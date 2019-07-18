Китайское предупреждение

В последнее время в Сянгане (Гонконге) проходят ожесточенные дебаты о поправках к Правилам по экстрадиции преступников в бегах и Постановлению о взаимной правовой помощи, касающейся уголовных дел. Это обычная законотворческая практика, однако эта деятельность все же стала объектом скандала с политической подоплекой, который умышленно инспирировали оппозиционные силы, заручившись международной поддержкой.

В связи с этим совершенно безосновательно выглядят заявления, что якобы «внесение поправок в правила по экстрадиции скрывающихся преступников поставит под удар национальную безопасность США и их экономические интересы в Сянгане». А также и то, что «это повлияет на многочисленную диаспору британских и канадских подданных там, на деловую стабильность и на международный статус Особого административного района (ОАР), окажет негативное влияние на защиту прав и свобод сянганцев, зафиксированных в Китайско-Британской совместной декларации».

Хочу особо подчеркнуть, что те, кто мутит воду и вмешивается во внутренние дела другой страны, обманывают и себя, и других. Они выступают с позиций непогрешимости, но, кажется, забывают о самом главном: Сянган — это особый административный район Китайской Народной Республики. Дела ОАР — это внутренние дела Китая, куда недопустимо вмешательство ни одного иностранного правительства, организации или физических лиц. Мы надеемся, что переоценившие свои возможности страны и лица одумаются, прекратят заниматься голословными обвинениями и грубым вмешательством во внутренние дела. Ведь все их усилия не принесут никаких результатов.

После возвращения под юрисдикцию КНР Сянган вновь вернулся в правовое и административное поле страны, встав на путь совместного развития Китая как ее неотъемлемая единица. Реализация курса «Одно государство — два строя» увенчалась всеобщим признанием. Такие политические принципы, как «Сянганом управляют сянганцы», «высокая степень автономии», получили полную реализацию. Права и свободы жителей ОАР полностью гарантированы в соответствии с законодательством. Все эти факты — очевидны.

Кроме того, ОАР устоял во время азиатского финансового кризиса, эпидемии атипичной пневмонии и глобального финансового кризиса, укрепив свои позиции как международный финансовый, морской транспортный и коммерческий центр. Многие международные институты признали Сянган в качестве района с максимально свободной экономикой в мире, как один из регионов, обладающий наибольшей конкурентоспособностью. В 2018 году его ВВП увеличился на 3%, превысив средние темпы роста за последнее десятилетие. Активизируются и его внешние связи. Рост ОАР отмечен во всех сферах, участились контакты и взаимодействие с континентальным Китаем. Все сянганское общество активно включилось в реализацию реформ и открытости, а также в модернизацию страны. Непрерывно повышается степень доверия соотечественников ОАР по поводу национального развития и возрождения китайской нации, крепнут чувства национальной идентичности, сплоченности и единения.

Однако некоторые силы за рубежом не хотят признавать того факта, что Сянган находится под юрисдикцией Китая, открыто или завуалированно вмешиваясь в его дела. Они время от времени публикуют «доклады по сянганскому вопросу», делают безответственные заявления о положении там дел. Некоторые под слоганом «демократии», «прав человека» и «свободы» входят в сговор с оппозицией, скрыто поддерживая незаконные деяния с целью достижения так называемой «независимости Сянгана». Их действия наносят серьезный ущерб интересам национального суверенитета, безопасности и развития Китая. Это явный политический заговор.

Единая позиция, с которой выступают различные министерства и ведомства центрального правительства Китая, отражает высокое признание процесса работы по внесению поправок к правилам по экстрадиции, полное доверие к администрации Сянгана, твердую уверенность в сохранении процветания и стабильности, а также решительное осуждение вмешательства внешних сил в дела ОАР.

Решимость и воля Китая в защите собственного суверенитета, интересов безопасности и развития страны незыблемы. КНР не боится никаких угроз и запугиваний. Любая попытка создать хаос в Сянгане, подорвать его процветание и стабильность, неизбежно вызовет решительный протест со стороны всех китайских граждан, включая и соотечественников ОАР. Подобные попытки не получат поддержки и не приведут к успеху.

Сянган является важным мировым финансовым и коммерческим центром. И разгул хаоса там не принесет ничего хорошего для самих сянганцев и континентального Китая. Конечно, беспорядки не на руку и гражданам западных стран, в том числе Великобритании и США. Он окажет негативное влияние на иностранных бизнесменов, которые ведут свой бизнес с ОАР.

Мы призываем соответствующие страны и лица соблюдать международное право, уважать суверенитет Китая и управление администрации Сянгана в соответствии с законодательством. Надеемся, что они избавятся от высокомерия и предубеждений и не будут исполнять роль «манипуляторов». Мы призываем их немедленно прекратить все высказывания и действия, которые направлены на подрыв процветания и стабильности в ОАР. И надеемся, что они начнут двигаться в сторону взаимного доверия и сотрудничества.

Автор — посол КНР в России

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