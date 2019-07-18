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Как они сбили Боинг

09:58. 18 июля 2019 Просмотров - 325 3 коммент. Опубликовал:


Явка с повинной.



Необходимо подать иск против банды Ройзмана-Гозмана признавшей ответственность за уничтожение малазийского Боинга по предварительному сговору и обязать их выплачивать компенсации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5141818.html

Метки: Боинг, гозман, идиоты, либералы, пятая колонна, Ройзман, юмор

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