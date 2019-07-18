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Этот парень кажется выдающимся, он должен быть более известным

08:57. 18 июля 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Кого-то за чертополохом накрыло откровением.

Перевод такой: вдруг кто не понимает:
"Мне трудно представить, какая может быть "личная свобода" у безработного, который ходит по улице голодным и не находит применения своего труда. настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище и хлеб"

И.В. Джугашвили.
Грузинский философ и политический активист.

Коммент: вау, этот парень кажется выдающимся. он должен быть более известным.

Источник: https://vk.com/uzhukoffa?z=photo-157335818_457258942album-157335818_00rev

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