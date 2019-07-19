Технологии под запретом
14:39. 19 июля 2019 Просмотров - 501 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
„Несмотря на обилие высокоэффективных альтернативных технологических разработок, весь мир до сих пор изо всех сил активно цепляется за давно морально устаревшую технологию, потому что она выгодна сильным мира сего. Так происходит и со всеми другими направлениями в науке, в которых мы уже давно топчемся на месте. ”
Двигатель на воде под запретом https://youtu.be/lnu1-kWM0bg
Запрещённые двигатели https://youtu.be/rT5-MPJQ1jo
Ртутный двигатель https://youtu.be/glCxUH51yAQ
Двигатели на воде, электромобили… 45 лет назад в СССР было всё https://youtu.be/wvk0nJeWNk0
Почему изъяли эфир из таблицы Менделеева https://youtu.be/cuAVrKK9OSs
Гравитации не существует https://youtu.be/FMNjJc_DstM
Изобретения, которые у нас украли https://youtu.be/-UDNy1q8OQM
10 изобретений, которые могли изменить мир https://youtu.be/he-ckLc_LDo
„Несмотря на обилие высокоэффективных альтернативных технологических разработок, весь мир до сих пор изо всех сил активно цепляется за давно морально устаревшую технологию, потому что она выгодна сильным мира сего. Так происходит и со всеми другими направлениями в науке, в которых мы уже давно топчемся на месте. ”
Двигатель на воде под запретом https://youtu.be/lnu1-kWM0bg
Запрещённые двигатели https://youtu.be/rT5-MPJQ1jo
Ртутный двигатель https://youtu.be/glCxUH51yAQ
Двигатели на воде, электромобили… 45 лет назад в СССР было всё https://youtu.be/wvk0nJeWNk0
Почему изъяли эфир из таблицы Менделеева https://youtu.be/cuAVrKK9OSs
Гравитации не существует https://youtu.be/FMNjJc_DstM
Изобретения, которые у нас украли https://youtu.be/-UDNy1q8OQM
10 изобретений, которые могли изменить мир https://youtu.be/he-ckLc_LDo
***
“Несмотря на обилие высокоэффективных альтернативных технологических разработок, весь мир до сих пор изо всех сил активно цепляется за давно морально устаревшую технологию, потому что она выгодна сильным мира сего” – не обязательно. Часто для внедрения новых разработок нужно ломать производство в буквальном смысле. Потому что на старых линиях новое не собрать. Надо понимать – для внедрения нового нужно не только это новое произвести, его нужно эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, во всех этих сферах нужен обученный персонал, которого нет – его надо подготовить. Да и если надобности нет в новом – старое не плохо справляется, зачем затрачиваться. И есть гарантия, что эксплуатация нового не влетит в копеечку?
Пример танк Т-44 (прорывнй на тот момент) – есть мнение, что Сталин не дал ему развитие потому что танк не назвали в его честь. Чушь! Для производства Т-44 нужно было создавать новые лини производства – на старых его построить было не возможно! А шла война – времени на это не было. Вот немцы на этом погорели – вместо модернизации и увеличения выпуска T-IV они начали разрабатывать и строить новые машины – “Пантеры”, “Тигры-2″. И неизвестно как бы все сложилось, если бы не “новинки”…;))
Сталину принесли супер проект супер пушки, которая не могла проехать по деревенскому мосту.
Бесновались от радости все выдающиеся военные инженеры. Хвалили друг друга в Сибири.
Ситуацию спас Кошкин и Лавочкин. То есть то что массово и безотказно работало.
Такова се-ля-ва.
СКАМАРОХ, дружище. Надо разрядить обстановку. Жиды – это вечная болезненная и бесполезная тема.
Выложить надо про Валаам. Были моменты. Будет что послушать здесь.
Наслаждайтесь
https://rusdrus.livejournal.com/8603.html
Не стоит благодарности
Ша, сказала тетя Хая.
Первым пунктом у нас двигатель на воде.
А теперь слово автору: своими словами, что это за двигатель, как он работает, почему он передовой и высокотехнологичный.
На каждый вопрос по одному предложению.
И всё сразу станет ясно.
Если автор не знает сам ответов на эти вопросы, то пусть идёт лесом вместе со своими ссылками на каких-то там баранов. Мне и товарищам блеяния баранов не интересны. Ютуб блеет баранами, это его проблемы.
А мы по-сути. Если автору известна суть – вперед. Если не известна – пусть идёт на свой Ютуб и там пишет.
И если автор не в курсе, то мой двигатель в моих Жигулях тоже работает на воде: она там используется для охлаждения.
Вопрос: почему мой двигатель не на воде, а вот там в ютубе он на воде? И у меня ничего не под запретом. Вопрос: а это альтернативные технологии? Ответ: нет, все автомобили ездят на воде. Поэтому не надо путать хер с пальцем и начинать тему издалека. Коротко, ясно и по сути, плииз.