Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 июля 2019

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором темы покупки Турцией ЗРК С-400 у России.

Почему продажа С-400 вызвала такую истерию американского Госдепа?

Если кто-то считает, что все дело в секретности их «суперсамолета» F-35, то он ошибается. Да и деньги, которые недополучат при этом американские компании, тут стоят на втором плане.

Вашингтон теряет Турцию, причем на долгие годы, если не десятилетия. А вместе с нею и влияние на Ближний Восток, эту одну из самых важнейших стратегических точек на планете.

40 лет назад Вашингтон, договорившись с Египтом, смог выбросить из региона Советский Союз. Сегодня, спустя два поколения, Москва триумфально возвращается и оставляет США в дураках.

Именно поэтому мы и видим ту самую истерию, которая вот уже несколько месяцев не утихает «в связи» с контрактом на поставку комплексом С-400 в Турцию.

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