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Уволен директор телеканала “Рустави-2″

20:02. 18 июля 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:


Уволен директор телеканала "Рустави-2" Гварамия, который фактически и стоял за организацией выступления "злого петуха Габуния".
Новое руководство всячески открещивается от этой провокации, увязывая действия Гварамия и Ко с происками Михаила Саакашвили.



Тут проблема вполне понятна – удар по туризму уже нанесен и убытки так или иначе будут. Но ведь вполне возможно продолжение, если истерия на "Рустави-2" будет продолжаться.
Проблема Грузии в том, что если упорствовать в своих заблуждениях, то недолго и до запрета на экспорт вина допрыгаться. Если Гварамии и его хозяевам на это плевать, то владельцам бизнеса по производству вина, нет.
Поэтому срочно меняется глава телеканала и скорее всего в ближайшее время мы увидим, как оттуда погонят Габунию в рамках "наступления на свободу слова".
Другой вопрос, что общий антироссийский вектор грузинских элит иным после данной истории не станет. Его как минимум будут сглаживать в краткосрочной или среднесрочной перспективе на официальном уровне, воздерживаясь от совсем уж явных провокаций.
Тут скорее играет большую роль боязнь серьезных последствий, нежели искреннее желание наладить отношения. Поэтому, грузинская "оппозиция" будет наоборот заинтересована вызвать эти последствия, дабы взять в клещи застывшие в раскоряке грузинские власти, которые с одной стороны занимают явную антироссийскую позицию, но кулуарно пытаются договориться о торговле или туризме к вящему неудовольствию эмиссаров Госдепа США. И есть мнение, что новые провокации вполне возможны, просто теперь "Рустави-2" для этих целей использовать станет куда как сложнее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5143248.html

Метки: габуния, гварамия, грузия, Путин, Саакашвили, СМИ

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