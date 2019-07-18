«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»
В июне «АиФ» предложил читателям присылать свои вопросы главе российского МИДа. Все вопросы, заданные по телефону и присланные на электронный адрес редакции, были переданы на Смоленскую площадь.
Сегодня мы публикуем ответы министра на наиболее актуальные из них.
«Разобрать завалы непросто»
— Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?
Albert Masjukov
— В ближайшем будущем – вряд ли. Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей – процесс обоюдный. Это всегда движение навстречу друг другу.
Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно. Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены её Совета Безопасности. Сотрудничество между нами – ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах. Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое.
Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика.
На американской стороне ситуация весьма запутанная. С одной стороны, президент Д. Трамп говорит о заинтересованности «поладить с Россией». Однако далеко не все в Вашингтоне разделяют его настрой. Об этом свидетельствуют такие недружественные шаги, как выдвижение в наш адрес разного рода безосновательных обвинений, введение финансово-экономических санкций, отъем дипломатической собственности, похищения наших граждан в третьих странах, противодействие российским внешнеполитическим интересам, попытки вмешиваться в наши внутренние дела. Проводится системная работа практически со всеми странами мира в попытке убедить их сворачивать отношения с Россией.
Многие американские политики пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий и используют этот фактор во внутриполитической борьбе. Мы понимаем, что она будет только обостряться по мере приближения президентских выборов 2020 года. Тем не менее, опускать руки не намерены. Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами несмотря на трудности.
Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. На июньской встрече в Осаке лидеры высказались за расширение экономического сотрудничества, совместное урегулирование региональных кризисов, возобновление диалога по стратегической стабильности, дали положительную оценку диалогу по вопросам борьбы с терроризмом. В. Путин пригласил Д. Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В целом приходится признать, что Вашингтон ведет себя непоследовательно, а зачастую и непредсказуемо. Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США – дело неблагодарное. Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением. Разумеется, при условии обязательного соблюдения российских интересов, на основе равноправия и взаимного уважения.
— Пользование нашими дипломатами ряда зданий в Сан-Франциско, являющихся собственностью России, в настоящее время ограничено. Пытаемся ли мы как-то защитить эту собственность?
Юрий Алексеевич Поляков
— Вашингтон фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России и зарегистрированных в Госдепартаменте США как дипломатическая собственность. Помимо двух зданий Генконсульства в Сан-Франциско это резиденция генконсула в Сиэтле, загородные базы посольства и постпредства в Нью-Йорке, торгпредство в Вашингтоне. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье, где проживают десятки тысяч российских граждан и соотечественников. Госдепартамент отказывает нам в праве посещения наших объектов. Все это является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств США.
Такие, не побоюсь этого слова, хулиганские действия не остались без реакции с нашей стороны. В качестве ответной меры мы закрыли Генконсульство США в Санкт-Петербурге (которое, кстати, американской собственностью не являлось). Рассматриваем различные варианты возвращения незаконно захваченной российской собственности. На регулярной основе ставим вопрос о нарушении Вашингтоном своих обязательств в двустороннем формате и на многосторонних площадках. Эта работа будет продолжена.
Уподобляться бандитам не будем»
— США крадут, ловят россиян по всему миру и под надуманными предлогами сажают их в свои тюрьмы, а мы боимся дать международным бандитам адекватный ответ?
Виктор
— Мы ничего не боимся. Но и уподобляться бандитам не будем, поскольку соблюдаем международное право.
«Охота» на россиян в третьих странах – не что иное, как один из инструментов давления США на Россию. Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с нашими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года. Вместо этого давит на своих союзников и другие государства, добиваясь ареста россиян на их территории и последующей депортации в США. Все это происходит тайно, исподтишка и без убедительной доказательной базы. Дело доходит до откровенных похищений, как это было в 2010 году с Константином Ярошенко в Либерии и в 2014 году с Романом Селезневым на Мальдивах.
Я хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче.
Разумеется, наших людей мы в беде не оставим. Внимательно отслеживаем каждый случай задержания по запросам из Вашингтона. Российские власти разрабатывают меры повышения эффективности правовой защиты наших граждан за рубежом. МИД, российские дипломаты в США принимают все меры для обеспечения прав и интересов попавших в беду соотечественников. Стараемся обеспечить заключенным россиянам круглосуточную консульскую и правовую помощь, облегчить условия их содержания. В контактах с американцами настойчиво требуем освобождения наших граждан, добиваемся их скорейшего возвращения на родину. Это, кстати, относится и к широко известным делам россиян Виктора Бута и Марии Бутиной.
Поднимаем эту проблему на многосторонних площадках, в том числе в Совете ООН по правам человека. Проводим работу с Верховным комиссаром ООН по правам человека, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссаром по правам человека Совета Европы.
Однако, зная то, как агрессивно работает американская система, не гнушающаяся никакими противоправными ходами, мы, к сожалению, не можем гарантировать, что инциденты с российскими гражданами, выезжающими за рубеж, прекратятся. В этой связи хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче.
- Зачем России платить за членство в ПАСЕ, если там постоянно против нее проводятся провокации?
Ирина Стефановна Ситская, Пятигорск
— Хотел бы пояснить, что отдельных взносов в Парламентскую ассамблею Совета Европы не существует. Наша страна осуществляет выплаты в бюджет Совета Европы на основании положений Устава этой организации, а также норм российского законодательства. Из общего бюджета Совета Европы расходы на деятельность ПАСЕ весьма незначительны.
Если говорить по существу, то членство в Совете Европы имеет конкретную положительную отдачу для наших граждан и для страны в целом. Это и совершенствование национальной правовой системы, и решение целого ряда социальных задач, вопросов гуманитарного характера, борьбы с коррупцией. Все без исключения министерства и ведомства, входящие в Межведкомиссию по участию России в Совете Европы (а их около двадцати), подтверждают важность активной работы в этой организации, включая механизмы более чем шестидесяти конвенций, к которым присоединилась наша страна.
Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы. Это, конечно, омрачает атмосферу, не способствует налаживанию в Ассамблее конструктивной работы. Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры. Об этом свидетельствует принятое на июньской сессии Ассамблеи решение о восстановлении полномочий российской делегации без каких-либо изъятий. Таким образом было выполнено условие для возобновления наших выплат.
Российская внешняя политика многовекторна, в ней отсутствует принцип «дружить против кого-то».
Почему бы не принудить Украину к миру?
— Невозможно спокойно относиться к бесчинствам украинской армии в отношении жителей ЛДНР. Гибнут мирные люди, дети… Жители с обратились к президенту Путину с просьбой ввести войска. А правда, почему бы этого не сделать и не принудить Украину к миру, как это было с Грузией?
Наташа Косова
— Ситуация на Донбассе, действительно, остается крайне тревожной. До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня – обстрелы продолжаются. И, конечно, страдания жителей непризнанных республик болью отзываются в наших сердцах.
Сигналы, направлявшиеся президентом В. Зеленским в период избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду. Главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права. Все это зафиксировано в минском «Комплексе мер».
Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине. Начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская, которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса.
Украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно.
— Планирует ли Россия официально признать независимыми ДНР и ЛНР?
(outlook_03EA32835A922E4A)
— Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским «Комплексом мер», одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины. Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.
Украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно. И, разумеется, абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности. Для этого необходимо наладить конструктивную работу Контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск при содействии России и ОБСЕ. Тогда и задействование «нормандского» формата в поддержку Контактной группы будет эффективным.
Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения. Эта позиция была четко подтверждена президентом В. Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом В. Зеленским 10 июля.
- Что делает МИД России для вызволения из киевских застенков российского журналиста Кирилла Вышинского? Он уже больше года находится в тюрьме.
М. Шестаков, Москва
— Судебное разбирательство по делу главного редактора «РИА Новости – Украина»напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно – исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий. Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.
Со своей стороны требуем от Киева немедленного освобождения К.Вышинского и полного восстановления его прав. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста (доступ к нему самому украинская сторона не предоставила). Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения этого вопроса.
Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии.
Кто разжигает русофобские настроения в Грузии?
- Какие меры должно предпринять грузинское правительство, чтобы позорящие Грузию индивидуумы не устраивали манифестации против России перед парламентом?
Р. Гваберидзе
— Взаимоотношения властей и оппозиции – это внутреннее дело Грузии. Вмешиваться в этот процесс мы не собираемся. Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы. Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией.
Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. В конце концов, важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес Президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе.
Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии.
Станут ли Сибирь и Дальний восток китайскими?
— В последнее время СМИ Китая стали называть Сибирь «китайской землей». Сейчас на Дальнем Востоке и Сибири проживает около 12 млн. китайцев. Может ли в недалеком будущем случиться так, что Сибирь и Дальний Восток действительно станут китайскими?
Георгий Городецкий
— Российско-китайский пограничный вопрос давно и окончательно урегулирован. Отсутствие территориальных претензий зафиксировано в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. На этом фоне попытки раскручивать миф о «китайской угрозе» – дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей.
Что касается якобы проживающих на Дальнем Востоке и в Сибири 12 млн. китайцев, то достоверность этой цифры вызывает большие сомнения. А связанные с ней страхи явно преувеличены.
Взятый Россией и КНР курс на укрепление добрососедства имеет многоплановый и долгосрочный характер, не подвержен конъюнктурным колебаниям. Российско-китайское сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Его основное предназначение – содействие социально-экономическому развитию и процветанию наших стран и народов. Как отметили В. Путин и Си Цзиньпин по итогам состоявшихся 5 июня в Москве переговоров, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя государствами вступают в новую эпоху своего развития. О позитивной динамике двустороннего диалога красноречиво свидетельствуют углубление взаимного доверия в военно-политической сфере, рекордный рост товарооборота, расширение культурно-гуманитарных контактов и укрепление координации с Пекином в международных делах.
США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют Иран во всех грехах. Это создает опасную ситуацию: для возгорания может хватить одной «спички». Ответственность за возможные катастрофические последствия будут лежать на США.
— Отношения с Ираном важны для российской геополитики. Однако Иран неоднократно позволял себе недопустимую агрессивную риторику в адрес государства Израиль… Чем же тогда российская позиция отличается от европейской 30-х годов, которая поощряла антисоветскую политику Гитлера?
Aрмат Уважаев
- Наши отношения и с Ираном, и с Израилем, равно как и с другими государствами Ближнего и Среднего Востока для нас самоценны. Российская внешняя политика многовекторна, в ней отсутствует принцип «дружить против кого-то». В своих контактах с руководством всех государств региона неизменно ориентируем партнеров на поиск мирных решений возникающих проблем, отказ от силовых методов или угроз их применения.
Нынешний рост напряженности в регионе – это прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников. США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют Иран во всех грехах. Это создает опасную ситуацию: для возгорания может хватить одной «спички». Ответственность за возможные катастрофические последствия будут лежать на США.
Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряженности. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля. Работаем с партнерами над сохранением многосторонних договоренностей по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
К сожалению, после распада СССР Запад уверовал в то, что наступил «конец истории», и ему теперь дозволено грубо вмешиваться в дела тех или иных государств, бесцеремонно командовать внутриполитическими процессами. Украина – пожалуй, наиболее вопиющий пример.
«Конец истории» как повод для вмешательства
- Считаете ли Вы, что мы геополитически проигрываем на Украине, в Армении и Грузии, допускаем создание вокруг себя пояса «врагов России» из бывших «братских народов», которые зарабатывают деньги в России и на России, вывозят их и при этом считают нас если не врагами, то не друзьями точно?
Сергей Остробородов
— Политические процессы на Украине, в Грузии и Армении нам, безусловно, небезразличны, поскольку речь идет о братских народах, с которыми нас связывает длительная история взаимоотношений, включая проживание в одном государстве.
К сожалению, после распада СССР Запад уверовал в то, что наступил «конец истории», и ему теперь дозволено грубо вмешиваться в дела тех или иных государств, бесцеремонно командовать внутриполитическими процессами. Украина – пожалуй, наиболее вопиющий пример.
С Арменией ситуация иная. Эта страна – ключевой партнер России в Закавказье. С ней налажены стратегические, союзнические отношения. Интенсивный характер носит политический диалог, сотрудничество по парламентской линии, на международной арене. Россия – ведущий экономический партнер Армении. Динамично развиваются образовательные, культурные, инвестиционные, военно-технические связи.
Что касается Грузии, то убежден: её народ не считает россиян врагами. К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей. Уверен, со временем все встанет на свои места, и между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения.
Если же говорить в целом, то наша повестка дня на постсоветском пространстве носит объединительный характер, нацелена на стимулирование социально-экономического развития расположенных там стран, продвижение и гармонизацию осуществляемых в этом регионе интеграционных процессов, укрепление коллективной безопасности и потенциала совместного реагирования на угрозы и вызовы.
— Как ведутся переговоры с Ираком о возврате из тюрем наших женщин и детей? Каковы перспективы их возвращения домой?
Хаматова Лариса Умаровна, Чеченская Республика
— Пока нам удалось вернуть на родину 90 детей. В Ираке, по нашим данным, остается ещё около 30. Планируем осуществить их переправку домой в ближайшие месяцы.
К сожалению, сложнее обстоит дело с матерями – все они осуждены за нарушения иракских законов: нелегальное пересечение границы, незаконное нахождение на территории страны, участие в террористической деятельности. В тюрьмах находится 66 российских гражданок. Посольство России в Багдаде в постоянном режиме отслеживает ситуацию с задержанными, оказывает им необходимую помощь.
Напомню, что проработка вопроса о проведении гуманитарной операции по возвращению на родину наших несовершеннолетних граждан началась осенью 2017 года, когда от иракских властей стала поступать информация о задержании в ходе антитеррористической операции в Мосуле российских гражданок с детьми.
Для координации этой работы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка А. Кузнецовой была сформирована комиссия, куда вошли представители профильных структур, в том числе МИД. С компетентными органами Ирака был согласован порядок действий по обнаружению детей, сбору и подготовке необходимых документов для их отправки на родину. В тюрьмах российскими специалистами осуществлялся забор биоматериалов детей и матерей для проведения ДНК-исследований на предмет установления родства. Параллельно шел поиск родственников, на которых оформлялись постановления об установлении опеки. Были получены решения Центрального суда Багдада на возвращение детей.
Продолжаем активную работу на этом направлении.
Киев сделал жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей де-факто лицами без гражданства. В этой ситуации нашим долгом было поддержать этих людей.
Россия свое гражданство не навязывает
— В каких целях все чаще производится оформление российского гражданства в упрощенном режиме за рубежом?
Елена Фаворина
— При принятии подобных решений в расчет берутся, прежде всего, гуманитарные соображения. Именно они предопределили введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которое было оформлено в апреле с.г. соответствующим Указом Президента РФ.
В результате объявленной Киевом блокады люди, проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оказались в невыносимых жизненных условиях. Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Лишили электоральных прав – на территориях не были организованы ни избирательные комиссии, ни избирательные участки. Другими словами, Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства.
В этой ситуации нашим долгом было поддержать этих людей. Получение российского гражданства позволит им решать насущные проблемы: свободно перемещаться, иметь доступ к медицинскому обеспечению, образованию, банковским и транспортным услугам.
При этом Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно.
Более того, в нашем шаге нет ничего нового. Целый ряд государств Европы – например, Польша, Венгрия, Румыния на протяжении многих лет осуществляет эту практику.
В целом же порядок приема в гражданство регламентируется Федеральным законом, основным условием является проживание заявителя на территории Российской Федерации. При этом законодательством установлены преференции для иностранных граждан, проживающих за рубежом, у которых есть хотя бы один родитель – гражданин России, проживающий на ее территории. Сделано исключение для апатридов (лиц без гражданства), имевших ранее гражданство СССР и проживающих в бывших союзных республиках. Эти люди могут оформить российское гражданство без переезда на жительство в РФ. Кроме того, родители – россияне вправе оформить гражданство своим детям, рожденным в браках с иностранцами. В настоящее время ведется работа по совершенствованию соответствующей процедуры.
На практике ежегодно российские загранучреждения принимают в гражданство Российской Федерации порядка 50 тыс. человек. Больше половины из них – дети, рожденные в смешанных браках. Как правило, в качестве мотива приобретения гражданства родители указывают поддержание правовой и духовной связи с Российской Федерацией.
Чем настоящий дипломат отличается от фейкового?
— Бывает ли такое, что, несмотря на политические разногласия со страной, выстраиваются доверительные отношения с вашими иностранными коллегами вне политической жизни, и с кем конкретно у вас сложились дружеские личные отношения?
Шагалов Александр
- Хорошие, доверительные личные отношения очень важны в дипломатической работе. Бывают случаи, когда только они позволяют не прерывать общение и находить выход из трудных ситуаций. Вообще считаю, что умение поддерживать тесные контакты, не предаваться эмоциям, за сиюминутными проблемами не упускать из виду стратегические интересы твоего государства – важное качество любого дипломата, независимо от ранга и занимаемой должности.
Конечно, партнеры и собеседники часто меняются, например, в период пребывания на посту Министра иностранных дел мне уже довелось работать с пятью государственными секретарями США. Но это отнюдь не означает, что связь прерывается после ухода коллеги в отставку или перехода на другую должность. Мир, как говорится, не так велик.
Что касается персоналий, то я бы не стал кого-то отдельно называть, в том числе и из уважения к остальным коллегам по работе. Все же дружеские отношения – это что-то из области сугубо личного. Тем более многие из друзей находятся на активной дипломатической службе или занимаются общественно-политической деятельностью.
Настоящий дипломат должен располагать к себе, находить общий язык в любых ситуациях, уметь не только слушать, но еще и слышать собеседника.
— Какое качество отличает настоящего дипломата от фейкового?
Irina Prakapovich
- Если мы говорим о качествах, которыми должен обладать профессиональный дипломат, то, безусловно, на первое место я бы поставил глубокое понимание задач развития своей страны, её внешнеполитических интересов. Разумеется, для этого необходима специализированная подготовка, хорошее знание истории, постоянная включенность в современную жизнь во всех её проявлениях, широкая эрудиция. Дипломату постоянно приходится иметь дело с представителями других стран, народов, культур. Поэтому необходимо быть «подкованным» и с точки зрения страноведения. Безусловно, важное значение имеет владение иностранными языками – это, кстати, сильная сторона нашей дипломатии. Ну и в целом дипломатическая деятельность подразумевает активные контакты с людьми, а потому настоящий дипломат должен располагать к себе, находить общий язык в любых ситуациях, уметь не только слушать, но еще и слышать собеседника.
Источник: https://nstarikov.ru/club/106815
Одному танцевать плохо.