Польша: никогда мы не будем братьями, ни по Родине, ни по матери?

19 июля 2019 года мировые СМИ осветили новость: "Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой войны".

В этом году в Польше пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года с оккупации Польши бронетанковыми войсками нацистской Германии, отмеченными белыми крестами Швейцарии. Очевидно, Адольф Гитлер сделал это в знак признательности стране мультимиллиардеров и золотохранителей, которая оказала в 1923 году серьёзную финансовую помощь его штурмовикам и партии NSDAP.

Именно с военной оккупации Польши 1 сентября 1939 года началось последовательное присоединение к нацистской Германии десятков стран Европы с их военными заводами и с их армиями, последние из которых 22 июня 1941 года были направлены Адольфом Гитлером в составе Вермахта на оккупацию СССР.

Как отметил президент российской Академии военных наук, генерал армии Махмут Гареев: "В годы войны против нас воевала вся Европа. Триста пятьдесят миллионов человек, вне зависимости от того, сражались они с оружием в руках, или стояли у станка, производя оружие для Вермахта, делали одно дело. За время Второй мировой войны погибло 20.000 членов французского Сопротивления. А против нас сражалось 200.000 французов. Мы также взяли в плен более 60.000 поляков и более 10.000 евреев. За Гитлера против СССР сражалось два миллиона европейских добровольцев".

Наверное, именно в этой связи вице-премьер Польши Яцек Сасин сделал такое заявление: "Присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно".

О том, что российского президента не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, стало известно ещё весной этого года. Заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха тогда говорил, что Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству».

Источник.

И действительно, зачем Президенту России Владимиру Путину участвовать в мероприятиях, посвящённых НАЧАЛУ 2-й мировой войны?! Это даже нелогично как-то, учитывая тот вопиющий факт, сколь много союзников по Евросоюзу, воюющих на стороне нацистской Германии, Советские войска захватили в плен в 1941-1945 годах.

Вот список военнопленных с указанием их национальности, захваченных силой или сдавшихся советским войскам добровольно в годы той чудовищной войны.

Немцы — 2 389 560,

венгры — 513 767,

румыны — 187 370,

австрийцы — 156 682,

чехи и словаки — 69 977,

поляки — 60 280,

итальянцы — 48 957,

французы — 23 136,

хорваты — 21 822,

молдаване — 14 129,

евреи — 10 173,

голландцы — 4 729,

финны — 2 377,

бельгийцы — 2 010,

люксембуржцы – 1652,

датчане – 457,

испанцы – 452,

цыгане – 383,

норвежцы – 101,

шведы – 72.

Источник: http://www.great-country.ru/articles/sssr/vov/00049.html

И ещё о Польше, которая сделала публичное заявление, что присутствие Путина неуместно на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Все наверняка помнят очень недружелюбные стихи, а потом и песню украинки Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями!":

А ведь это был со стороны Насти Дмитрук плагиат! Вот смотрите, что нашёл мой друг в книге 1894 года издания: "Сборник польских пословиц и поговорок"!

Середина страницы 477:

Ну очень оригинально!

"Как из зимы – лето, так и из русина не будет брата!".

"Не будет, пока мир стоит, русин поляку братом!".

Справка: "Самый ранний пример употребления этнонима «русины» во множественном числе, отмечен в 1501 году в уставной грамоте Белзской воеводства королевства Польского (Волынь). Данная форма множественного числа возникла под воздействием польского языка. К середине XIX в. этноним «русины» оставался широко распространённым в качестве самоназвания населения Карпатской Руси (Галичина, Буковина, Угорская Русь), чьи земли находились под владением Австро-Венгрии, а также населения севера Бессарабии Волыни и Холмщины Российской империи. Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множественном числе — русскими (с орфографическими вариантами — «руськими, рускими»), веру свою — русскою, свой народ и язык — русскими". Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русины

Так что, эта нелюбовь поляков к русским — историческая, а возможно даже генетическая!

То есть, эта их нелюбовь к нам возникла совсем не потому, что СССР 80 лет назад или уже в наше время Президент России Путин сделали что-то плохое Польше. Причина, очевидно, в той тайне, которую в 1884 году раскрыл 256-й папа римский — Лев XIII: "Род человеческий разделён на два противоположных лагеря: один под Богом, второй под диаволом".

И если в прошлом нашу страну именовали не иначе как «Русь Святая», то понятно, что ненавидел её всегда тот лагерь, который был «под диаволом». Он, этот лагерь, иногда называемый остряками "Гейропа", и сегодня нас, россиян, ненавидит! Ну а что делать?!

Мы для них — как зима, а они — как лето! Они сами придумали этот сравнительный образ! Поэтому, чёрт с ними, пусть они отмечают 1 сентября 2019 года в своей объединённой "Гейропе" 80-ю годовщину начала "Второй мировой войны", а мы в России 9 мая 2020 года с размахом отметим 75-ю годовщину её окончания — свою великую Победу над германским фашизмом!

19 июля 2019 г. Мурманск. Антон Благин