Сводки от ополчения Новороссии 18 июля 2019

Два часа в одиночку удерживал блокпост

Родившись в великой державе, он бы мог стать космонавтом или президентом, благо среди уроженцев города Енакиево есть такие примеры. Но пришла другая эпоха. И если на уроженца Енакиево Георгия Берегового – лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза (единственного из побывавших на орбите, кто удостоен одной звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй – за полёт в космос), равняться по-прежнему почетно, то бывший президент Украины Виктор Янукович, трусливо бросивший на растерзание не только родной регион, но и всю Украину, вызывает сегодня у многих земляков лишь презрение.

Мой герой продолжил героические дела Берегового и тех трех десятков енакиевцев – Героев Советского Союза, кто защитил мир от коричневой чумы фашизма. И когда экс-президент попал в реанимацию после самозабвенной игры в теннис, мой герой лечился от ран, полученных при защите Донбасса от украинских нацистов. Он и доныне, уже шестой год вместе с соратниками держит рубежи обороны, считая, что за ними – не только Донбасс, но и большая Россия.

Знакомьтесь: боевой командир майор Артем Лаухин, позывной Аскольд.

За плечами у него – два вуза, служба в МЧС, работа горным мастером шахты «Углегорская». В первых числах мая 2014 года, с началом боевых действий на территории Донбасса, вместе с уже организованной группой добровольцев он влился в еще только формируемый батальон «Восток».

Но «Русская весна» Аскольда началась задолго до этих событий.

– Это было время слома системы, – говорит он. – Я видел, как на Украине стали сеять ненависть между людьми по языковым, экономическим, национальным, социальным, политическим и религиозным признакам… Я понимал, к чему это может привести. Но даже в самом страшном сне не мог представить, что одни мои соотечественники будут спокойно смотреть, как сжигают их города и поселки, население загоняют в подвалы, а другие (в т.ч. бывшие друзья и родственники) – желать нам смерти и радоваться нашим горестям.

Сначала действия моего героя носили ситуативный характер, он активно участвовал в политической жизни своего города, а в 18 лет был даже выдвинут в депутаты городского совета. Но в 2004 году забурлил первый майдан, который принес ощущение реальной угрозы. В это же время он встретил единомышленников, которые, как и он, понимали, что единственным способом спасти страну можно, только консолидировав нравственно здоровые силы. Бескорыстно, в отличие от внедряемой капиталистической идеологии.

Артем работал с афганцами, молодежью, проводил спортивные турниры, посвященные Дню Победы, по линии Русской общины за активную деятельность по консолидации российских соотечественников получил почетную грамоту главы Международного совета российских соотечественников графа П.П. Шереметева. Сторонник закона, порядка и эволюции, он не верил в большую войну, несущую хаос и беззаконие. Тем не менее вспоминает, что именно тогда «ощутил готовность встать на защиту своей Родины, даже если меня назовут террористом и сепаратистом».

* * *

Когда киевский зловонный майдан вошел в острую фазу, а на западной Украине стали захватывать милицейские арсеналы, Артем вместе с отцом и земляками встал под ружье. Без призыва, по зову сердца и совести.

– Первые наши действия, – вспоминает он, – были нацелены на охрану правопорядка (ночные дежурства у памятника Ленину) и участие в протестном движении. Мероприятия проводили не только в родном городе, но и в Горловке, Донецке и других городах области. В моей группе, основной костяк которой составили бывшие сослуживцы из МЧС и друзья детства, было три десятка человек. Практически в этом составе мы и влились в ряды батальона «Восток». Конечно, на базе такого города, как Енакиево с его мужественными гражданами можно было построить довольно мощное подразделение, но случайные люди, оказавшиеся у власти в 2014 году, проявили неспособность к этому. Они не стремились создать боевое подразделение, а думали лишь о личной выгоде: добровольцев записывали и отправляли домой, отсутствовала боевая подготовка, более того, допускались действия, дискредитировавшие народное движение. Ситуация существенно поменялась после того как опытный командир Игорь Безлер, позывной Бес, волевым порядком сменил городское руководство.

В командиры Аскольд не рвался, но знания и опыт, полученные в МЧС, отношение к людям, морально-нравственные качества выделяли его из массы ополченцев. Со товарищи он пресекал провокации и мародерство, умело организованные врагом и направленные на дискредитацию ополчения.

* * *

…Уже месяц свистели пули и рвались снаряды в Славянске и на окраинах Краматорска, когда Аскольд со товарищи получил боевое крещение. Первый раз нажал на курок. Первый раз убил врага, пришедшего отнять жизни его и его товарищей. Это произошло 23 мая 2014 года близ поселка Карловка, на блокпосту ополченцев, который закрывал дорогу нацистам на Донецк, расположенный всего в 30 км.

Когда я слушала рассказ Аскольда о бое у Карловки, меня не покидало чувство, что он пересказывает мне фильм о событиях времен Великой Отечественной войны. Но нет, там, на Карловке, через 70 лет после Великой Победы это он отбивался от накачанных алкоголем и каптагоном «воинов света» из сатанинского образования, присвоившего себе звание батальон «Донбасс». Они пришли, чтоб расправиться с «кучкой сепаров», но получили самоотверженный отпор людей, за спинами которых были их дома и семьи.

– Когда одни были убиты, другие – раненые – эвакуированы, я остался один и занял круговую оборону, – вспоминает мой собеседник. – Конечно, можно было уйти вместе с раненым, но я не исключал, что с северной стороны еще оставались мои товарищи по оружию, да и приказа отходить не было. А шансов остаться в живых было немного. Но когда я все-таки решил остаться, чтоб, если суждено, умереть, но унести с собой как можно больше фашистов в другой мир, на душе стало спокойно и легко.

В одиночку он удерживал блокпост почти два часа, вел маневренную оборону. Он постоянно перемещался, активно командуя и создавая у противника впечатление, что блокпост защищает как минимум отделение. Благодаря чему на это виртуальное отделение ополченцев был отвлечен целый взвод вражеской пехоты.

Аскольду суждено было выжить. Сначала, проскочив две засады противника, на помощь ему примчалась разведка «Востока», а затем подошли и основные силы. Закончился бой знатным салютом – когда в воздух взлетело кафе, в котором засели не успевшие удрать нацисты. Один из них все-таки выпрыгнул из огня, но выжить ему не удалось. С тех пор кочует по интернету его посмертный снимок – с выколотой на груди фашистской символикой.

– После первого боя, – говорит мой собеседник, – я успел побывать почти на всех направлениях в зоне ответственности батальона «Восток», кроме южного. С 2015 по 2017 год служил в 11-м ОМСП. Самыми жесткими и кровопролитными были бои в 2016-2017 гг. в районе Авдеевской промзоны, где в некоторых местах до линии противника было не более 70 м. Для меня по значимости эти сражения сродни Сталинградской битве, а бойцы, защищающие этот рубеж, настоящие герои.

* * *

Все годы т.н. независимости на западной Украине работали хорошо финансируемые, в т.ч. из-за рубежа, организации современного «гитлерюгенда» – все эти пластуны и прочие, которым прививалась ненависть ко всему русскому и к России. Что же до северной соседки, то ее власть по отношению к пророссийски настроенным гражданам Украины внятной политики не имела. А верховная власть нэньки, отдав идеологию на откуп Западу, больше была озабочена личным обогащением. По инициативе наиболее сознательных граждан возникали прорусские организации, но без поддержки эта деятельность синергетического эффекта не имела.

Вот и наш герой до войны на общественных началах занимался с ребятами в спортивных секциях, проводил турниры. А в 2017-м для восстановления здоровья после тяжелого ранения снова пришел в спортзал, пригласив для компании пару местных ребят.

– Увидев слабость и неподготовленность современной молодежи, – вспоминает Аскольд, – начал с физической подготовки и бокса, потом добавил историю, огневую и туристическую подготовку… Позже нашел единомышленников из числа сослуживцев, уже имеющих богатый опыт на этом поприще. Почувствовав первые результаты, решил хобби перестроить в систему – систему патриотического воспитания допризывной молодежи. Сейчас медленно, но уверенно движемся вперед. На базе военно-патриотического объединения патриотических клубов хотим создать Центр допризывной подготовки молодежи для оказания помощи ребятам, которые решили связать себя со службой в силовых структурах.

Я считаю это приоритетным направлением для построения крепкого и уважаемого государства. Любую экономику при желании можно поднять за 5-10 лет, но каждое упущенное поколение будет с прогрессией порождать себе подобных. Сегодня наше общество теряет свое будущее в лице молодежи. Потребительское общество, построенное на базе рыночной экономики, заражено коррупцией и порождает инфантильное, бесхарактерное, психически неустойчивое и болезненное поколение…

Я не делю ребят на русских и украинцев, я говорю, что мы – один народ, и на самом деле не важно, какие у тебя гражданство и национальность. Главное, чтобы ты был честным, справедливым и мужественным. Я стараюсь не агитировать ребят служить в армии, но говорю, что каждый должен уметь в нужный момент защитить себя, свою семью и Родину.

…Поселок Минеральное Ясиноватского района – прифронтовая территория, где мой герой, защищавший этот рубеж, увидел мостик из прошлого. Это был полуразрушенный мемориал на могиле 18 тысяч военнопленных офицеров и солдат Советской армии, зверски замученных фашистами в 1942-1943 гг. Увидел – и решил восстановить, ввязавшись в новый бой с нацистами и приспособленцами всех мастей, разрушающих или предающих забвению вехи нашей истории, за сохранение памяти. Сначала малыми силами, со своими подопечными. А весной этого года в Минеральном высадился десант из юнармейцев военно-патриотического объединения им. Героя ДНР Олега Гришина, в которое входят и юные суворовцы Артема Лаухина, а также ветеранов батальона «Восток». Не один день шло восстановление мемориала.

У восстановленного монумента

А в преддверии Дня Великой Победы у могилы погибших воинов ребята торжественно поклялись соблюдать разработанный и принятый ими Кодекс чести. Фоном торжества звучали стрекот пулеметов и разрывы гранат, доносящиеся из Авдеевской промзоны, где их отцы и старшие братья поставили заслон украинским нацистам.

Людмила Гордеева

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Ложь побеждает силу»: на линию фронта прибыли офицеры специального Центра ВСУ (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной. Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского восстановить мир, украинские каратели продолжают обстрелы территории ЛНР и сосредоточение в н.п. Попасная запрещенных Минскими договоренностями вооружения. Читайте также: Украинский «волонтёр» показал, как ВСУ бьют по домам под Горловкой (ВИДЕО) Так, по данным нашей разведки, подразделения 54 отдельной механизированной бригады размещают тяжёлое вооружение непосредственно в жилых районах н.п. Попасная. В данном населенном пункте выявлены две БМП-2, расположенные за жилым домом и на территории школы. Вместе с тем для проверки и контроля качества оборудования своих позиций в черте города украинские военные регулярно применяют БПЛА, о чем также сообщается в официальном отчете СММ. В целях сокрытия размещения тяжёлого вооружения командующий «ООС» Сырский отдал указания организовать работу комплексов радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов управления БЛА ОБСЕ. Нами отмечена работа манёвренных групп РЭБ из состава 20 отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 54 и 30 бригад ВСУ. Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчётах о фактах подавления каналов управления своих БЛА над подконтрольной ВСУ территорией в районах населенных пунктов Золотое и Троицкое. Читайте также: СРОЧНО: СБУ заявила о задержании водителя тягача, перевозившего якобы сбивший МН17 «Бук» (ВИДЕО) Командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса. Так, в зону ответственности 54 бригады, в район населенного пункта Золотое, прибыли группы журналистов ТК «ICTV» и «Украина» в сопровождении офицеров 72 центра ИпСО (информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ). Основная задача украинских пропагандистов — подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства республики в нарушениях Минских договоренностей. В связи с этим в день заседания контактных групп в Минске мы не исключаем провокаций со стороны украинских боевиков. В свою очередь Народная милиция ЛНР продолжает неукоснительно соблюдать Минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта. На все агрессивные действия военнослужащие НМ ЛНР готовы дать адекватный ответ из незапрещенного минскими договоренностями вооружения. Читайте также: Как пытаются замести следы организаторы уничтожения «Боинга» в небе Донбасса (ФОТО) «Ум побеждает силу» – надпись на эмблеме 72-го центра информационно-психологических операций воинской части сил специальных операций Украины

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Всегда в строю, всегда в бою: 5 лет госбезопасность ДНР на переднем крае борьбы с карателями (ФОТО)

18 июля 2019 года Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики празднует свой первый юбилей — пятилетие создания отечественной спецслужбы. Редакция сайта искренне поздравляет донецких чекистов с этой знаменательной датой — и рассказывает о ярких вехах героического пути органов госбезопасности нашей Республики. Главная задача любого государства — это защита своего национального суверенитета и обеспечение безопасности своих граждан. Эту аксиому поняли еще в древности — и по-настоящему сильные государства всегда заслуженно гордились своими спецслужбами. Потребность в собственной — отечественной — спецслужбе руководство молодого государства ощутило сразу после провозглашения Донецкой Народной Республики. Нашей стране в условиях объявленной украинскими нацистами войны пришлось в форсированном режиме создавать государственные органы управления и собственные силовые структуры, опираясь, прежде всего, на отечественный опыт. Уже летом 2014 г. были приняты необходимые законы и другие важные нормативные акты, обеспечивающие безопасность государства. А собственно датой создания отечественной спецслужбы принято считать 18 июля 2014 г., когда Совет Министров Донецкой Народной Республики принял первое постановление о создании органов госбезопасности — и огромная роль в этом принадлежит первому Главе ДНР Александру Захарченко. Именно он стоял у истоков создания МГБ ДНР, принимал непосредственное участие в его руководстве, постоянно поддерживал своим вниманием… Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики опирается на весь опыт отечественных спецслужб. За 5 лет своего существования органы государственной безопасности прошли сложный и героический путь своего становления. В составе МГБ ДНР существуют подразделения контрразведки и экономической безопасности, антитеррористические подразделения, служба пограничной охраны, республиканская государственная служба охраны, а также ряд других подразделений. В огне борьбы с украинским фашизмом были выкованы лучшие кадры министерства. Подразделения МГБ прошли свою закалку в боях за Донецкий аэропорт, освобождали Углегорск и Дебальцево. Сегодня службу в органах МГБ ДНР несут два Героя Донецкой Народной Республики — а более 100 военнослужащих министерства награждены государственными и боевыми наградами. И сейчас сотрудники МГБ несут боевое дежурство, чтобы не допустить на территорию молодой Республики вражескую агентуру. Тяжелый, полный опасностей и лишений труд контрразведчиков в военное время имеет особое значение для нашей страны. Органы госбезопасности ведут борьбу со скрытым врагом — поэтому по роду своей деятельности, какими бы ни были героическими поступки чекистов, об этом никто, даже из самых близких им людей, может никогда и не узнать. Однако главный результат работы сотрудников спецслужб будут видеть все жители нашего края — это мир и спокойствие в обществе, это целостность нашего государства. Работа сотрудников МГБ ДНР в нынешних условиях является гарантией независимости, защиты прав и свобод жителей Республики. Сегодня Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики превратилось в одну из самых эффективных спецслужб. Только за 2018 г. МГБ ДНР предотвратило более 160 операций украинских силовиков — и пресекло совершение 4-х крупных диверсионно-террористических актов. Всего за один год органами госбезопасности разоблачено 75 агентов иностранных разведок — и пресечена деструктивная деятельность 3-х экстремистских организаций. А за все годы гражданского конфликта на Донбассе счет идет уже на тысячи сорванных спецопераций иностранных и украинских спецслужб. Значительные успехи органов государственной безопасности Донецкой Народной Республики опираются на широкую народную поддержку жителей нашей страны. Работа только в правовом поле — качественное отличие МГБ ДНР от спецслужб Украины. Это четкая и осмысленная позиция всех сотрудников министерства. И жители Республики знают это — и платят взаимностью и доверием. Именно поэтому руководство нашей молодой страны, продолжая достойную преемственность, уделяет большое внимание органам госбезопасности. 7 октября 2018 г. торжественную церемонию принятия Воинской присяги курсантами Специализированного факультета подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности Донецкого национального университета открыл уже новый Глава ДНР — Денис Пушилин. В своем напутственном слове глава Республики отметил, что в наше нелегкое время курсанты сами выбрали свое призвание — беззаветно и мужественно служить своему народу и родному Отечеству. Глава ДНР, а также почетные гости из дружественных стран посетили и открытие стенда МГБ ДНР на выставке достижений Донецкой Народной Республики 11 мая 2019 г. Результаты работы Министерства государственной безопасности ДНР были высоко оценены руководством нашей страны. Родное Отечество неоднократно являло миру изумительные образцы мужества, стойкости и героизма всего нашего многонационального народа. В Великой Отечественной войне только Брестскую крепость, самой первой принявшую на себя удар фашистских полчищ, защищали сотрудники госбезопасности 30-ти национальностей — а всего на фронтах той страшной многолетней битвы сражались представители 151 наций и народностей нашей страны. Только на Донбассе действовало 180 партизанских отрядов, многие из которых возглавляли сотрудники отечественных спецслужб. Защищая свою Родину, на фронтах погибло более 12 тыс. чекистов… За мужество и отвагу в Великой Отечественной войне свыше 100 тыс. сотрудников государственной безопасности были награждены орденами и медалями, а 306 человек — удостоены звания Героя Советского Союза. В рядах органов государственной безопасности всегда служили лучшие представители нашей Родины — а люди, которые выбирали эту профессию, всегда были настоящими патриотами и государственниками. Именно бескорыстная и неподдельная любовь к родному Отечеству и была той глубинной духовной основой, которая дала миру самые яркие образцы героизма и высочайшей нравственности сотрудников спецслужб. И сегодня, в условиях сурового военного времени, сотрудники МГБ ДНР с честью выполняют свой долг по обеспечению безопасности нашего молодого государства и его вооруженных сил, проявляя профессионализм, беззаветную преданность своему народу и Отчизне, мужество и верность избранному жизненному пути. Читайте также: В Сирии идёт охота на пехоту Коалиции США (ФОТО) Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Донбасс и Украина согласовали полное перемирие

Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие на Донбассе. Об этом сообщил в среду спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по окончании заседания в белорусской столице. «ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуты по киевскому времени», — сообщил он. В МИД ДНР согласование перемирия назвали прорывом. «Был крайне необходим прорыв в согласовании дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, которые будут включены в совместное заявление сторон о введении бессрочного и устойчивого перемирия. Благодаря настойчивости и усилиям Республик и посредников переговоров — ОБСЕ и Российской Федерации — удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами», — заявила глава внешнеполитического ведомства Республики Наталья Никонорова. Читайте также: Как пытаются замести следы организаторы уничтожения «Боинга» в небе Донбасса (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su