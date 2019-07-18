Экспериментальные вездеходы СССР, обделённые особенным вниманием

Даже если забыть о проблеме с дорогами, то на просторах Отечества всегда найдутся места, где есть «определенные проблемы» с проходимостью автомобиля. Для того, чтобы сделать в таких местах хоть что-то, приходится использовать специальный транспорт – грузовики повышенной проходимости и даже вездеходы. Разработке и тех, и других в СССР уделялось совершенно особенное внимание.

1. «Техника нового поколения»

Началось все плохо. /Фото: kolesa.ru.

С первой половины 1950-х годов в СССР начали предпринимать попытки создать принципиально новые грузовики. Ставка была сделана на трехосные машины. Пионером проектирования был Виталий Андреевич Грачев, который на тот момент возглавлял секретное СКБ Московского завода имени И. А. Лихачева. Первой попыткой сделать машину нового поколения стал ЗИЛ-157, который появился уже зимой 1956 года. Главной особенностью машины стал перенос двигателя из моторного отсека на заднюю часть рамы. Сделано это было для сокращения нагрузки на передние управляемые колеса. Первый блин вышел «комом», машина на испытаниях часто задирала носовую часть.

Экспериментальный образец. /Фото: kolesa.ru.

Летом 1956 года появилась экспериментальная тележка ЗИС-134Э3. На ней тестировалась схема равномерного расположения мостов по всей длине автомобиля. Концептуальное решение оказалось удачным и долгое время использовалось при проектировании экспериментальных авто.

Серьезная машина. /Фото: kolesa.ru.

На следующий год появился опытный вездеход ЗИЛ-157Р, который был оборудован передними и задними управляемыми колесами. Машина получила агрегат с отдачей 104 «лошади», систему подкачки шин, гидроусилитель руля. Арочные шины позволяли преодолевать рвы шириной до 2.5 метров.

Был и вот такой образец. /Фото: kolesa.ru.

Чуть позже был представлен концепт плавающего вездехода ЗИЛ-136 с 140-сильным мотором. Главной особенностью проекта стало то, что в машине впервые использовали упрощенную бортовую трансмиссию.

Специально для армии. /Фото: kolesa.ru.

В том же 1957 году был построен военный БТР-Э152В. Машина также получила передние и задние управляемые колеса, пневматический усилитель руля, новейшие гидроамортизаторы на все мосты. Бронемашин могла продолжать движение даже с двумя поврежденными колесами.

2. Эпоха ЗИЛ-132

Новое поколение. /Фото: kolesa.ru.

В начале 1960 годов была предпринята попытка создания весьма нетрадиционного семейства армейских полноприводных грузовиков. Главной особенностью всех машин класса ЗИЛ-132 стало то, что в них было использовано несущее основание с гладким днищем, которое дополняла бортовая трансмиссия и равномерное разнесение колес. Была предусмотрена и функция внутренней регулировки давления в шинах.

Очень высокая проходимость. /Фото: kolesa.ru.

Интереснейшим образцом была военная амфибия ЗИЛ-132П, которая должна была использоваться для спасения космонавтов. Бортовая часть кузова новинки делалась из алюминия. Кроме того, у ЗИЛ-132П была стеклопластиковая кабина. Вездеход разгонялся на суше до 75 км/ч, а на воде до 7 км/ч. В последствии на той же схеме будет создан и грузовик ЗИЛ-132Р.

3. КрАЗ-Э260Е

Страшная мощность. /Фото: kolesa.ru.

Одним из интереснейших проектов, который сегодня достоин отдельного упоминания, стал КрАЗ-Э260Е. Машина была представлена в 1968 году и была результатом творчества инженеров из весьма перспективного на тот момент направления. Главная идея была в том, чтобы оборудован машины и вездеходы не дизельными двигателями, а газовыми турбинами мощностью от 395 л.с. В 1976 году будет представлена новая модель из этого же семейства, которая получит более совершенный силовой агрегат. Турбину с сокращенным почти на 40% расходом топлива, относительно своего предшественника.

4. НАМИ С-3/С-3МУ

Интересный был образец. /Фото: kolesa.ru.

Еще одно направление о котором сегодня следует вспомнить – это создание пневмогусеничных машин. Первые образцы таких стали появляться в начале 1960-х годов. Ярчайшим представителем семейства можно считать НАМИ С-3/С-3МУ. Прототип был построен на базе «Москвича» модели 415. Интересно, что даже при езде по асфальту, машина отличалась тихим и плавным ходом, что было весьма необычно для тогдашних вездеходов.

5. ЗИЛ-132С

Плохая вышла машина. /Фото: kolesa.ru.

Зимой 1964 года появился один из самых необычных грузовиков СССР – ЗИЛ-132С. Компактный вездеход отличался от всех остальных тем, что был грузовиком, который поставили на четыре пневматических катка. Проект пришлось закрыть. Несмотря на то, что экспериментальный образец мог разогнаться на пересеченной местности до 55 км/ч, машина демонстрировала катастрофическую неустойчивость и общую ненадежность.