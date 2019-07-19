«Бессмертный полк» хотят устранить те, кто фальсифицирует историю

Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Политик Николай Стариков считает, что подобная задача на руку исключительно только фальсификаторам истории.

«Что плохого в том, что люди помнят своих предков, отдают дань их память, выходя с их портретами на улицы? Геополитические противники России считают, что это недопустимо. Ведь после того как „Бессмертный полк“ пройдет маршем по какому-нибудь Ванкуверу, не получится рассказывать, что Вторую мировую войну выиграли исключительно союзники», — подчеркнул Стариков.

Он предупредил, что американцы не ограничатся противодействием акции только на своей территории.

«Нужно понимать, что США сегодня это не просто государство с определенными географическими и политическими границами, а мировой жандарм. Принимая какое-нибудь решение, Вашингтон всеми силами склоняет к его выполнению своих соседей и партнеров. США будут препятствовать „Бессмертному полку“ везде, куда дотянется их юрисдикция, и препоны акции будут ставиться фактически по всему миру», — заключил Стариков в эфире радио Sputnik.

Ежегодная общественная акция «Бессмертный полк» посвящена памяти всех, кто на фронте и в тылу сражался за победу над фашизмом. Люди во всем мире 9 мая выходят на улицы с портретами своих родственников — участников Второй мировой войны. Акция зародилась в Сибири восемь лет назад, сейчас шествие проходит в десятках городов на разных континентах.

Шествие «Бессмертного полка» в честь Победы в Великой Отечественной войне проходят и в Абхазии, в нем принимают участие тысячи людей, которые несут фотографии своих родных, участвовавших в войне.