бескорыстной дружбе.

Безусловно, за созданием "Программы Erasmus+" стоят спецслужбы и в первую очередь — "Разведывательный и ситуационный центр Европейского союза" (EU Intelligence and Situation Centre, EU INTCEN). Именно на "EU INTCEN" возложены задачи разработки единых стратегических и долгосрочных программ для разведывательных служб ЕС. Разумеется, всё — под "патронажем" старшего братца из ЦРУ. "EU INTCEN" — главный орган внешней разведки Европейского союза, объединяющий все спецслужбы стран союза.

Для подтверждения "векторности" в деятельности западных спецслужб обратимся к докладу главы норвежской Службы безопасности (PST) Бенедикте Бьёрнланн прошлого года. Оная персона назвала Россию одной из главных угроз Норвегии ( tnp.no ). Разумеется, видеть в России главного противника — общая установка для разведсообществ, как Евросоюза, так и НАТО. Данная установка определяет активность западных спецслужб в отношении нашей страны и её граждан.

Отсюда использование программы "Erasmus+" в своих целях секретными службами западноевропейских стран и США. Программа "Erasmus+" есть не что иное, как программа по отбору потенциальных кандидатов для вербовки в качестве агентов западными секретными службами. Причём, качественный отбор студентов и преподавателей из России делается по самой программе.

Профессионалам из секретных служб "на блюдечке" преподносят перспективные, представляющие оперативный интерес кадры из России. И даже если не получается открытая вербовка (не каждый поддастся), то применяется скрытая — агентов влияния. Психологическая обработка студентов начинается с первых минут пребывания в Западной Европе с видимым результатом.

Посмотрите видео отзывов об учёбе за рубежом на сайте "Erasmus+". Романа из Стерлитамака — об учёбе в Страсбурге, Валерии из Барнаула — в Берлине, Рената и Николая из Екатеринбурга — в Копенгагене. Сплошные восторги от Европы, от бесплатного обучения, комфорта пребывания. Без понимания, что весь "комфорт" — стандартная замануха западных спецслужб.

Коль затронули тему "косвенной" вербовки. Уверены — у Валерии, Романа и Николая остались "настоящие друзья" в Западной Европе из числа коллег-студентов и "обычных" датчан, немцев и французов. Забота и внимание европейских "друзей" к нашим ребятам и девчатам будут только расти, а "дружба" крепнуть по мере их профессионального роста и роста информационных возможностей.

Традиционный вопрос — что делать? Прежде всего, необходимо признать "Национальный офис Erasmus+ в России" иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2012 года. Правовых оснований более чем достаточно. "With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union" — так записано на главной странице сайта. Средства на реализацию программы от Европейского Союза идут огромные — около полутора миллиардов евро!

"Национальный офис Erasmus+ в России" занимается политической деятельностью. Об этом свидетельствует "Программа Jean Monnet". С 2013 года она интегрирована в программу "Erasmus+". Программа предусматривает следующие тематики — Европейские исследования в области международных и дипломатических отношений; Европейские исследования в области права; Европейские исследования в области политики и управления; Программа исследований в области демократического представительства и законотворчества ЕС в Университете Висконсин-Мэдисон, США.

Реализация "Программы Jean Monnet" — в организованных и проплаченных ЕС конференциях, круглых столах с "участием представителей местных, региональных, национальных органов власти. Цель: повышение доверия к европейским институтам и к ЕС в целом ( inter.guu.ru )". Что это, как не разновидность политической деятельности?

Заметим: мы обсуждаем программу "Erasmus+" как наиболее масштабную, в какую вовлечены все страны ЕС, Россия и часть бывших республик СССР. Но есть и менее крупные, такие как "Nordplus", "Nordlys", "North2North", "BarentsPlus", "Fellowship Programme for Studies in the High North", "Bilateral agreements", "EEA/Norway Grants", "Russian-Norwegian partnership programme (RUSSUT)".



Перечисленные программы являются теми же инструментами западных спецслужб, как и "Erasmus+" и способом "выкачивания мозгов" из России. А все без исключения российские студенты и преподаватели, прибывающие в ВУЗы Западной Европы являются объектами разработки тамошних секретных служб.

Конечно, речь не о том, что России следует оградиться от всего мира Великой Китайской стеной. Ничего подобного. Но если целью научного сотрудничества ставится наука, то программы по сотрудничеству должны исключать малейшую политизацию. Касаться тех научных областей, какие к политике отношения не имеют.

Межвузовские связи должны носить индивидуальный характер юридических субъектов в сфере образования без комплексных межвузовских европрограмм. Следует устранить практику обмена студентов и преподавателей, связанную с длительным пребыванием за рубежом. В такой практике заинтересованы лишь страны ЕС для "выкачки мозгов" из России, вербовке наших студентов и педагогов. А возможности обеспечения безопасности россиян от преступных посягательств западных спецслужб за рубежом крайне ограничены. Тем более, если речь о длительном там их пребывании.

Востребованная мера — санкционирование органами государственной безопасности выездов в зарубежные ВУЗы студентов, профессорско-преподавательского состава по соответствующим программам из российских высших учебных заведений. Поручить органам безопасности провести мониторинг всех программ по обмену студентов и преподавателей. Мониторинг на предмет уязвимости россиян со стороны западных спецслужб и по вопросам общегосударственной безопасности.

Необходимо прекратить прозападную пропаганду европейских университетов, европейского образа жизни на сайтах российских ВУЗов. Никаких дифирамб в адрес Университета Тромсё и жизни в Норвегии на сайте Ухтинского технического университета быть не должно в принципе. Российские университеты — не туристические агентства, рекламирующие туры в Европу. Исключить мощнейшую и политизированную пропаганду программы "Erasmus+", ей подобных на сайтах ВУЗов России.

Коль говорим об агентах влияния — отбросим в сторону набившие оскомину рассуждения о "пятой колонне". Мы не в Испании 30-х, а над Россией отнюдь не "безоблачное небо". Всё куда опаснее и глубиннее. Программы "Erasmus+", "Nordplus", "Nordlys", "North2North", "BarentsPlus" готовят из россиян управленцев не ориентированных на Запад, а на все сто процентов являющихся западными по форме и содержанию. Генетические признаки и места рождения в данном случае значения не имеют.



И если мы назовём университеты Тромсё и Осло, Берлина и Амстердама, Мадрида и Варшавы осиными гнездами шпионажа, то вряд что-то преувеличим, даже на йоту.





Руслан Устраханов