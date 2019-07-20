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Электронная оккупация. Начало

19:10. 20 июля 2019 Просмотров - 198 Один комментарий Опубликовал:

Военный эксперт Константин Валентинович Сивков про внедрение электронных паспортов для граждан Российской Федерации с июля 2020 года. Зачем и кому это нужно?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tpqz69ZMuz8&t=11s

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10527 6209
    Maleos 20 июля 2019 в 22:37

    Граждане России, находящейся пока в системе однополярного мира во главе с США, получат электронный чип, который постоянно будет при них. Как клеймо у скота. Так это почти везде так, просто дошла очередь и до России… И никто не возражает. И граждане России тоже не возражают, им нравицца жить в оккупации, да и куйсними…

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