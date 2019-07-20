Анти-измена. Мой ответ С. Г. Покровскому

Данная статья представляет собой переработанную "сборную солянку" из моих сообщений на форуме сайта "За Правду" в теме "Измена 1941 года". В данной теме обсуждается одноименная статья С.Г. Покровского. Из текста своих сообщений я убрал некоторые эмоциональные обороты и выражения, касающиеся моего личного отношения к автору. Сей автор в послесловии написал: -"Я не стал ее (АЗ: статью) делать наукообразной – со ссылками и цитированиями. И нынешнего читателя отвращает, и при этом все можно найти в Интернете. Все пока легко находится по ключевым словам". Как мне кажется, автор умышленно не дает ссылок и, во многих случаях, ключевых слов – легковерная публика и так поверит, менее доверчивые поленятся искать. Я на слово не поверил и начал "раскопки" сказок Покровского.



Для начала давайте разберемся с 11 мехкорпусом 11 армии Северо-Западного фронта. Сей мехкорпус с подачи г-на Покровского "слабенькими танками Т-26" уже 22 июня якобы выбил немцев за границу, а потом еще и участвовал в "сражении под Гродно".

Вообще-то 11 мк принадлежал 3 армии ЗапОВО/ЗФ. Такой непростительный ляп в первых же строках статьи наводит определенные сомнения в отношении подготовленности автора. На первый раз простим ему. Ну опечатка, бывает. Скорее всего он имел в виду 3мк 11 армии ПрибОВО/СЗФ. Все же речь у него шла о СЗФ. Допустим, и будем копать дальше, пользуясь информацией с сайта mechcorps.rkka.ru.

Основные части 3 мк составляли 2 тд, 5 тд и 84 мд. 5 тд еще 21 июня командарм-11 переподчинил себе. На следующий день 3мк лишился 84 мд. 3 мк в лице единственной 2тд начал боевые действия 23/06 под Скаудвиле, понес тяжелые потери (матчасть до 80%), и начал отходить. 25 июня 3 мк (=2 тд) окружен. 26 июня немцы практически уничтожили штаб корпуса. Остатки штаба и 2 тд без техники вышли к своим через 2 месяца.

Если строго опираться на документы из Сборника боевых документов №34, то можно найти расхождения с данными, представленными на сайте mechcorps.rkka.ru. Тем не менее, в целом ситуация с 3 мк приведена на сайте верно. В сжатом виде действия дивизий 3 мк описаны в "Боевом донесении начальника автобронетанкового управления северо-западного фронта № 1 от 2 июля 1941 г. о состоянии 3-го и 12-го механизированных корпусов".

Однозначный вывод – 3мк не выбивал немцев за линию границы, и тем более удар на Грозно не наносил. Может быть автор все-таки имел в виду именно 11 мк? Все-таки автор упомянул Гродно. Ладно, давайте проверим и 11 мк, хотя это уже "плохая" 3-я армия. Идем на все тот же сайт mechcorps.rkka.ru.

Дивизии 11 мк действовали разрозненно в условиях неразберихи. Противник заставил соединения корпуса перейти к обороне. К исходу первого дня войны корпус вел сдерживающие бои на фронте Конюхи, Новы Двур, Домброва.



В ночь на 23 июня командующий ЗФ Павлов приказал 3 армии всеми силами удерживать Гродно. Однако, город 23 июня был оставлен. Отошел восточнее города и 11мк. В ночь на 24 июня командарм-3 принял решение перейти силами 11мк и 85сд в наступление на Гродно. Вот оно, это вожделенное для г-на Покровского "сражение под Гродно"!



Но. . . 11мк одной танковой дивизией к вечеру занял район Гнойница и вскоре перешел к обороне. Дальше было отступление вместе с остатками 3 армии. Так что и 11мк за линию границы немцев не выбивал.

Вывод: Какой бы на самом деле мехкорпус не имел ввиду г-н Покровский тут он сказал неправду.

2. Сказка про безымянную дивизию 4-ой армии на Мозырском УРе.

Сначала немного про 4 армию. Нет спору, она попала под удар противника через Брест. Действительно, две ее дивизии (6 сд и 42 сд) понесли очень сильные потери в первые же часы войны. Покровский недоумевает, почему "ни командование Белорусского военного округа, ни собственный командарм не дали [этим дивизиям] приказ выйти из города в летние лагеря".



А на основании чего должен был родиться такой приказ? И когда? Кроме этих двух стрелковых, там была еще 22 танковая. И ее надо было тоже выводить. А как же тогда быть с приказом "не давать повода" для провокаций? Тут тебе заявление ТАСС от 14 июня, а тут вдруг 3 дивизии на самой границе куда-то поехали.

Вот из Сандалова: "Несмотря на достаточное количество данных о скором нападении немецко-фашистских армий, указания Народного комиссара обороны о том, что приведение войск в боевую готовность спровоцирует войну, даст повод фашистской Германии к нападению на Советский Союз, лишили командование всех степеней самостоятельности в принятии решений на приведение войск в боевую готовность.



Поэтому до 24 часов 21 июня никаких мероприятий по приведению войск армии в боевую готовность не проводилось." И еще: "Примерно в 2 часа ночи 22 июня прекратилась проводная связь штаба армии с округом и войсками.



Связь удалось восстановить только в 3 часа 30 минут. . . После восстановления связи командующий армией получил переданное открытым текстом по телеграфу (БОДО) приказание командующего войсками Западного особого военного округа о приведении войск в боевую готовность.



Одновременно указывалось в первую очередь бесшумно вывести из Брестской крепости “пачками” 42-ю стрелковую дивизию и привести в боевую готовность 14-й механизированный корпус. . .



До 3 часов 45 минут командующий армией сам лично по телефону отдал два приказания: начальнику штаба 42-й стрелковой дивизии поднять дивизию по тревоге и выдвигать ее из крепости в район сбора". Как видим, приказы были, только поздновато отправили их из Москвы.

Дальше речь у Покровского пошла о 75 сд. Это именно о ней: "Одна из дивизий этой армии [4 армии], уйдя в Мозырский УР на старой границе, удерживала его в течение месяца". С поиском этой дивизией произошла небольшая запарка. Это я к тому пассажу г-на Покровского, что мол "все пока находится по ключевым словам".



В данном случае ключевым словом мог бы быть номер дивизии. Но его автор не приводит. Он его не знает. Получается, что г-н Покровский от кого-то что-то слышал про какую-то дивизию 4 армии. Слышал, что она в течении месяца удерживала Мозырский укрепрайон.



Номер дивизии ему не сообщили, а самому автору было некогда искать и проверять. Очень добросовестный автор! Если же г-н Покровский знает номер дивизии и намеренно его не приводит, то это означает, что он очень не хочет, чтобы его проверяли.

Я честно пытался выгуглить номер этой дивизии по ключевым словам "Мозырский УР" в разных вариациях. Глухо. Какие слова не наберешь, все время попадаешь на эту самую статью про измену-41. Может авторская задумка заключается именно в этом? Рейтинг поднять, читаемость, популярность, известность. Просто, как и все гениальное.

Ладно, к делу. Покровский утверждает, что "эта" дивизия (75 сд генерала Недвигина) была на направлении главного удара. Это совсем не так: 75 сд была на самом левом фланге 4А на стыке с ЮЗФ.



С 22/6 она успешно вела бои в районе Малориты против вспомогательных немецких частей, прикрывающих правый фланг немецкого клина. 75 сд, не имея связи со своими, 28/06 отошла в направлении на Драхичин. 01/07 она все еще удерживает этот район, и не потому, что она такая крутая, а потому, что немцы тут особенно не нажимают. 08/07 дивизия организовала оборону на рубеже Мокрое, Давид-Городок и установила связь с 21 армией.



Мозырский УР как раз к востоку от Давид-Городка. В сети откопал, что немецкие войска появились перед Мозырским УР аж 29 июля. Напряженных боевых действий в этом укрепрайоне не было. Когда 19/08 немцы взяли Гомель (180 км восточнее), Ставка приказала отвести все войска из Мозырьского УРа. Мозырь был занят немцами 22 августа без боя.



Покровский говорит, что дивизия целый месяц (ориентировочно с 29/07 по 21/08) удерживала МозУР. Поскольку никаких подробностей автор не приводит, то у читателя создается впечатление, что 75 сд в течении месяца одна-одинешенька стояла насмерть, но Мозырский УР не сдала.



На самом деле 75 сд, будучи уже в составе 3 армии Центрального фронта, особого давления противника не испытывала.



Я проверил опубликованные документы о боевых действиях армий ЦФ за июль/август. Вот навскидку:"04/08 На фронте 21А и 3А положение существенно не изменилось", "правофланговые части 3А по натиском незначительных сил пр-ка к исходу 7.8 отошли на рубеж Селище . . .", "[09/08] Части 3А, отразив слабые атаки противника, удерживает занимаемые рубежи", "3А в течении дня 11.8 закреплялась на занимаемых рубежах". 20 июля 3 армия начала отход в связи с падением Гомеля. Отошла и 75 сд.

Вывод: Говорить об удержании Мозырьского УРа силами 75 сд в течении месяца как о выдающемся подвиге неправомерно.

Обращаю внимание публики на мелкую натяжку г-на Покровского. Вот он пишет: "На основе этого штаба [3 армии], многочисленных отрядов окруженцев и единственного организованного боевого соединения – [75 сд] дивизии 4-ой армии, была воссоздана 3-я армия".



На самом деле никто 3 армию не воссоздавал, ибо она не исчезала. Она расформирована не была, сохранилась как боевое соединение, сохранила знамя, поэтому ее просто пополнили, чем смогли.

Еще один перл: "Ее история [4 армии] заканчивается 24 июля 1941 года" . . . "имеющиеся к этому времени в составе 4-ой армии четыре дивизии – передаются в состав 13-ой армии". А перед этим он пишет, что 4 армия безуспешно пыталась "пробить брешь" для окруженной 13 армии. Получается курам на смех – пробить брешь не смогли, поэтому просто передали свои части окруженной 13 армии, пусть мол сами себе помогают.

Да, 4 армия не была окружена и пленена. Хотя наверняка и из ее состава многие попали в плен. Понесла ли она поражение? По мнению дилетанта Покровского – нет, а по мнению профессионала, бывшего начштаба армии Сандалова, – да. Уже с 25/06 в сводках говорится про "остатки" 6сд и 42сд, и "корпус [14мк] не боеспособен".



В отличие от окруженных частей и соединений 4 армия имела возможность получать пополнение (напр. 55 сд). Как ни крути, невозможно понять Покровского – на основании чего 4 армия "хорошая", а 3 армия "плохая". Обе были разгромлены, т.е. потеряли возможность решать задачи армейского уровня.

3. Сказка о "потерянном" на двое суток 13 стрелковом корпусе.

По версии г-на Покровского 13 ск начал самовольный отход 24/06, на следующий день 25/06 Понеделин докладывает о его "пропаже", а 26/06 приказ ЮЗФ №16 указывает корпусу "ровно те рубежи отхода, на которые корпус отошел по собственному разумению еще 24-25 июня."

Г-н Покровский возмущается: "В боевом донесении 12 армии, которые тоже выложены в Сеть, – 25 июня командарм Понеделин сообщает штабу фронта, что положение войск 13 ск штабу армии неизвестно.



На совершенно не тронутом войной фланге Юго-Западного фронта, командарму неизвестно, что творится в его правофланговом корпусе – до которого от штаба армии 2-3 часа езды на машине, с которым есть связь даже по не пострадавшей пока гражданской телефонной сети."

И еще раз в другом месте: " командарм-12 Понеделин и его штаб, который 2 дня "не знал", где войска 13 корпуса".

Раз выложено в сети, то наверное легко найти. Однако ключевые слова"боевое донесение" в сочетании с номером корпуса, названием фронта и датой 25 июня не срабатывают. Ну да ладно, будем смотреть документы по 12 армии в Сборнике боевых документов, выпуск 36, выпущенном Воениздатом в 1958 году. Сканы со сводок 12 армии имеются на сайте http://www.istor-44gsd.narod.ru/Html/Hrono_276.html.

23 июня

Оперсводка ЮЗФ №02: "4. 12-я армия, отразив все атаки противника на своем левом фланге, по всей полосе действия армии удерживает госграницу в полном соответствии с планом прикрытия."

Оперсводка 12А №03: "2. 13 ск вышел в свои оборонительные районы и занимает оборону в полосе: 192 гсд – Лютовиска, Соколики . . . 44 гсд частями 146 и 25 гсп . . . 319 и 305 гсп на марше в свои оборонительные участки. Место нахождения не установлено. . . Штакор 13 – Синовудско Выжне"

24 июня

Оперсводка ЮЗФ №05: "4.12-я армия – без изменений."

Оперсводка 12А №4 (к 7:00 утра): "1. 12-я армия в течение ночи частями 96-й и 60-й горно-стрелковых дивизий произвела контратаку, восстановила прежнее положение и прочно удерживает обороняемый рубеж по госгранице. 2. 13-й стрелковый корпус – сведений не имеется."

Вот оно вожделенное "боевое донесение", сиречь оперативная сводка, и убойные слова "положение войск 13 ск штабу армии неизвестно". Однако во первых, сводка №4 датирована 24/06, а не 25/06. Тут автор, как настоящий приверженец новой хронологии, намеренно смещает событие на 25 число, в нужную для его версии сторону.



Не удивляйтесь; в нео-хронологии такие финты в порядке вещей. Заметьте также, речь в сводке №4 идет про раннее утро 24/06. Во вторых, часть корпуса (305 гсп и 319 гсп) в течении 23/06 была еще на марше, их положение не установлено. В оперсводке №4 также говорится: "8. Связь с корпусами имеется: С 13 ск – по радио".



Зато телеграфной связи с ним не было. Совершенно естественно предположить, что штаб 13 ск за ночь не смог подать свою сводку в виде письменного документа (по телеграфу), поэтому в армейской сводке сказано – "сведений не имеется". В следующей сводке (на 18:00) №05 от 24/06 13 ск уже "нашелся": "2/ 13 ск, заняв районы обороны по плану прикрытия продолжает укрепляться."

25 июня

Оперсводка 12А №07 (19:00): "2/ 13 ск продолжает укрепляться."

26 июня

Оперсводка 12А №08 (4:00): "2 – В связи с создавшейся угрозой охвата правого крыла 26А в район Стрый . . . перебрасывается 305 гсп 44 гсд."

Оперсводка 12А №09 (17:00): "1/ Части продолжают удерживать линию госграницы"

Вечером 26 июня (21:00) был издан частный боевой приказ Юго-Западного фронта №16 на отвод войск правого фланга 12 армии. 13 ск как раз на правом фланге.

27/06

Оперсводка 12А №10 (4:00): "13-й стрелковый корпус согласно приказу отходит для занятия обороны . . .".

В самом благоприятном для г-на Покровского случае можно с минимальной вероятностью допустить "исчезновение" 13 ск из поля зрения командарма-12 с 7 утра до 6 вечера 24 июня. Это если радиосвязь не работала.

Стоит обратить внимание, что выражение "сведений не имеется" это не одно и то же, что "положение неизвестно" у Покровского. Мелкий такой мухлеж, несолидный. Кстати, в оперсводке ЮЗФ №1 от 22/06 есть аналогичное: "5. Донесений о положении на фронте 5-й армии за ночь не получено." 28/06 снова не было данных по 5 армии (см. Доклад штаба ЮЗФ от 28/06). А вот из оперсводки ЮЗФ №13 от 29/06: "3. 26-я армия – данных нет".



Если г-н Покровский считает, что отсутствие сведений является свидетельством преступных действий, то надо командующих 26-ой и 5-ой армиями Костенко и Потапова тоже занести в предатели.

Вывод: В течении 23-24 июня 13 стрелковый корпус выдвигался на свои рубежи по плану прикрытия и к вечеру 24/06 их занял. 25/06 корпус не "пропадал" и никуда не отходил. 26/06 корпус оставался на своих позициях. Отход начался 27 июня. Г-н Покровский опять солгал.

4. Сказка про "обманутых" пограничников.

Как уже упоминалось, по версии г-на Покровского командир 13 ск Кириллов 24/06 самовольно без приказа командования фронтом приказал своему корпусу отходить с занимаемых рубежей.



Номер приказа Покровский не приводит (ищи как знаешь), но утверждает, что приказ был письменный. Этим же самым приказом местные пограничники с Верецкого перевала были сняты, а вот заставы в горной глуши между перевалами почему-то не снимались. Удивляюсь я г-ну Покровскому – зачем же так грубо врать! Меру надо знать.

Речь идет о 10 заставе 94 погранотряда в книге подполковника Паджева М.Г. "Через всю войну". Слово Михаилу Григорьевичу:



"К вечеру 26 июня по приказу командира 13-го стрелкового корпуса генерал-майора Н. К. Кириллова и наш 94-й погранотряд, так и не войдя в соприкосновение с противником, стал отходить от границы. К исходу 27 июня отряд сосредоточился на рубеже реки Стрый у станции Синевудско-Верхнее. Не получили приказа об отходе лишь две заставы, наша, десятая, и соседняя, девятая — застава лейтенанта Титова. Скорее всего, это случилось из-за неисправности линии связи."



Как видим, черным по белому и по-русски сказано, что дело было вечером 26 июня, а не 24-го. Именно вечером 26 июня, а точнее в 21:00, был издан приказ ЮЗФ №16 на отвод войск правого фланга 12 армии. Так что комкор-13 Кириллов и сам действовал на основе этого приказа, и пограничникам приказал уходить.

Я думаю, что г-н Покровский книгу Паджева в руки не брал и даже в сети на Милитере не читал. И имя автора книги, и цитаты он не приводит сознательно, иначе во лжи уличен будет моментально. В случае с 11 мк 11 армии СЗФ я допустил, что у г-на Покровского произошла опечатка. Теперь становится очевидным, что С.Г.Покровский лжет ПРЕДНАМЕРЕННО. Будем учитывать сей факт в дальнейших раскопках.

Из слов М.Г.Паджева однозначно следует, что приказ на отход не получили всего две заставы, предположительно по техническим причинам. Были ли эти две заставы в "горной глуши" или нет не имеет значения. Впрочем, "забытая" 10 застава тоже отошла 28/06, но в ночь на 29-ое ей приказали вернуться:



"Ну вот и хорошо, — улыбнулся Врублевский [начальник штаба 94-го погранотряда] и разгладил ладонью лежавшую перед ним карту, — получено сообщение, что части Красной Армии перешли в наступление. Нам приказано занять прежний участок государственной границы. Ваша застава пойдет первой."

Дальше Паджев рассказывает о том самом бое, который произошел в районе села Коростов. Покровский сознательно умалчивает о том, что бой начала и вела одна из рот 13 корпуса. Пограничники подошли и поддержали армейцев, а затем совместными усилиями выбили противника из села. Видимо эта рота была из тех частей, которые прикрывали отход корпуса.

Есть еще одно свидетельство отхода 13 ск именно 26/06 на вебсайте, посвяшенному 44 горно-стрелковой дивизии http://www.istor-44gsd.narod.ru/Html/Hrono_276.html: Выполняя приказ командующего Юго-Западным фронтом №0016 от 26.6.41 г. 13 ск своим правым флангом начал отход . . .



Отход выполнялся без соприкосновения с противником. Одновременно в 9 часов утра [27/06] командиром 13 ск было приказано 3-й и 4-й комендатуре 95-го погранотряда отойти на заранее подготовленные узлы сопротивления в районах Лавочне и Сможе. 94-му погранотряду была поставлена задача . . . прикрыть направление Сколе – Стрый, обеспечивая организованный отход частей корпуса."

Вывод: Дата самовольного отхода частей 13 ск 24 июня пограничниками не подтверждается. Наоборот, по свидетельству пограничников отход начался 26 июня. Г-н Покровский солгал в очередной раз.

5. О взрывниках-железнодорожниках.

Покровский упоминает книгу "Стальные перегоны", из которой он взял информацию. Автор книги полковник П.А.Кабанов, командир 5-й железнодорожной бригады особого корпуса. Разбор начну с того, что Павел Алексеевич четко указывает, где он находился, когда узнал о нападении Германии: – в поезде недалеко от Москвы по дороге в Питер.



Он вышел в Москве и при первой же возможности уехал назад к своей бригаде: "Через полутора суток, 24 июня я снова был в Збараже". Тут нет оснований сомневаться в дате. Кабанов далее пишет: "Думали ли мы тогда, что через несколько дней получим приказ командира корпуса срочно разобрать и отправить тяжелую технику в тыл." Через "несколько" дней значит как минимум через два дня, т.е. 27/06. Даже если через один день (послезавтра), то попадаем на 26/06.

Следующий момент. Покровский своими словами пересказывает: "Приказы на подрыв сооружений, которые они получали в штабе стрелковой дивизии [192 гсд], были какими-то странными. Вместо важных объектов им приказывали разрушать тупиковые ветки да какую-то малозначительную линию связи".



А чуть выше он же пишет: "Утром 25 июня группа взрывников-железнодорожников прибыла на место расположения штаба 192 стрелковой дивизии получать распоряжения, что взрывать, – и не нашла штаба". Как же так? Штаба не нашли, а приказы в штабе получали! Заговаривается г-н Покровский, заговаривается.

Обратите также внимание на множественное число (приказы на подрыв) в первой цитате Покровского. Опять мелкий мухлеж. На самом деле у Кабанова говорится об одном-единственном случае, когда "отряд минеров [79-го батальон, майор Смирнов] получил от командира сто девяносто шестой [должно быть 192 гсд] стрелковой дивизии странное письменное разрешение и план на постановку заграждения".



В этом разрешении комдив-192 "предлагает разобрать два воинских тупика и разрушить линию связи, и то только от Госграницы до Турка". Действие происходит ранним утром следуюшего дня после прибытия Кабанова в Збараж, т.е. 25/06.



С чего бы вдруг комдив-192 должен был отдавать приказы на подрыв всего и вся 24-го числа или рано утром 25-го? У него пока нет приказа на отход, вот он и не дает приказов на разрушение важных объектов. Тут нет никаких оснований подозревать командира 192 гсд в измене. В этом же эпизоде упоминаются слова дивизионного [192 гсд] инженера, который выдал ж/д минерам полтонны тола: "Больше не просите, отступать не собираемся".



Т.е. 192 гсд пока никуда не отходит. В тот же день Кабанов снова разговаривает со Смировым из 79-го батальона, и тот сообшает, что "сто девяносто шестая [192 гсд] дивизия . . . получила приказ отойти в район Дрогобыча". Заметьте, по версии Покровского 13 ск (а значит и его правофланговая 192 гсд) начал самовольный отход уже 24/06. Боюсь, что П.А.Кабанова подвела память.



В этот же самый день, якобы 25/06, он упоминает и об окружении Львова: "Решили отправлять эшелоны по «красной путевке» в двух направлениях: на Тернополь и на Станислав (ныне Ивано-Франковск). Третье направление на Львов перерезано фашистами. К вечеру нам стало известно, что они окружили город и заняли Скнилов."



То есть в этом эпизоде речь у него однозначно идет о событиях 29 июня. Дату подзабыть легко, событие не забудешь. У Кабанова в описании одного дня слились события как минимум двух дней: и 25/06 (следуюший день после прибытия Кабанова в Збараж), и 29/06 (окружение Львова). Поэтому в данном случае П.А.Кабанову верить на слово про 25-ое число нельзя просто из-за противоречия в датировке им двух достоверных событий.



Он еще и номер дивизии, и ее тип неверно называет. Для мемуаров это не суть важно, но строить на основе воспоминаний многолетней давности "смелые" конспирологические версии черевато неприятностями. Г-н Покровский проверять не стал и вляпался. Поделом.

Покровский приводит еще и описание эпизода с подрывом армейского склада авиабензина. Сам П.А.Кабанов в этом эпизоде участия не принимал, т.е. он его описывал с чужих слов. Поэтому дата "25/06 утром" и тут под большим сомнением. Склад у Турки, со слов интенданта, армейский, то бишь якобы принадлежит 12 армии "предателя" Понеделина.



Мало того, он в полосе 13 ск "предателя" Кириллова. К тому же склад на участке 192 гсд, командир которой отдавал "вредительские" приказы "на уничтожение малозначимых объектов, но оставлял не взорванными склады". Раз склад в подчинении "предателя" Понеделина, зачем же он дает распоряжение интенданту на уничтожение склада?



Предателям в этом нет никакого резона – по версии г-на Покровского они собирались тихо и без шума подарить склады фашистам. От кого же тогда интендант получил приказ? Выходит, что приказ пришел из штаба фронта. Коли так, то приказ мог быть получен интендантом не ранее вечера 26/06 после выхода в свет приказа ЮЗФ за №16. Получается, что тот склад взрывали не ранее 27 числа.

Ну ладно, хватит заниматься индукцией-дедукцией. Обратимся к документам, которые я уже частично цитировал.

Оперсводка 12А №07 от 25/06 (19:00): "192 гсд в прежнем положении. В 15:00 выслала кавэскадрон со взводом бронемашин в Ст. Самбор для ведения разведки . . ." Как видим, 192 дивизия вечером 25/06 никуда со своих позиций не уходила. Ее штаб по прежнему в Турке.

Оперсводка 12А №09 от 26/06 (17:00): "1. Части продолжают удерживать линию госграницы". То есть все части 12 армии, включая 192 гсд, остаются на своих рубежах.

Из телеграфных переговоров полковника Левина (нач. оперативного отдела штаба 12 армии) и майора Афанасьева (оперативный отдел штаба ЮЗФ) от 27/06 (19:30): "13 ск переходить Болехов. Части 192 гсд на марше . . ." Вот и отход в соответствии с приказом ЮЗФ №16 от 26/06. Скан с этого документа можно найти по адресу http://www.istor-44gsd.narod.ru/Html/Hrono_276.html.

Вывод: Свидетельства взрывников-железнодорожников версию г-на Покровского не подтверждают.

6. Воевала ли 12 армия?

Покровский задает вопрос: – Воевала ли 12 армия? Далее он старательно пытается доказать на пальцах, что не воевала. Давайте посмотрим на документы, а не на пальцы. Я кстати, не берусь доказывать, что 12 армия воевала исключительно правильно. Вполне может быть, что неправильно или не всегда правильно. Но даже если и так, то это не может являться однозначным доказательством предательства командарма-12 Понеделина.

Прежде всего, посмотрим на карту и на расположение частей ЮЗФ. Обратим внимание на то, какой фронт занимают 26-ая и 12-ая армии, как растянута 12 армия. Они уже, образно выражаясь, наполовину окружены (вместе с 6 армией).



На северном фасе Львовского выступа расположена ударная группировка вермахта. Она собирается наносить удар в общем направлении на Киев, как раз вдоль разграничительной линии между 5 и 6 армиями. Удар будет успешным со всеми очень неприятными последствиями для 6, 26 и 12 армий. 6 армии придется совсем туго, т.к. она вместе с левым флангом 5 армии находится на направлении главного удара противника. 26 армии доже досталось.



А вот 12 армии остается один удел – отходить. И это не ее вина, это ее беда. По большому счету, все армии во Львовском выступе оказались "заложниками" плана прикрытия. Его составители скорее всего не считали вероятным нанесение противником такого удара, какой он нанес 22/06 в полосе КОВО.



Считалось, что Германия сможет развернуть свои группировки через 10-15 суток после начала сосредоточения. Соответственно примерно такой же срок отводился для наших войск. В результате этой ошибки нападение пришлось отражать армиям, сосредоточение и развертывание которых проходило под ударами вермахта.

В описании г-на Покровского фронт, занимаеный 12 армией, ну просто замечательное место! Противник армию не трогает аж по 26 число включительно. Что ж, армия там, где ей надлежит находиться. И командир у нее не какой-нибудь самозванец, а назначен кем положено. Место действительно спокойное, если сравнивать с 6 армией.



Но насчет "26/06 включительно" г-н Покровский, как приверженец новой хронологии, путает. У него похоже с датами нелады, как и с совестью. Именно 26/06 немцы нанесли удар по 192 гсд силами 444 и 454 охранных дивизий. А вообше-то 12 армия вела бои силами 17 ск начиная с 22/06. Достаточно заглянуть в армейские и фронтовые оперативные сводки (есть в Сборнике боевых документов №36).

Покровский упрекает командование 12 армии и ее 13 корпуса; мол они не давали приказов своей авиации. Не будем верить автору на слово. Заходим на сайт, к примеру, www.rkka.ru и находим, что у 12 армии не было своей авиации. Не могли Понеделин с Кирилловым приказывать авиации, находившейся в подчинении фронта.

Я вполне допускаю, что информация с www.rkka.ru не может считаться полностью достоверной. Например, в оперсводке 12 армии №15 от 29/06 проходит 64 истребительная авиадивизия: "64-я истребительная авиационная дивизия продолжает прикрывать войска и важные объекты". Из других источников известно, что 64 иад на 22/06 находилась в стадии формирования.

Покровский приводит воспоминания Н.Н.Иноземцева (ученый-международник, действительный член Академии наук, крупный общественный деятель) из его книги "Фронтовой дневник". Действительно, в письме от 18/07 Иноземцев упоминает об отходе с позиций "через 2 дня" [после начала войны]. Покровский вычисляет 22+2=24 июня.



Это по ново-хронологической методике. А по русски будет так: – сегодня 22-ое, на следуюший день будет 23, через день – 24, а через 2 дня будет 25-ое. Но ведь в книге не одно письмо, есть и другие воспоминания. Так вот там Иноземцев ничего не говорит про отход 24/06.



Зато он пишет: "В ночь на 26-е получили приказ немедленно сняться и двигаться через Стримы к Дрогобычу. Приказ хоть и был довольно неожиданным, но мы знали, что под Львовом дела плохи и создается угроза окружения".



Т.е. опять получается 25/06, а не 24/06, как неудержимо хочется г-ну Покровскому. Можно по разному интерпретировать "через 2 дня", но куда деть прямой текст "в ночь на 26-е"? Г-ну Покровскому для его версии дата 25/06 не подходит, поэтому он предпочитает данное свидетельство Н.Н. Иноземцева не приводить.

Обратите внимание на тот факт, что Н.Н.Иноземцев связывает приказ на отход с угрозой окружения Львова. Однако 25 числа такой угрозы еще не было. Вот выдержка из оперсводки ЮЗФ №07 от 25/06 (20:00): "2. 6-я армия ведет упорные бои и удерживает прежнее положение. . . 3. 26-я армия в течение дня вела тяжелые бои на своем правом фланге. 99-я стрелковая дивизия – на фронте Гусакив, Баличе, Буцив, Медыка, Перемышль. 72-я горно-стрелковая дивизия … обороняет рубеж Ольшаны, Устшики Дольне". Насчет Львова пока ничего не говорится.



Зато на следующий день ситуация ухудшается, и вечерняя оперсводка ЮЗФ №09 от 26/06 (20:00) это отражает: "2. 6-я армия … ведет тяжелые бои с превосходящими силами противника, направляющего свои главные усилия … на развитие успеха в направлении Мосьциска, Грудек Ягельоньски, Львов. . . 3. … Противник ввел механизированные части севернее Перемышль в направлении Львов."



Слово "прорыв" сводка тактично не употребляет. Как видим, обстановка заметно изменилась и теперь требуется отводить 6, 26 и 12 армии. Отсюда и приказ №16 в ночь с 26 на 27 июня. Похоже, что Н.Н.Иноземцев неверно указал дату, перенеся события 26/06 (угроза окружения Львова) на 25/06. Немудрено ошибиться на день – другой в любую сторону, вспоминая события многолетней давности.



Кстати, А.В.Исаев в своей книги "От Дубно до Ростова" приводит пример, когда прославленный танкист М.Е.Катуков (тогда командир 20 танковой дивизии 9 мк) в своих воспоминаниях "сместился" на три дня от реальной даты.

Не подтверждается желанная дла г-на Покровского дата 24/06 и другими источниками. Например, по оперсводке ЮЗФ №9 от 26/06: "4. 12-я армия успешно отбивает попытки противника перейти на отдельных участках фронта в атаку, прочно удерживает госграницу на всем протяжении."



Если фронтовой сводки мало, то вот из сводки соседней 26 армии №5 от 24/06: "Слева 13-й стрелковый корпус без изменений." А вот еще из приказа 26 армии №2 от 24/06: "Слева 13-й стрелковый корпус обороняет госграницу, его правый фланг Лютовиска"

Г-н Покровский уверяет читателя: "Все сходится. Три подтверждающих друг друга свидетельства оставления 13 стрелковым корпусом 12 армии позиций на границе с Венгрией вечером 24 июня – утром 25 июня. Без минимального давления противника. И без приказа штаба фронта." Это он имеет в виду "показания" пограничников, железнодорожников и Н.Н.Иноземцева. На самом деле, как мы увидели, НИЧЕГО НЕ СХОДИТСЯ у г-на Покровского.

Вывод: Г-н Покровский солгал. Для трепетных почитателей г-на Покровского готов заменить слово "солгал" на "притянул за уши" – хрен редьки не слаще.



Продолжение следует.



Анатолий Зинин Март-апрель 2011