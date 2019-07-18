Как они сбили Боинг
09:58. 18 июля 2019 Просмотров - 325 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Явка с повинной.
Необходимо подать иск против банды Ройзмана-Гозмана признавшей ответственность за уничтожение малазийского Боинга по предварительному сговору и обязать их выплачивать компенсации.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5141818.html
Необходимо обоим срочно выписать премию лопатой по наглой жыдовской морде!
Вот из-за этих дегенератов Россия и придёт в неустойчивое состояние. Потому, что их основа – хуцпа и враньё. А стадо спит.
Взяли мальчика маленького в трусиках, как Иисуса на доску объявлений прибили. Один прибивал, двое держали.
Ясное дело, они и боинг сбили.