Фильм «КРЕПЧЕ СТАЛИ» о ЕВРАЗ ЗСМК. Владимир Машков

Фильм "Крепче стали" посвящен 55-летию легендарного Запсиба (ныне — ЕВРАЗ ЗСМК).Российский актер и режиссер Владимир Машков родился в Новокузнецке. Он расскажет о своем родном городе, корни которого — на заводе. Сердце Новокузнецка бьется в заводских печах, его кровь — горящий металл.Завод построили в Сибири вопреки обстоятельствам, но от этого люди только крепче стали. Под ударами трудностей шлаки сгорают, как в горне, отсеиваются, поэтому и характер у металлургов крепче, чем сталь.Фильм содержит уникальные архивные кадры, оцифрованные совсем недавно. Часть этих пленок еще никто не видел, они считались утерянными или не подлежащими восстановлению.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9008967.html