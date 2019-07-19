Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Фильм «КРЕПЧЕ СТАЛИ» о ЕВРАЗ ЗСМК. Владимир Машков

12:29. 19 июля 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:


Фильм "Крепче стали" посвящен 55-летию легендарного Запсиба (ныне — ЕВРАЗ ЗСМК).

Российский актер и режиссер Владимир Машков родился в Новокузнецке. Он расскажет о своем родном городе, корни которого — на заводе. Сердце Новокузнецка бьется в заводских печах, его кровь — горящий металл.

Завод построили в Сибири вопреки обстоятельствам, но от этого люди только крепче стали. Под ударами трудностей шлаки сгорают, как в горне, отсеиваются, поэтому и характер у металлургов крепче, чем сталь.

Фильм содержит уникальные архивные кадры, оцифрованные совсем недавно. Часть этих пленок еще никто не видел, они считались утерянными или не подлежащими восстановлению.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9008967.html

Метки: Видео, машков, новокузнецк, сибирь, фильм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Уровень жизни средней советской городской семьи 1985 г. сегодня
..., исправили некоторые мелкие ошибки, не стали провоцировать лишние споры о качестве... я не уверен, что работа стала более читабельной))Оригинал взят у... К по бытовой технике, которая стала относительно более доступной. Самые современные...
Я "совок", что значит советский.
...Чтобы эти несколько сотен стали ещё богаче? Сейчас принято...с «совком» конечно – стало самое настоящее адское здравоохранение. Хорошо... сена. После этого стали расстреливать его металлическими шариками...Кульминацией всего этого зверства стал поджог стога сена, к...
Встреча Н. В. Левашова с читателями 3 сентября 2011 года
Источник http://via-midgard.info/
Я был на этой войне
..., облако, река. - Как в фильме "Брат-2" - "в поле ..."Брат-2" - самый патриотический фильм! - Раз уж мы об искусстве...Сибирь, и за Кавказ" стала просто гимном всех спецподразделений. .... Кому было десять лет - стали двадцатилетними, кому пять - пятнадцатилетними....
Драконы и ящеры в древнерусской культуре. Алексей Комогорцев
Археологические подтверждения сказок о Змее Горыныче и преданий об эльфах и гномах находят по всему миру. Существовали ли в реальности сказочные драконы и ящеры? Почему церковь долгое время не воспринимала драконоборческий сюжет о Георгии Победоносце? Как ...
Как умирает Болгария
...и Западной Европе. Мы, болгары, стали лабораторными белыми мышками для либертарианской...Буш. Итогом этой необыкновенной встречи стало подписание беспрецедентных контрактов: две старые.... Или АЭС «Белене». Люди стали жертвой политических манипуляций в СМИ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)