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Подкупить Россию не выйдет: в Японии переживают о Курилах

16:59. 18 июля 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИА Regnum @ Анатолий Кошкин

Попытки японского премьер-министра Синдзо Абэ решить «курильский вопрос» привели его к отказу от обсуждения сути дела и переключению на экономическое сотрудничество, — такое мнение высказано в японской газете The Japan Times, близкой к МИД этой страны. Какие доводы приводятся к силу этого вывода и почему он преждевременен, обсуждает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Инвестирование Японией 3 млрд долларов в российский проект «Арктик СПГ-2» называется в качестве доказательства подобного поворота дел, который к тому ж, не гарантирует подписания мирного договора (читай — «возвращения» Курил). По мнению издания, данная стратегия — экономического «пряника» — основывается на предположении, что вопрос о согласии России на сдачу островов — это вопрос цены. Однако на деле участие Японии в крупных российских проектах продиктовано и конкретными энергетическими причинами, которые ставят эту страну перед необходимостью вкладываться в перспективные разработки природного газа в России. Более того, Владимир Путин дал понять, что не разменяет острова на инвестиции.

Издание рекомендует Абэ перестать заманимать Москву деньгами и сделать стратегию более продуманной, что будет также означать отход от постоянной оглядки на мнение США. Ведь, как подчеркивается, военный союз Японии и США связан с «курильским вопросом», а требование не размещать на Курилах, в случае их сдачи Японии, американских военных баз заведомо невыполнимо. Ведь — что недавно подтвердил Абэ — у США есть право размещать свои военные объекты в Японии.

В каком же формате, по мнению Абэ, обсуждают японские власти данный вопрос с российским руководством? Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «В Японии рекомендуют Абэ сменить стратегию в переговорах с Путиным».

Источник: https://nstarikov.ru/club/106811

Метки: чит.клуб

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