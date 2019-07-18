«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»

В июне «АиФ» предложил читателям присылать свои вопросы главе российского МИДа. Все вопросы, заданные по телефону и присланные на электронный адрес редакции, были п­ереданы на Смоленскую площадь.

Сегодня мы публикуем ответы министра на наиболее актуальные из них.

«Разобрать завалы непросто»

— Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?

Albert Masjukov

— В ближайшем будущем – вряд ли. Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей – процесс обоюдный. Это всегда движение навстречу друг другу.

Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно. Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены её Совета Безопасности. Сотрудничество между нами – ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах. Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое.

Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. Сергей Лавров

На американской стороне ситуация весьма запутанная. С одной стороны, президент Д. Трамп говорит о заинтересованности «поладить с Россией». Однако далеко не все в Вашингтоне разделяют его настрой. Об этом свидетельствуют такие недружественные шаги, как выдвижение в наш адрес разного рода безосновательных обвинений, введение финансово-экономических санкций, отъем дипломатической собственности, похищения наших граждан в третьих странах, противодействие российским внешнеполитическим интересам, попытки вмешиваться в наши внутренние дела. Проводится системная работа практически со всеми странами мира в попытке убедить их сворачивать отношения с Россией.

Многие американские политики пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий и используют этот фактор во внутриполитической борьбе. Мы понимаем, что она будет только обостряться по мере приближения президентских выборов 2020 года. Тем не менее, опускать руки не намерены. Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами несмотря на трудности.

Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. На июньской встрече в Осаке лидеры высказались за расширение экономического сотрудничества, совместное урегулирование региональных кризисов, возобновление диалога по стратегической стабильности, дали положительную оценку диалогу по вопросам борьбы с терроризмом. В. Путин пригласил Д. Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В целом приходится признать, что Вашингтон ведет себя непоследовательно, а зачастую и непредсказуемо. Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США – дело неблагодарное. Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением. Разумеется, при условии обязательного соблюдения российских интересов, на основе равноправия и взаимного уважения.

— Пользование нашими дипломатами ряда зданий в Сан-Франциско, являющихся собственностью России, в настоящее время ограничено. Пытаемся ли мы как-то защитить эту собственность?

Юрий Алексеевич Поляков

— Вашингтон фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России и зарегистрированных в Госдепартаменте США как дипломатическая собственность. Помимо двух зданий Генконсульства в Сан-Франциско это резиденция генконсула в Сиэтле, загородные базы посольства и постпредства в Нью-Йорке, торгпредство в Вашингтоне. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье, где проживают десятки тысяч российских граждан и соотечественников. Госдепартамент отказывает нам в праве посещения наших объектов. Все это является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств США.

Такие, не побоюсь этого слова, хулиганские действия не остались без реакции с нашей стороны. В качестве ответной меры мы закрыли Генконсульство США в Санкт-Петербурге (которое, кстати, американской собственностью не являлось). Рассматриваем различные варианты возвращения незаконно захваченной российской собственности. На регулярной основе ставим вопрос о нарушении Вашингтоном своих обязательств в двустороннем формате и на многосторонних площадках. Эта работа будет продолжена.

Уподобляться бандитам не будем»

— США крадут, ловят россиян по всему миру и под надуманными предлогами сажают их в свои тюрьмы, а мы боимся дать международным бандитам адекватный ответ?

Виктор

— Мы ничего не боимся. Но и уподобляться бандитам не будем, поскольку соблюдаем международное право.

«Охота» на россиян в третьих странах – не что иное, как один из инструментов давления США на Россию. Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с нашими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года. Вместо этого давит на своих союзников и другие государства, добиваясь ареста россиян на их территории и последующей депортации в США. Все это происходит тайно, исподтишка и без убедительной доказательной базы. Дело доходит до откровенных похищений, как это было в 2010 году с Константином Ярошенко в Либерии и в 2014 году с Романом Селезневым на Мальдивах.

Я хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче. Сергей Лавров

Разумеется, наших людей мы в беде не оставим. Внимательно отслеживаем каждый случай задержания по запросам из Вашингтона. Российские власти разрабатывают меры повышения эффективности правовой защиты наших граждан за рубежом. МИД, российские дипломаты в США принимают все меры для обеспечения прав и интересов попавших в беду соотечественников. Стараемся обеспечить заключенным россиянам круглосуточную консульскую и правовую помощь, облегчить условия их содержания. В контактах с американцами настойчиво требуем освобождения наших граждан, добиваемся их скорейшего возвращения на родину. Это, кстати, относится и к широко известным делам россиян Виктора Бута и Марии Бутиной.

Поднимаем эту проблему на многосторонних площадках, в том числе в Совете ООН по правам человека. Проводим работу с Верховным комиссаром ООН по правам человека, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссаром по правам человека Совета Европы.

Однако, зная то, как агрессивно работает американская система, не гнушающаяся никакими противоправными ходами, мы, к сожалению, не можем гарантировать, что инциденты с российскими гражданами, выезжающими за рубеж, прекратятся. В этой связи хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче.

- Зачем России платить за членство в ПАСЕ, если там постоянно против нее проводятся провокации?

Ирина Стефановна Ситская, Пятигорск

— Хотел бы пояснить, что отдельных взносов в Парламентскую ассамблею Совета Европы не существует. Наша страна осуществляет выплаты в бюджет Совета Европы на основании положений Устава этой организации, а также норм российского законодательства. Из общего бюджета Совета Европы расходы на деятельность ПАСЕ весьма незначительны.

Если говорить по существу, то членство в Совете Европы имеет конкретную положительную отдачу для наших граждан и для страны в целом. Это и совершенствование национальной правовой системы, и решение целого ряда социальных задач, вопросов гуманитарного характера, борьбы с коррупцией. Все без исключения министерства и ведомства, входящие в Межведкомиссию по участию России в Совете Европы (а их около двадцати), подтверждают важность активной работы в этой организации, включая механизмы более чем шестидесяти конвенций, к которым присоединилась наша страна.

Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы. Это, конечно, омрачает атмосферу, не способствует налаживанию в Ассамблее конструктивной работы. Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры. Об этом свидетельствует принятое на июньской сессии Ассамблеи решение о восстановлении полномочий российской делегации без каких-либо изъятий. Таким образом было выполнено условие для возобновления наших выплат.

Российская внешняя политика многовекторна, в ней отсутствует принцип «дружить против кого-то». Сергей Лавров

Почему бы не принудить Украину к миру?

— Невозможно спокойно относиться к бесчинствам украинской армии в отношении жителей ЛДНР. Гибнут мирные люди, дети… Жители с обратились к президенту Путину с просьбой ввести войска. А правда, почему бы этого не сделать и не принудить Украину к миру, как это было с Грузией?

Наташа Косова

— Ситуация на Донбассе, действительно, остается крайне тревожной. До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня – обстрелы продолжаются. И, конечно, страдания жителей непризнанных республик болью отзываются в наших сердцах.

Сигналы, направлявшиеся президентом В. Зеленским в период избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду. Главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права. Все это зафиксировано в минском «Комплексе мер».

Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине. Начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская, которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса.

Украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно. Сергей Лавров

— Планирует ли Россия официально признать независимыми ДНР и ЛНР?

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— Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским «Комплексом мер», одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины. Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.

Украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно. И, разумеется, абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности. Для этого необходимо наладить конструктивную работу Контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск при содействии России и ОБСЕ. Тогда и задействование «нормандского» формата в поддержку Контактной группы будет эффективным.

Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения. Эта позиция была четко подтверждена президентом В. Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом В. Зеленским 10 июля.

- Что делает МИД России для вызволения из киевских застенков российского журналиста Кирилла Вышинского? Он уже больше года находится в тюрьме.

М. Шестаков, Москва

— Судебное разбирательство по делу главного редактора «РИА Новости – Украина»напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно – исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий. Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.

Со своей стороны требуем от Киева немедленного освобождения К.Вышинского и полного восстановления его прав. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста (доступ к нему самому украинская сторона не предоставила). Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения этого вопроса.

Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. Сергей Лавров

Кто разжигает русофобские настроения в Грузии?

- Какие меры должно предпринять грузинское правительство, чтобы позорящие Грузию индивидуумы не устраивали манифестации против России перед парламентом?

Р. Гваберидзе

— Взаимоотношения властей и оппозиции – это внутреннее дело Грузии. Вмешиваться в этот процесс мы не собираемся. Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы. Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией.

Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. В конце концов, важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес Президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе.

Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии.