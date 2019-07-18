1935. Дома для городской бедноты в округе Гамильтон, Огайо на снимках Карла Миданса

Дома, в которых проживают белые и цветные беднякиДешевые недостроенные дома без воды и канализации, ЛоклендТипичные убогие постройкиТипичный недостроенный домДеревянный каркасный домТипичный дом в окрестностях ЦинцинаттиДом, типичный для округа Гамильтон, Ог«Гнилой дом»Переулок возле улицы Ван Хорн, ЦинциннатиУлица Ван Хорн, ЦинциннатиВнешний вид дома на улице Ван Хорн, ЦинциннатиВанная в доме на улице Ван Хорн, ЦинциннатиСпальня в доме на улице Ван Хорн, ЦинциннатиКухня в доме на Ван Хорн-стрит, ЦинциннатиЗадний двор многоквартирного дома и уборнаяТуалет во дворе домаМногоквартирный дом. Улица ЭлленКухня в многоквартирном домеКухня для двух семейКровать и гостинаяСпальня семьи, живущей на пособиеСпальня и кухняИнтерьер негритянского жилища

Источник: https://humus.livejournal.com/6735986.html