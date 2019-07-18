Этот парень кажется выдающимся, он должен быть более известным
Кого-то за чертополохом накрыло откровением.
Перевод такой: вдруг кто не понимает:
"Мне трудно представить, какая может быть "личная свобода" у безработного, который ходит по улице голодным и не находит применения своего труда. настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище и хлеб"
И.В. Джугашвили.
Грузинский философ и политический активист.
Коммент: вау, этот парень кажется выдающимся. он должен быть более известным.
Wow, this guy seems great. He should be more famous pic.twitter.com/Sweou2bGrn
— Nyx ⚙️️ (@NyxAsheriit) 26 февраля 2018 г.
Источник: https://vk.com/uzhukoffa?z=photo-157335818_457258942album-157335818_00rev