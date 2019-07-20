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Деревенские просторы в картинах Курицына Сергея Павловича

12:35. 20 июля 2019 Просмотров - 166 6 коммент. Опубликовал:

Курицын Сергей Павлович родился в 1962 году в городе Архангельске. Закончил художественную школу в г. Архангельске. С 1985 года начал писать первые этюды маслом. С 1991 года постоянно занимается живописью маслом. Основное направление – это станковая живопись, темы его работ – пейзажи Русского Севера. 

Источник: https://www.kramola.info/vesti/rusy/derevenskie-prostory-v-kartinah-kuricyna-sergeya-pavlovicha

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 211 187
    Goodworld 20 июля 2019 в 12:41

    “Отпустить меня не хочет родина моя”…

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    1
  • 2837 2513
    mary 20 июля 2019 в 13:04

    Ой ,как это я люблю ,до слез.В понедельник -вторник я уезжаю на родину ,буду это смотреть.

    Ответить
    1
  • 59 55
    Valeriy Bondarik 20 июля 2019 в 13:55

    …Здравия Вам…

    [i морально-психоЛОГИЧЕСКОГО]
    ““““““““““““““`
    ПРЕКРАСНЫЕ – Живые Картины Реалий…Советского Времени!
    Да,Так Было…в То Прекрасное,Наше – Советское Время!
    Сама Жизнь Стимулировала(Социально) Так Жить и Творить!
    * ВСЁ,Что отображено на ЭТИХ Картинах – Времена СССР!
    “““““““““““““““““““““““““““
    _НЫНЕ-же…ПЛАЧ и СТОН (на Руси)- со ВСЕХ сторон…
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    ВЫМИРАНИЕ,ОПУСТОШЕНИЕ – Руси Богатейшей и великой…
    ИЗ-ЗА того,что РАЗРУШАЕТся Россия – правящей КЛИКОЙ…!
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    …НЕУЖТО в России Опять – время царя возвращается…[КТО старается...]
    ““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 20-7-19.

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    2
  • 4439 4025
    жора шапов 20 июля 2019 в 15:03

    Кайф!

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    1

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