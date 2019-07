Кого-то за чертополохом накрыло откровением.

"Мне трудно представить, какая может быть "личная свобода" у безработного, который ходит по улице голодным и не находит применения своего труда. настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище и хлеб"

И.В. Джугашвили.

Грузинский философ и политический активист.

Коммент: вау, этот парень кажется выдающимся. он должен быть более известным.

