Фильм «КРЕПЧЕ СТАЛИ» о ЕВРАЗ ЗСМК. Владимир Машков
12:29. 19 июля 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фильм "Крепче стали" посвящен 55-летию легендарного Запсиба (ныне — ЕВРАЗ ЗСМК).
Российский актер и режиссер Владимир Машков родился в Новокузнецке. Он расскажет о своем родном городе, корни которого — на заводе. Сердце Новокузнецка бьется в заводских печах, его кровь — горящий металл.
Завод построили в Сибири вопреки обстоятельствам, но от этого люди только крепче стали. Под ударами трудностей шлаки сгорают, как в горне, отсеиваются, поэтому и характер у металлургов крепче, чем сталь.
Фильм содержит уникальные архивные кадры, оцифрованные совсем недавно. Часть этих пленок еще никто не видел, они считались утерянными или не подлежащими восстановлению.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9008967.html