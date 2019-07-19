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«Бессмертный полк» хотят устранить те, кто фальсифицирует историю

14:46. 19 июля 2019 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Sputnik

Создавая препоны акции «Бессмертный полк», фальсификаторы истории хотят устранить то, что мешает им заниматься фальсификацией, заявил в эфире радио Sputnik политик и лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106827

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 886 574
    чужой 19 июля 2019 в 15:37

    Бессмертный полк – это величайшее изобретение современных философов.
    Шествие без “страны”, “знамен”. Идут просто люди и несут портреты своих предков, которые стояли насмерть и вместе.
    Еврею который имеет все льготы и награды нести нечего. Вот и вся проблема.
    Давайте посмотрим мнение.
    – Любые рассуждения в области общественных отношений являются, пардон, фуфлом, если в них не учитывается доминирующий фактор – евреи
    Еврей не имеет своего мнения и может жить в любой стране и давать комментарии под любой статьей. Как же это обойти и продолжать созидать ? Ответ есть на этом сайте
    - Потому что умеет говорить “проникновенно”. Это вам не вечно рычащий Ельцин. Всё делается в угоду Западу, но делается “нежно”, под убаюкивающее пение о патриотизме, вот наивные люди и покупаются.
    Не верите ? тогда давайте посмотрим мои комментарии по статье про керченский мост.
    Вы можете что либо внятно разобрать в смысле того, что я там написал ?
    А ведь я это писал абсолютно трезвый. Разобрать и понять это НЕВОЗМОЖНО, но обратите внимания на то,
    что люди на это что то отвечали.

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