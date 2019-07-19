Парад пленных в Париже
10:29. 19 июля 2019 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
17 июля 1944 года немцы организовали прогон колонны пленных британских и американских солдат по улицам Парижа в духе аналогичного прогона в Риме (см. первую фотографию).
Прогон пленных состоялся в тот же день, что и знаменитый прогон пленных немцев по Москве.
Некоторые французы достаточно характерно относились к своим будущим освободителям от нацистской оккупации.
https://picturehistory.livejournal.com/4638144.html – фото и видео вот отсюда
1. Разумеется, немцы рассчитывали на пропагандистский эффект от данного мероприятия, но с учетом стремительно ухудшающихся дел на Западном фронте и масштабных поражениях в Белоруссии, данный прогон пленных остался демонстрацией локальных побед на фоне стратегических поражений.
2. Разумеется, не все французцы были в восторге от нацистской оккупации, но было бы преувеличением считать, что там все как один были в сопротивлении. Была достаточно существенная прослойка, которая приняла оккупацию (не только на территориях Виши, но и в принципе), поэтому союзников рассматривали как нарушителей уже сложившегося образа жизни, к которому привыкли. Поэтому, помимо безусловной постановочности мероприятия, там имелись и всплески реальной ненависти, которую нацистские пропагандисты использовали для конструирования мифа о том, что Франция настроена против союзников.
3. Разумеется, история с разгромом французского флота англичанами в 1940 году добавляла дополнительные слои в пропагандистские усилия министерства пропаганды доктора Геббельса.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5144111.html