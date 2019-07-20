Деревенские просторы в картинах Курицына Сергея Павловича
12:35. 20 июля 2019 Просмотров - 166 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Курицын Сергей Павлович родился в 1962 году в городе Архангельске. Закончил художественную школу в г. Архангельске. С 1985 года начал писать первые этюды маслом. С 1991 года постоянно занимается живописью маслом. Основное направление – это станковая живопись, темы его работ – пейзажи Русского Севера.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/rusy/derevenskie-prostory-v-kartinah-kuricyna-sergeya-pavlovicha
“Отпустить меня не хочет родина моя”…
Все мы отсюда родом
https://youtu.be/8YtsaXBb6FI
Ой ,как это я люблю ,до слез.В понедельник -вторник я уезжаю на родину ,буду это смотреть.
А я живу в этих картинах.Участник
…Здравия Вам…
[i морально-психоЛОГИЧЕСКОГО]
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ПРЕКРАСНЫЕ – Живые Картины Реалий…Советского Времени!
Да,Так Было…в То Прекрасное,Наше – Советское Время!
Сама Жизнь Стимулировала(Социально) Так Жить и Творить!
* ВСЁ,Что отображено на ЭТИХ Картинах – Времена СССР!
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_НЫНЕ-же…ПЛАЧ и СТОН (на Руси)- со ВСЕХ сторон…
обнищание и ВЫМИРАНИЕ страны,с чем Согласны ВСЕ стороны…
ВЫМИРАНИЕ,ОПУСТОШЕНИЕ – Руси Богатейшей и великой…
ИЗ-ЗА того,что РАЗРУШАЕТся Россия – правящей КЛИКОЙ…!
* а НА Просторы Руси – ХЛЫНУЛИ ПОЛЧИЩА НЕруси…
и то, что ЭТО ТАК – скажет ЛЮБОЙ – только-лишь СПРОСИ…
Тогда,когда Был СССР – Жизнь Бурлила Радостью – со ВСЕХ сторон!
* НЫНЕ-же…ПОГОСТЫ расширают,ся…И…колокольно-ПЕЧАЛЬНЫЙ звон=СТОН…
* БОРОДАТЫЕ мужики,КАК БЕРЕМЕННЫЕ(с-виду…)- ИЛИ в камуфляже ОМОН…
Картины ПИСАТЬ ныне НЕ кому – ВСЕ озабочены КАК-бы проЖИТЬ…
Г Р О М А Д Н Ы Е территории Руси ПУСТЕЮТ – Там НЕКОМУ ныне жить…
…ДОВЕЛИ Русь те,кто НЫНЕ в РФ – продолжают “править-рулить”…
НЫНЕ Социально-Культурная жизнь по ВСЕЙ Руси – РАЗРУШАЕТСЯ…
Вместо Светской Жизни – ЗОМБИрующий-”храмострой” НАДВИГАЕТСЯ…
Россия из Свободной,Светской страны В…РЕЛИГИОЗНУЮ-ЗОНУ превращается…
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ “окормление” РЕЛИГИЕЙ – в РФ внедряется…
* ГОВОРЯТ…что Реставрация МОНАРХИИ…правящИМИ…ПЛАНирует,ся…
Вот то-то и оно,что…Эра НОВОГО царя…НАМЕЧАЕТСЯ…
…НЕУЖТО в России Опять – время царя возвращается…[КТО старается...]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О… Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 20-7-19.
Кайф!