Электронная оккупация. Начало
19:10. 20 июля 2019 Просмотров - 198 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Военный эксперт Константин Валентинович Сивков про внедрение электронных паспортов для граждан Российской Федерации с июля 2020 года. Зачем и кому это нужно?
Граждане России, находящейся пока в системе однополярного мира во главе с США, получат электронный чип, который постоянно будет при них. Как клеймо у скота. Так это почти везде так, просто дошла очередь и до России… И никто не возражает. И граждане России тоже не возражают, им нравицца жить в оккупации, да и куйсними…