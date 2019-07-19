Подвиг на Байконуре

Последний пуск " Протона-М" был на волосок от катастрофы .

13 июля специалисты боевого расчета на космодроме Байконур совершили настоящий подвиг. Подвиг заключается в том, что они в рекордные сроки устранили серьезные неполадки в ракете-носителе «Протон-М» и обеспечили вывод на орбиту российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал в Твиттере, что все отличившиеся специалисты будут представлены к государственным наградам.

Как же так получилось, что обычный, казалось бы, запуск хорошо и давно отработанной серийной ракеты, которая в производстве уже 18 лет, со стандартной нагрузкой потребовал от людей максимального напряжения интеллекта, профессиональных навыков и даже трудовой доблести? Ведь этот пуск разработанной ГКНПЦ им. Хруничева ракеты-носителя был 106-м по счету. И, как выяснилось уже на Байконуре, вполне мог дополнить печальный список из 10 аварийных пусков «Протона-М», большая часть из которых произошла во второй половине периода эксплуатации этой ракеты. А не тогда, когда, как обычно случается, происходит начальное освоение любого нового изделия. Это ли ни свидетельство деградации российской космической отрасли в целом?

Вот печальная хронология аварий «Протона-М» в одном только нынешнем десятилетии: 5 декабря 2010 года, 18 августа 2011 года, 6 августа 2012 года, 8 декабря 2012 года, 2 июля 2013 года, 16 мая 2014 года, 16 мая 2015 года. В результате вместе с ракетой горели восемь дорогостоящих спутников. Как российских, так и иностранных.

Причины аварий были разнообразными. Но по большей части они, как выяснилось, вызваны низкой технологической дисциплиной на предприятии-изготовителе — Воронежском механическом заводе. Самый вопиющий брак заключался в неверной (перевернутой на 180 градусов) установке датчиков угловых скоростей. А также: засорение трубопровода наддува топливных баков, неправильное крепление подшипника турбонасоса, отказ вала ротора турбонасоса.

Внесли свой вклад в аварийность и конструкторы, предоставив ошибочную формулу расчета заправки ракеты жидким кислородом. В связи с чем однажды было закачано чрезмерное количество окислителя. Поэтому ракета вывела спутник не на ту орбиту.

Аварии могли бы продолжиться и после 2015 года. Однако их удалось предотвратить, на этапе подготовке пуска обнаружив подмену технологической документации на заводе-изготовителе. В частности, при пайке на ракетных двигателях 2-й и 3-й ступеней использовался другой тип припоя, который обладал меньшей теплопрочностью. Пришлось разобрать сразу три готовых ракеты и направить их двигатели на доработку. Что привело к задержке пусков на несколько месяцев.

16 июля 2019 года руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко объявил причину двойного переноса пуска «Протона-М», который должен был состояться 21 июня: было обнаружено снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака. То есть — заводской брак. Его-то и устраняли экстренно специалисты того самого героического, по мнению Рогозина, боевого расчета.

Причем, все было на волосок от новой катастрофы. На следующий день источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что негерметичность оказалась связана с трещиной трубопровода. Ее заварили. Но это не дало необходимого результата. Рассматривался вариант доставки на Байконур тяжелым транспортным самолетом новой второй ступени ракеты. Однако от него отказались. Трещину заделали специальным герметиком. Надо сказать, технология нашим Роскосмосом уже освоенная — именно так совсем недавно заделали «дырку» в российском сегменте МКС, через которую вытекал воздух.

В общем, и в этот раз сработало. И тут впору спросить руководителей Роскосмоса: а куда же делись почти 50 млн. рублей, которые были выделены несколько лет назад на то, чтобы такие вещи оказались даже теоретически невозможны?

Вот еще одна вопиющая история. Когда несколько лет назад были обнаружены подтасовки с припоем на Воронежском мехзаводе, «космическое» начальство буквально охватила ярость. Директора завода Ивана Коптева «ушли» «по собственному желанию». Завод был переведен под управление НПО «Энергомаш». И было принято решение создать силами «Энергомаша» систему дополнительного контроля при проверке двигателей на этапе огневых испытаний. На сайте Роскосмоса черным по белому написали: «Система обеспечит предупреждение аварийных исходов испытаний и будет контролировать целый ряд параметров: давление, температуру, расход компонентов топлива, обороты и перемещения валов турбонасосных агрегатов».

Но если раскрыть ГОСТ Р 56099−2014, то там тоже черным по белому написано что при огневых испытаниях жидкостных ракетных двигателей контролируется всё, перечисленное на сайте Роскосмоса. Плюс — еще целый ряд параметров работы двигателя. Проверяется, в том числе, и герметичность внутренних полостей агрегатов, и герметичность агрегатов автоматики.

Так как же раньше определяли эти параметры, когда у Роскосмоса не было «системы дополнительного контроля при огневых испытаниях»? Уж не методом ли визуального осмотра пресловутым дядей Васей?

На данную систему выделили 45,5 млн. рублей. И заявили, что она будет готова через 2−2,5 года. Два с половиной года уже прошло. Деньги истрачены. Технологические проблемы, как видим, у воронежских ракетостроителей никуда не делись. Что и доказал недавний «героический» пуск с Байконура.

«Протон-М», к сожалению, не единственная наша ракета, с которой «не все благополучно». По планам она должна была бы летать уже последний год. На то есть целый ряд причин.

Во-первых, «Протон-М» может стартовать только с Байконура. С которым совсем скоро России, видимо, придется окончательно распрощаться.

Во-вторых, используемый в ней в качестве топлива крайне ядовитый гептил повсеместно признан уже чуть ли ни химическим оружием.

В-третьих, в нашей ракете до сих пор используется ряд комплектующих, изготовленных за границей.

«Протон-М» должна заменить новая «керосиновая» ракета «Ангара», разрабатываемая в ГКНПЦ им. Хруничева специально для теперь уже исключительно российского нового космодрома «Восточный». Однако с «Ангарой» не менее печальная история.

Еще в 1995 году вышло постановление правительства РФ о приданию особой важности разработке семейства ракет-носителей модульного типа — от легкого («Ангара А1.1») до тяжелого («Ангара А5»). Прошло много лет, на протяжении которых Центр Хруничева сотрясали скандалы, связанные с нецелевым расходованием средств. И наконец-то в 2014 году, спустя 19 лет после страта «работ особой важности», с космодрома Плесецк были произведены два испытательных пуска — легкой ракеты и тяжелой. Все прошло нормально. Полезная нагрузка (массо-габаритные макеты) была выведена на запланированные орбиты. И с тех пор — тишина.

Серийные ракеты «Ангара» (темпом до двух штук в год) начнут производить только в 2023 году в омском ПО «Полёт», объявил Рогозин в феврале этого года. Почти тут же — в марте он же (во всяком случае — на словах), резко нарастил темпы грядущего производства. По словам главы Роскосмоса, ежегодно в Омске будут выпускать уже не по паре — по восемь ракет.

Впрочем, тут же возник новый вопрос: откуда «Ангару» первое время станут запускать? Поскольку стартовую площадку на Восточном только начали строить?

Вообще вся эта история с «Ангарой» — разве не свидетельство катастрофы отрасли, сравнительно недавно составлявшей гордость нашей нации? Ракета сможет начать работать лишь через 28 лет с начала ее создания! На подготовку серийного производства предполагается потратить 9 лет. К настоящему моменту этот проект съел уже порядка 160 млрд. бюджетных рублей.

Казалось бы, лучше обстоят дела с семейством ракет «Союз», которые выпускает самарский Ракетно-космический центр «Прогресс». Ракеты-носители, использующиеся для пилотируемых полетов, являются самыми надежными в мире. Последняя авария произошла в октябре прошлого года, предыдущая — в 1975 году. И оба раза космонавты остались живы, благодаря четкой отработке системы аварийного спасения. Но это заслуга Сергея Павловича Королева. Потому что «Союз» создан на базе и с минимальными доработками ракеты Р-7, которая вывела в космос первый искусственный спутник Земли. А спустя четыре года — и Юрия Гагарина.

Последняя модификация для пилотируемых полетов — «Союз-ФГ» — доработана по самому минимуму. Систему управления ракетой не трогают. Хотя она относится к «докомпьютерной эпохе». То есть — не цифровая, а аналоговая.

Более существенным доработкам Р-7 подверглась при создании модификации «Союз-2», которая выполняет только транспортные полеты. Но это сказалось на надежности ракеты. Увы — не в лучшую сторону. Тут тоже есть и конструкторские ошибки, которые порой приводят к авариям. И встречается технологическая, если можно так сказать, небрежность. Потому что служба приемки изделий проявляет особую рьяность лишь при сдаче ракет для пилотируемых полетов.

Помимо статистики аварий существует и статистика пусков. И они обратно пропорционально связаны между собой. Уже позади те времена, когда Россия была в этом отношении впереди планеты всей. Некоторое время назад вперед вышли Штаты. А в прошлом году в лидеры вырвался Китай (37 пусков). Оттеснив Россию на третье место (18 пусков). На втором месте США (34 пуска).

То есть Роскосмос, который еще недавно был главным космическим «извозчиком» мира, утрачивает позиции и в этом сегменте. Потому что мало кто доверит ценный груз «извозчику», который то и дело опрокидывает телегу в придорожный кювет.

Но при этом тон публичных заявлений от властей насчет наших перспектив на орбитах удивительно бодрый. Говорят, мы скоро начнем осваивать Луну. Сделаем атомный космический двигатель. Создадим многоразовую ракету. Покорим Марс.