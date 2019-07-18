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О капиталах Николая II

11:23. 18 июля 2019 Просмотров - 160 8 коммент. Опубликовал:


Где держал свои деньги "русский патриот" Николай Романов?

Как и глобалистская элита сегодня, царь держал значительные капиталы за границей: например, в Англии – 200 млн. тех рублей (2,5 млрд. нынешних долларов), 220 млн. рублей во Франции, значительные средства в Германии и США. Общее же состояние царской семьи – финансовые активы за границей, акции, банковские вклады, земля, предприятия, здания, драгоценности и т.д. – можно оценить в 16-18 млрд. «тех» рублей. Или 15 трлн. нынешних рублей (200-250 млрд. современных долларов). С таким состоянием семья Николая II сегодня была бы богатейшей в мире.

Во время II Переписи населения царь Николай II написал о своём роде занятий «Хозяин земли русской». И это соответствовало истине – вотчинной системе владения в России, когда царь в переносном смысле был абсолютным собственником всего, что находилось в России.

При этом Николай II русским был номинально. Он – немец по крови. Супруга его, Александра Федоровна – тоже немка, внучка королевы Великобритании Виктории, племянница короля Великобритании Эдуарда VII, двоюродная сестра германского императора Вильгельма II. Николай II приходился двоюродным братом германскому императору Вильгельму II и королю Великобритании Георгу V. Все официальные родственники Романовых были иностранцами и составляли правящие монархические круги европейских стран: Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Греции, Испании и др. Сегодня Николая II и круг его родственников назвали бы глобалистской элитой. И это, как мы увидим ниже, было так – значительная часть его состояния находилась за границей.

Но как измерить личное финансовое состояние последнего царя России? На этот вопрос даётся ответ в двух работах историка Владимира Фетисова. Первая – «К вопросу о денежных ресурсах и финансовой политике императора Николая II» (журнал «Символ науки», №9, 2015). Вторая – «Оценка стоимости и роль имущества Российского императора Николая II» (журнал «Символ науки», №7, 2015).

Финансы царской семьи

Великий князь Александр Михайлович в качестве источников доходов Николая II называет три: 1) ежегодные ассигнования из средств Государственного казначейства – 11 млн. рублей; 2) доходы от удельных земель – 2,5 млн. рублей; 3) проценты от капиталов, хранившихся за границей в английских и германских банках. Это высказывание, повторяемое многими историками и мемуаристами, наглядно свидетельствует о поверхностном представлении об источниках и подлинных размерах денежных ресурсов царя. Во-первых, к источникам следует добавить доходы от кабинетского имущества и подарки отечественных и иностранных лиц. Во-вторых, необходимо уточнить сами цифры: с 1900 года из государственного бюджета в Министерство Императорского двора выделялось свыше 16 млн. рублей, а доходы с уделов уже в 1896 году достигали 20 млн. рублей при затратах 5 млн. рублей на содержание членов большой романовской семьи.



Здесь надо сделать отступление и пояснить, сколько примерно стоил рубль того времени в нынешних величинах. За доллар тогда давали примерно 2 рубля. Инфляция доллара за эти сто с небольшим лет известна – примерно 25 раз. Т.е. 1 царский рубль – это примерно 13 нынешних долларов, или, по курсу на январь 2019 года, около 900 рублей. Т.е. ежегодное содержание из госбюджета в 16 млн. царских рублей примерно соответствует нынешним 14-15 млрд. рублей).

Размеры денежных активов царской семьи, включающие валюту, ценные бумаги и золото, покрыты тайной до настоящего времени. Тем не менее, общее представление о них получить можно. Денежные ресурсы Николая II подразделим на следующие три основные группы:
1)отечественная валюта и ценные бумаги в России;
2)заграничная валюта и ценные бумаги за рубежом;
3)отечественное и зарубежное золото.

Большую часть денежных средств Романовы хранили в доходных государственных ценных бумагах. Об объёме легального банковского денежного капитала Николая II можно судить по данным отчёта Министерства Императорского двора. Так, в главе 1 «Проценты с запасного капитала и прибыли по текущим счетам», поступающих в бюджет Министерства, приводятся цифры: 3.053.648 рублей за 1885 год и 2.825.056 рублей в 1906 году. Отсюда при средней наиболее распространённой в то время ставке доходности государственных ценных бумаг в 4% банковский денежный капитал царской семьи должен составить 76 млн. рублей в 1885-м и свыше 70 млн. рублей в 1906 году. В Министерстве Императорского двора имелись и секретные фонды и счета на десятки миллионов рублей, в частности, так называемый «Запасной капитал», «Капитал Царскосельской фермы», «Собственный Его Императорского Величества капитал» и др.

В своих мемуарах ответственный исполнитель Министерства двора B.Кривенко отмечает, что руководителю Контроля барону К.Кистеру удалось создать резервный фонд в 43.411.128 руб. («По счёту специальных средств»), соответственно к 1 января 1881 году в кассах Министерства Двора находилось: по счёту общих средств – 36.625.82 руб.; по счёту специальных средств – 43.411.128 руб.; по счёту депозитов – 17.652.585 руб. Итого – 64.762.295 руб. При этом он подчёркивает, что «никаких миллионных сумм в «Лондонском банке», о которых тогда говорили, не существовало». Отсюда следует, что приведённые суммы 1881 и аналогичные в 1885, 1906 и другие годы имели официальный характер и находились в России.



Наряду с публичными денежными средствами в России императоры имели вклады в английских, германских, французских и американских банках, информация о которых носила строго конфиденциальный характер. Великий князь Александр Михайлович упоминает о 20 млн. фунтах стерлингов (200 млн. рублей) в английских банках. Точно известно, что в 1882 году в «Bank of England» на счетах Александра III в английских процентных бумагах лежало 1.758.000 ф. ст. (1.600.000 в 4,5% consols + 78.000 English 3% consols + 80.000 Sfalian 5% Rentes), или 18-20 млн. рублей, которые не проходили ни по одному из официальных финансовых отчётов Министерства Императорского двора, то есть являлись тайным капиталом российских императоров.

Для обеспечения заграничного благосостояния детей с ноября 1905 по июль 1906 года на десяти секретных анонимных счетах в Германском имперском банке были размещены 462.936 ф. ст. и 9.487.100 германских марок (около 8,76 млн. рублей). В 1906-1913 годах Романовы открывают собственные анонимные секретные счета на огромные суммы в банках Германии, Англии, Франции. Во Франции до мировой войны, согласно исследованиям У.Кларка, находились 648 млн. франков царских активов (примерно 220 млн. рублей).

В настоящее время установлено, что Николаем II в период с 1905 по 1917 годы было вывезено золота в слитках и монете в США, Великобританию и другие страны на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Таким образом, в начале ХХ века за рубежом у царской семьи имелось от 100 до 300 млн. рублей в ценных бумагах, иностранной валюте и золоте, ежегодные проценты от которых составляли от 4 до 12 млн. рублей.



Теневой бюджет позволял императору ежегодно располагать дополнительными 20-30 млн. рублей, которые тайно использовались на всевозможные личные цели (размещение вкладов в отечественных и зарубежных банках, вывоз золота за рубеж, покупка новых имений, и др.). Всего за двадцать лет царствования Николай II получил 400-600 неформальных млн. рублей (350-500 млрд. современных рублей; т.е. в среднем за год 17-25 млрд.), составивших основу прироста зарубежного и отечественного денежного царского богатства

Недвижимое имущество

1.По переписи 1905 года императорская семья владела 7 млн. 843 тысяч десятин (8,6 млн. га) удельных земель в 50 губерниях Европейской части России. В личной собственности Николая II находились 135 млн га кабинетских земель (26 млн. га Забайкальского округа, 40 млн. га Алтайского горного округа, 67,8 млн. га Сибири, Ловическое княжество в Польше).

2.Недвижимое потребительское имущество. Царской семьи принадлежали сотни усадьб, десятки дворцов, театры, музеи. Какова стоимость, к примеру, Большого Екатерининского дворца? Оценки могут быть даны разные, но в любом случае это не миллионы, а десятки миллионов рублей. Общая стоимость недвижимого потребительского имущества находилась в пределах 500-700 млн. рублей.

3.Недвижимое и движимое производственное имущество складывалось из хозяйства управления уделов и производственной базы кабинета Министерства Императорского двора. Царской семье принадлежали Нерчинские, Алтайские, Ленские предприятия по добыче золота, серебра, меди, свинца, Кузнецкий железо-угольный бассейн, чайные, свеклосахарные и виноградные плантации, сотни торговых заведений, фабрик, заводов и других образований в России. Размер оборотного капитала предприятий управления уделов достигал 60 млн. рублей. Общая стоимость производственного недвижимого и движимого имущества может быть оценена в 400-600 млн. рублей.

4.Движимое потребительское имущество следует подразделить на две группы: а)общие предметы потребления, б)предметы искусства и ювелирные изделия. Большую часть этого имущества представляли эксклюзивные вещи, часто произведения искусства и музейные экспонаты. Взять, к примеру, коллекцию из 54 императорских пасхальных яиц Фаберже. Их стоимость на рубеже XIX-XX веков составляла свыше 300 тысяч рублей. Стоимость собраний Эрмитажа и других Романовских музеев трудно переоценить.



Исключительным было царское ювелирное имущество. Только одна большая императорская корона оценивалась в 1920-х годах в 52 млн. долларов. Коллекция императрицы Александры Фёдоровны по мнению современников достигала 50 млн долларов в ценах 1917 года.

Общая стоимость движимого имущества и драгоценностей Романовых составляла не менее 700-900 млн рублей. Или 600-800 млрд. современных рублей.

4.Российскому императору совместно с РПЦ принадлежали огромные активы недвижимого и движимого имущества за рубежом.

Владимир Фетисов делает вывод, что общее состояние царской семьи – финансовые активы за границей, земля, предприятия, здания, драгоценности и т.д. – можно оценить в 16-18 млрд. «тех» рублей. Или 15 трлн. нынешних рублей (200-250 млрд. современных долларов). С таким состоянием семья Николая II сегодня была бы богатейшей в мире. Для сравнения: самым богатым человеком в мире сегодня считается глава Amazon Джефф Безос с состоянием 140 млрд. долларов.

https://gusev-a-v.livejournal.com/936299.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5142392.html

Метки: деньги, капитализм, монархия, Николай II, романовы

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