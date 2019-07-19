Технологии под запретом

Несмотря на обилие высокоэффективных альтернативных технологических разработок, весь мир до сих пор изо всех сил активно цепляется за давно морально устаревшую технологию, потому что она выгодна сильным мира сего. Так происходит и со всеми другими направлениями в науке, в которых мы уже давно топчемся на месте.

Двигатель на воде под запретом



Запрещённые двигатели



Ртутный двигатель



Двигатели на воде, электромобили… 45 лет назад в СССР было всё



Почему изъяли эфир из таблицы Менделеева



Гравитации не существует



Изобретения, которые у нас украли



10 изобретений, которые могли изменить мир

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Из аннотации.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4563248.html