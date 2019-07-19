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Польша: никогда мы не будем братьями, ни по Родине, ни по матери?

19:32. 19 июля 2019 Просмотров - 304 5 коммент. Опубликовал:

19 июля 2019 года мировые СМИ осветили новость: "Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой войны".

В этом году в Польше пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года с оккупации Польши бронетанковыми войсками нацистской Германии, отмеченными белыми крестами Швейцарии. Очевидно, Адольф Гитлер сделал это в знак признательности стране мультимиллиардеров и золотохранителей, которая оказала в 1923 году серьёзную финансовую помощь его штурмовикам и партии NSDAP. 

Именно с военной оккупации Польши 1 сентября 1939 года началось последовательное присоединение к нацистской Германии десятков стран Европы с их военными заводами и с их армиями, последние из которых 22 июня 1941 года были направлены Адольфом Гитлером в составе Вермахта на оккупацию СССР. 

Как отметил президент российской Академии военных наук, генерал армии Махмут Гареев: "В годы войны против нас воевала вся Европа. Триста пятьдесят миллионов человек, вне зависимости от того, сражались они с оружием в руках, или стояли у станка, производя оружие для Вермахта, делали одно дело. За время Второй мировой войны погибло 20.000 членов французского Сопротивления. А против нас сражалось 200.000 французов. Мы также взяли в плен более 60.000 поляков и более 10.000 евреев. За Гитлера против СССР сражалось два миллиона европейских добровольцев". 

Наверное, именно в этой связи вице-премьер Польши Яцек Сасин сделал такое заявление: "Присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно"

О том, что российского президента не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, стало известно ещё весной этого года. Заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха тогда говорил, что Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству»

Источник.

И действительно, зачем Президенту России Владимиру Путину участвовать в мероприятиях, посвящённых НАЧАЛУ 2-й мировой войны?! Это даже нелогично как-то, учитывая тот вопиющий факт, сколь много союзников по Евросоюзу, воюющих на стороне нацистской Германии, Советские войска захватили в плен в 1941-1945 годах. 

Вот список военнопленных с указанием их национальности, захваченных силой или сдавшихся советским войскам добровольно в годы той чудовищной войны. 

Немцы — 2 389 560,
венгры — 513 767,
румыны — 187 370,
австрийцы — 156 682,
чехи и словаки — 69 977,
поляки — 60 280,
итальянцы — 48 957,
французы — 23 136,
хорваты — 21 822,
молдаване — 14 129,
евреи — 10 173,
голландцы — 4 729,
финны — 2 377,
бельгийцы — 2 010,
люксембуржцы – 1652,
датчане – 457,
испанцы – 452,
цыгане – 383,
норвежцы – 101,
шведы – 72.

Источник: http://www.great-country.ru/articles/sssr/vov/00049.html

И ещё о Польше, которая сделала публичное заявление, что присутствие Путина неуместно на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 

Все наверняка помнят очень недружелюбные стихи, а потом и песню украинки Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями!":

А ведь это был со стороны Насти Дмитрук плагиат! Вот смотрите, что  нашёл мой друг в книге 1894 года издания: "Сборник польских пословиц и поговорок"

Середина страницы 477:

Ну очень оригинально!

"Как из зимы – лето, так и из русина не будет брата!".
"Не будет, пока мир стоит, русин поляку братом!". 

Справка: "Самый ранний пример употребления этнонима «русины» во множественном числе, отмечен в 1501 году в уставной грамоте Белзской воеводства королевства Польского (Волынь). Данная форма множественного числа возникла под воздействием польского языка. К середине XIX в. этноним «русины» оставался широко распространённым в качестве самоназвания населения Карпатской Руси (Галичина, Буковина, Угорская Русь), чьи земли находились под владением Австро-Венгрии, а также населения севера Бессарабии Волыни и Холмщины Российской империи. Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множественном числе — русскими (с орфографическими вариантами — «руськими, рускими»), веру свою — русскою, свой народ и язык — русскими". Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русины

Так что, эта нелюбовь поляков к русским — историческая, а возможно даже генетическая! 

То есть, эта их нелюбовь к нам возникла совсем не потому, что СССР 80 лет назад или уже в наше время Президент России Путин сделали что-то плохое Польше. Причина, очевидно, в той тайне, которую в 1884 году раскрыл 256-й папа римский — Лев XIII: "Род человеческий разделён на два противоположных лагеря: один под Богом, второй под диаволом"

И если в прошлом нашу страну именовали не иначе как «Русь Святая», то понятно, что ненавидел её всегда тот лагерь, который был «под диаволом». Он, этот лагерь, иногда называемый остряками "Гейропа", и сегодня нас, россиян, ненавидит! Ну а что делать?! 

Мы для них — как зима, а они — как лето! Они сами придумали этот сравнительный образ! Поэтому, чёрт с ними, пусть они отмечают 1 сентября 2019 года в своей объединённой "Гейропе" 80-ю годовщину начала "Второй мировой войны", а мы в России 9 мая 2020 года с размахом отметим 75-ю годовщину её окончания — свою великую Победу над германским фашизмом!

19 июля 2019 г. Мурманск. Антон Благин

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4428 4018
    жора шапов 19 июля 2019 в 20:35

    Ну так самая ожидовленная нация, х-ле.

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  • 899 583
    чужой 19 июля 2019 в 21:41

    На них Путин слил.

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    1
  • 34130 17374
    Степаныч 19 июля 2019 в 22:28

    Что что,вы нас в свой гадюшник не позвали и мы щас расплачемся.)))Особенно будут страдать члены мамоновского профсоюза в порижской чьей то матери.)Доколе скажут они мы будем идти против всего цивиляйзованного шмыра,а мы так то еще и не идем,мы обычно на танках туда ездием,автографы оставить на развалинах.)))

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    • 899 583
      чужойСтепаныч 19 июля 2019 в 22:44

      Не хотят быть братьями по матери, значит будут братьями по польским бабам.
      А слово пАрижской пишется через А, пАрижская матерь от слова пАр.
      Ща прафесарша П. лекцию прочитает, как бороздят космодром.

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      • 34130 17374
        Степаныччужой 19 июля 2019 в 23:11

        Ваащето праально пишидся прохфессорша.)А Пориж от слова порить,его основала секта порящих хлебососок мамоновой матери,ониже дети упырьков шо остались без корытца.)Им сорос немного туда прыскает шоб не окочурились раньше времени,вот они и злые.)Злей их только трехчленный хазар КБ жидкомутнов.)Он с одного стула тремя голосами вещает,или членами,поизносился до безобразия,видимо сократили оклад до одной головы неразумным хазарам.)Поэтому и вопли о нищете и разрухе вполне правдоподобны для работника отдела пропаганды.И то,за стока лет майдана стоящего не замутили,вот иде каррупция и роспил,подозреваю шо их всех давно перевербовали,ну … или они просто тупые.)))

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