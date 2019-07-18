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«Угроза нашей безопасности!» — российское приложение вызвало панику в США (ФОТО)

08:25. 18 июля 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:
«Угроза нашей безопасности!» — российское приложение вызвало панику в США (ФОТО) | Русская весна

Лидер фракции демократов в американском сенате Чак Шумер так напуган российским приложением для смартфонов FaceApp, что написал обращение к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC). В нём Шумер заявил, что приложение может таить в себе угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять соответствующие меры.

Запретите им!

«FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме напуганного демократа.

Итак, что же делает приложение? Загрузив любое своё (или даже не своё) фото, вы можете наложить на лицо специальные фильтры, которые сделают вас моложе или значительно старше, изменят цвет или длину волос, добавят вам улыбку или наоборот — сделают выражением лица грустным. Из женщины можно делать мужчину, добавив усы или бороду.

Самой популярной функций приложения стало «состаривание».

Свои состаренные фото размещают в соцсетях звёзды кино и шоу-бизнеса, не удержался даже глава ДНР Денис Пушилин (что греха таить, попробовала даже редакция «Русской Весны»).

Приложение стало буквально вирусным: только в PlayMarket его скачали уже более ста миллионов пользователей с телефонами и планшетами на Android.

Но сенатор Шумер уверен, что любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя. Он заявил, что FaceApp «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан».

Эти злобные русские

Американец просит ФБР выяснить, «как именно личные данные, загруженные миллионами граждан США в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций».

Кроме того, сенатор призвал FTC рассмотреть, «есть ли соответствующие гарантии, что личные данные американцев не будут использованы не по назначению».

«Русская Весна» хочет напомнить вам о новости недельной давности: корпорация Google давеча призналась, что часть голосовых запросов от пользователей прослушивается не автоматизированными системами распознавания голоса, а реальными людьми. Это, например, сенатора Шумера не взволновало.

А в 2018 году Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей. Ну и что? Это же соцсеть кого надо соцсеть. И американские сенаторы не сильно переживали, что личные данные «этих русских» будут использованы не по назначению.

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Актер Брэд Питт

Футболист Неймар

Актер Дэниел Рэдклифф

Футболист Лионель Месси

Футболист Криштиану Роналду

Актриса Эмилия Кларк

Актер Кит Харрингтон

Президент США Дональд Трамп

Певица Бритни Спирс

Экс-президент США Барак Обама

Источник: https://rusvesna.su/news/1563427543

Метки: Новости

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