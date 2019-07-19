Марксизм: идеология или религия?
Как известно, в СССР существовала цензура и жесткий политический контроль СМИ и печатных изданий. Но эти понятия не тождественны. Хотя политический контроль осуществляется, главным образом, через цензуру, сама она может применяться для более ограниченного круга задач – например, сохранения государственной тайны и поддержания общественной нравственности, не затрагивая чисто политические вопросы.
С идеологией всё несколько сложнее. Идеология, как и религия, может включать в себя разнородные элементы – от моделей социального поведения до космогонии, пищевых запретов и гигиенических предписаний. Поэтому полное отсутствие идеологии и идеологического контроля в каком-либо обществе представляется нереальным.
Однако, степень регулирования частной и общественной жизни посредством идеологии может быть разной. Наличие в государстве «официальной религии» эту степень, как правило, повышает.
Не единожды высказывались замечания о том, что «в СССР государственной религией был атеизм/ материализм / марксизм». В ответ утверждалось, что «марксизм / материализм / атеизм имеет научное основание и потому проводить параллель с религией неправомерно».
Вместе с тем, в спорах марксистов между собой и с идейными противниками довольно часто мелькают обвинения в догматизме. Как все хорошо знают, «догма – это основное положение, принимаемое в рамках данного учения истинным, без требования доказательства». То есть, принимаемое на веру. Принимались ли основные положения Маркса на веру? Смотря где и когда.
При жизни Маркс активно участвовал в общественных дискуссиях, выдвигал собственные доказательства, критиковал чужие. Понятно, что после 1883 г. критика марксизма не прекратилась, особенно с учетом социальных перемен, вызванных развитием технологий. Однако, в СССР эта критика очень скоро стала недоступной для рядового читателя. Необходимость консолидации общества в преддверии военного конфликта привела к свертыванию партийных дискуссий и ужесточению цензуры. В 30-40х годах эти меры были оправданны, но позднее они способствовали интеллектуальной стагнации, политическому нигилизму и общему снижению уровня гуманитарных исследований.
Возьмем для примера учение о диктатуре пролетариата, которое Маркс вывел из теории классовой борьбы и неизбывности эксплуатации труда капиталом. Современная гуманитарная наука трактует борьбу труда и капитала как частный пример общественного конфликта. При этом одни социологи считают конфликтное состояние общества отклонением от нормы, а другие – наоборот, естественным двигателем прогресса. Далеко не все считают определяющей классовую принадлежность индивида и классовый интерес, полагая классовое деление временным и уже исчезающим явлением.
В то же время, существование социальных групп с разнонаправленными интересами никем не оспоривается. Горячей темой остается доминирование одних социальных групп над другими и (не)достижимость равных стартовых возможностей для всех членов общества. В основном, осуждается эксплуатация, возникающая на любой основе – классовой, расовой, половой, информационной, клановой и т.п.
В Советском Союзе оппоненты Маркса и марксизма не переводились и не издавались вплоть до 1980х гг. Правда, время от времени публиковались материалы с критикой определенных авторов или положений «буржуазной науки» - но сами эти авторы ни в свободной продаже, ни в массовых библиотеках не появлялись, за редким исключением дореволюционных изданий.
Можно ли в такой ситуации говорить о «доказанной» применимости учения Маркса в его неизменном виде, к современной жизни?
С моей точки зрения, нет.
Подавляющему большинству советских людей никакие другие учения не были доступны в их оригинальном виде, и поневоле приходилось доверять тем оценкам, которые давались в партийной прессе «специально допущенными людьми», а также – пересказам «буржуазных» идей в научных работах.
То есть, по факту – гражданам СССР не просто предлагалась, а жестко навязывалась именно ВЕРА во всеохватность марксизма и неотменимость его положений (которые, как оказалось после исчезновения «железного занавеса», успешно оспоривались в 20 веке).
Отсюда – и догматизм официального советского обществоведения, и безудержное увлечение рыночными теориями в 90х, и нежизнеспособность нынешних идеологем вроде «просвещенного консерватизма».
Чем было вызвано продление жесткого идеологического контроля в 60-70х – понятно. При формальной собственности государства на средства производства социальный конфликт «по Марксу» считался исчерпанным, и критике подлежали только «отдельные недостатки», трактуемые как «пережитки капитализма» или «тлетворное влияние Запада» (заметим, что свободного выезда из страны в то время также не существовало).
Последствием такой идеологической монополии стало то, что огромное количество представителей «самой читающей в мире нации» оказалось не знакомо с другими учениями, и даже с течениями в самом марксизме, и неспособно к продуктивной дискуссии, требующей (как минимум) освоения новых терминов.
Более того, часть наших соотечественников старшего поколения, чье мировоззрение сложилось в условиях идеологического диктата КПСС, свято уверены, что в работах Маркса, если хорошенько поискать, можно найти ответ (или хотя бы намек на ответ) на любой вопрос общественной жизни: он все оценил, все предусмотрел на века вперед.
Сама по себе такая зацикленность на каком-то авторе или учении не нова. Фрейдисты, например, выводят почти все социальные и личностные проблемы из сексуальных впечатлений раннего детства, буддисты – из высказываний Будды Шакьямуни, китайские традиционалисты – из «Книги перемен», каббалисты – из Торы, а социал-дарвинисты – из теории естественного отбора Ч.Дарвина.
Вопрос лишь в правомерности применения старых максим к текущему моменту и в возможных границах этого применения.
И кстати, есть неплохое описание фона нынешних политических перемен:
Духовный сиквел революции
Отношение к собственности, точнее, отношение к правам собственности на средства производства, стало осевым вопросом, вокруг которого вращалась вся политическая и идеологическая жизнь 19-20 веков.
В конце 20 века центр вращения политики стал «гулять» . Как во всякой системе с неустойчивыми центрами тяжести, начались биения. Система мирового хозяйствования грозила разлететься вдребезги от этих биений. Причиной стало, надо полагать, смещение цента тяжести от простой собственности к капиталам (финансово-денежным массам).
Диссоциация и коррозия рабочего класса, который стал замещаться прекариатом, не дала возможности мировому хозяйствованию развалиться «привычным» образом — через революции. Огромную роль играл и развал СССР, окончательная утрата и растаскивание «по фракциям» принципов и навыков ленинско-сталинской экономики, глобальная деиндустриализация, демографические проблемы перемещения масс мигрантов.
Возникшая турбулентность «замотала», так сказать, назревшую революцию. Ныне мы наблюдаем мир, находящийся в состоянии духовного сиквела* революции, «революцией после». После несостоявшейся революции и в процессе турбулентности.
Внезапно выяснилось, что финансовый жир не может играть роль скелета. Большие массы финансов, перекатывающиеся из регионе в регион, могут отягощать своим весом обмен веществ, ресурсов и знаний, в экономике. Массы капитала не могут одного — не могут чем-либо связанно, внятно и долговременно управлять.
Поэтому и финансовая фишка, выдвигавшаяся взамен косточки собственности на средства производства, не сыграла. Средства производства изменились. Теперь это не материальные объекты, а знания. Умения, Навыки. Данные. Сведения.
Поэтому на нынешнем этапе развития общественных отношений, не собственность на материальные средства производства, не массированный денежный капитал, а права собственности на знания стала той осью политики и истории, вокруг которой только и можно строить политику и историю.
Неоспоримо и однозначно — знания и информация становятся ОСНОВНЫМИ средствами производства. Объем переуступок и перепродаж прав и патентов в IT (ай-ти) области достигли десятков миллиардов долларов в месяц. А выяснение правовых отношений по поводу авторских прав практически заменили конкурентную борьбу между ай-ти гигантами. Поэтому отношение к интеллектуальным правам собственности становяться ныне даже более значимыми политически, чем отношение к правам собственности на материальные средства производства.
Отсюда возможный вывод— знания и массивы данных НЕ должны являться чьей-либо собственностью (личной, клановой, корпоративной, конфессиональной, национальной). Такая собственность может быть только всечеловеческой, интернациональной.
Этот подход относиться к культурным объектам любого рода. Это относиться к контекстным массивам аудио, видео и тексто-символьного характера. Это должно относиться к любым патентам и секретам производства и рецептуре любого характера. Наконец, не могут быть объектами авторского или патентного права коды, протоколы и программные интерфейсы.
Это звучит утопично.
Но обязательная свобода доступа к любым технологическим и культурным знаниям, не собственническо-правовой их характер — необходимое (нельзя обойти) условие выживания. Поэтому любые посягательства на на общедоступность технологических и культурных знаний может рассматриваться только в одном плане — как преступление перед человечеством.
Авторское и патентное право, приравненные к ним права собственности, секреты производства и технологий, рецептуры не могут быть объектом собственности. Это — обязательное условие жизни на планете.
Иначе — только гибель.
Можно предположить, что это требует адекватного переустройства левой идеологии. Без включения в сферу идеологических интересов прав собственности на на знания, информационнно-культурные массивы и контексты, на патенты, секреты производства и IT технологии левая идея может стремительно архаизироваться и стать маргинальным пережитком для горстки вымирающих артефактов.
https://cont.ws/@winkor/1379329
Источник: https://cont.ws/@denys/1380727
Любые рассуждения в области общественных отношений являются, пардон, фуфлом, если в них не учитывается доминирующий фактор – евреи и их самая злокачественная часть жыды. Как говорил ещё Эдуард Адольф Дрюмон чуть ли не 150 лет назад: “Пока люди, занимающиеся социальными науками, не станут изучать еврейство, до тех пор они не сварят ничего, кроме кошачьей похлебки”. До сих пор варят…
Что за карикатура на троицу? Вы ещё Путина туда поставьте вместо папы Римского.