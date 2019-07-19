Тулунским юнармейцам подарили футбольное поле

В Тулуне военнослужащие оборудовали спортплощадку для юнармейского отряда и проживающих поблизости детей.

Военнослужащие оказывают активную поддержку жителям Иркутской области, где все еще ощутимы последствия июньского наводнения. Так недавно для детей Тулуна солдаты оборудовали поле для игры в мини-футбол и спортивный городок. Территорию вокруг городка благоустроили, высадив около 1000 сосновых саженцев. Также юные футболисты получили комплекты летней спортивной формы и футбольные мячи из рук заместителя командующего войсками ЦВО генерал-майора Евгения Поплавского. Теперь юнармейцы и все живущие поблизости ребята смогут заниматься спортом и стремиться к новым победам.

Напомним, что молодежное патриотическое движение «Юнармия» было учреждено указом президента Владимира Путина по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году. Тулун присоединился к всероссийскому движению в 2017 году: на торжественной церемонии 23 воспитанника военно-спортивного клуба «Патриот» принесли присягу и получили удостоверение и значки. «Юнармии». В целом по стране на сегодня объединение насчитывает более полумиллиона участников.

Присяга и собственная символика – показатели серьезного подхода к организации движения. У юнармейцев даже есть собственное обмундирование, включающее все необходимое от обуви до аптечки. Отличительными атрибутами движения являются красные футболки и береты, но юнармейцы из Тулуна принимали присягу в синих поло – вариация для воздушно-космических сил.



Основная цель «Юнармии» – воспитание нового поколения граждан, знающих историю своей страны, любящих Родину и готовых на поступки ради ее процветания. Движение часто сравнивают с пионерским или зарубежным скаутским, но его возможности гораздо шире. Через спортивные, культурные, творческие и социальные мероприятия ребята учатся командной работе и раскрывают свой потенциал. Хоть движение курируют военные структуры, оно скорее общественное, функционирует за счет поддержки муниципальных властей, учебных заведений, общественных организаций и спонсоров. Юнармейцам выделяют помещения под штабы, организуют транспорт, дарят парадную униформу для торжественных мероприятий.

На торжественной церемонии посвящения юнармейцы торжественно поклялись быть защитниками слабых, бороться за правду и справедливость, стремиться к победам в учёбе и спорта. Слово свое ребята сдержали: за два года тулунские юнармейцы успели проявить себя и прославиться на всю страну. Так, школьник Родион Терехов получил из рук министра обороны государственную награду за спасение двух тонувших в реке детей. Кроме того, в этом году двое тулунских юнармейцев стали победителями 11-го Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти Германа Степановича Титова.

