Польша: никогда мы не будем братьями, ни по Родине, ни по матери?
19 июля 2019 года мировые СМИ осветили новость: "Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой войны".
В этом году в Польше пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года с оккупации Польши бронетанковыми войсками нацистской Германии, отмеченными белыми крестами Швейцарии. Очевидно, Адольф Гитлер сделал это в знак признательности стране мультимиллиардеров и золотохранителей, которая оказала в 1923 году серьёзную финансовую помощь его штурмовикам и партии NSDAP.
Именно с военной оккупации Польши 1 сентября 1939 года началось последовательное присоединение к нацистской Германии десятков стран Европы с их военными заводами и с их армиями, последние из которых 22 июня 1941 года были направлены Адольфом Гитлером в составе Вермахта на оккупацию СССР.
Как отметил президент российской Академии военных наук, генерал армии Махмут Гареев: "В годы войны против нас воевала вся Европа. Триста пятьдесят миллионов человек, вне зависимости от того, сражались они с оружием в руках, или стояли у станка, производя оружие для Вермахта, делали одно дело. За время Второй мировой войны погибло 20.000 членов французского Сопротивления. А против нас сражалось 200.000 французов. Мы также взяли в плен более 60.000 поляков и более 10.000 евреев. За Гитлера против СССР сражалось два миллиона европейских добровольцев".
Наверное, именно в этой связи вице-премьер Польши Яцек Сасин сделал такое заявление: "Присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно".
О том, что российского президента не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, стало известно ещё весной этого года. Заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха тогда говорил, что Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству».
И действительно, зачем Президенту России Владимиру Путину участвовать в мероприятиях, посвящённых НАЧАЛУ 2-й мировой войны?! Это даже нелогично как-то, учитывая тот вопиющий факт, сколь много союзников по Евросоюзу, воюющих на стороне нацистской Германии, Советские войска захватили в плен в 1941-1945 годах.
Вот список военнопленных с указанием их национальности, захваченных силой или сдавшихся советским войскам добровольно в годы той чудовищной войны.
Немцы — 2 389 560,
венгры — 513 767,
румыны — 187 370,
австрийцы — 156 682,
чехи и словаки — 69 977,
поляки — 60 280,
итальянцы — 48 957,
французы — 23 136,
хорваты — 21 822,
молдаване — 14 129,
евреи — 10 173,
голландцы — 4 729,
финны — 2 377,
бельгийцы — 2 010,
люксембуржцы – 1652,
датчане – 457,
испанцы – 452,
цыгане – 383,
норвежцы – 101,
шведы – 72.
Источник: http://www.great-country.ru/articles/sssr/vov/00049.html
И ещё о Польше, которая сделала публичное заявление, что присутствие Путина неуместно на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Все наверняка помнят очень недружелюбные стихи, а потом и песню украинки Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями!":
А ведь это был со стороны Насти Дмитрук плагиат! Вот смотрите, что нашёл мой друг в книге 1894 года издания: "Сборник польских пословиц и поговорок"!
Середина страницы 477:
Ну очень оригинально!
"Как из зимы – лето, так и из русина не будет брата!".
"Не будет, пока мир стоит, русин поляку братом!".
Справка: "Самый ранний пример употребления этнонима «русины» во множественном числе, отмечен в 1501 году в уставной грамоте Белзской воеводства королевства Польского (Волынь). Данная форма множественного числа возникла под воздействием польского языка. К середине XIX в. этноним «русины» оставался широко распространённым в качестве самоназвания населения Карпатской Руси (Галичина, Буковина, Угорская Русь), чьи земли находились под владением Австро-Венгрии, а также населения севера Бессарабии Волыни и Холмщины Российской империи. Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множественном числе — русскими (с орфографическими вариантами — «руськими, рускими»), веру свою — русскою, свой народ и язык — русскими". Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русины
Так что, эта нелюбовь поляков к русским — историческая, а возможно даже генетическая!
То есть, эта их нелюбовь к нам возникла совсем не потому, что СССР 80 лет назад или уже в наше время Президент России Путин сделали что-то плохое Польше. Причина, очевидно, в той тайне, которую в 1884 году раскрыл 256-й папа римский — Лев XIII: "Род человеческий разделён на два противоположных лагеря: один под Богом, второй под диаволом".
И если в прошлом нашу страну именовали не иначе как «Русь Святая», то понятно, что ненавидел её всегда тот лагерь, который был «под диаволом». Он, этот лагерь, иногда называемый остряками "Гейропа", и сегодня нас, россиян, ненавидит! Ну а что делать?!
Мы для них — как зима, а они — как лето! Они сами придумали этот сравнительный образ! Поэтому, чёрт с ними, пусть они отмечают 1 сентября 2019 года в своей объединённой "Гейропе" 80-ю годовщину начала "Второй мировой войны", а мы в России 9 мая 2020 года с размахом отметим 75-ю годовщину её окончания — свою великую Победу над германским фашизмом!
19 июля 2019 г. Мурманск. Антон Благин
Ну так самая ожидовленная нация, х-ле.
На них Путин слил.
Что что,вы нас в свой гадюшник не позвали и мы щас расплачемся.)))Особенно будут страдать члены мамоновского профсоюза в порижской чьей то матери.)Доколе скажут они мы будем идти против всего цивиляйзованного шмыра,а мы так то еще и не идем,мы обычно на танках туда ездием,автографы оставить на развалинах.)))
Не хотят быть братьями по матери, значит будут братьями по польским бабам.
А слово пАрижской пишется через А, пАрижская матерь от слова пАр.
Ща прафесарша П. лекцию прочитает, как бороздят космодром.
Ваащето праально пишидся прохфессорша.)А Пориж от слова порить,его основала секта порящих хлебососок мамоновой матери,ониже дети упырьков шо остались без корытца.)Им сорос немного туда прыскает шоб не окочурились раньше времени,вот они и злые.)Злей их только трехчленный хазар КБ жидкомутнов.)Он с одного стула тремя голосами вещает,или членами,поизносился до безобразия,видимо сократили оклад до одной головы неразумным хазарам.)Поэтому и вопли о нищете и разрухе вполне правдоподобны для работника отдела пропаганды.И то,за стока лет майдана стоящего не замутили,вот иде каррупция и роспил,подозреваю шо их всех давно перевербовали,ну … или они просто тупые.)))