1935. Дома для городской бедноты в округе Гамильтон, Огайо на снимках Карла Миданса
09:06. 18 июля 2019 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Дома, в которых проживают белые и цветные бедняки
Дешевые недостроенные дома без воды и канализации, Локленд
Типичные убогие постройки
Типичный недостроенный дом
Деревянный каркасный дом
Типичный дом в окрестностях Цинцинатти
Дом, типичный для округа Гамильтон, Ог
«Гнилой дом»
Переулок возле улицы Ван Хорн, Цинциннати
Улица Ван Хорн, Цинциннати
Внешний вид дома на улице Ван Хорн, Цинциннати
Ванная в доме на улице Ван Хорн, Цинциннати
Спальня в доме на улице Ван Хорн, Цинциннати
Кухня в доме на Ван Хорн-стрит, Цинциннати
Задний двор многоквартирного дома и уборная
Туалет во дворе дома
Многоквартирный дом. Улица Эллен
Кухня в многоквартирном доме
Кухня для двух семей
Кровать и гостиная
Спальня семьи, живущей на пособие
Спальня и кухня
Интерьер негритянского жилища
авто в гараже бедноты в 1935 на третьем фото показательно. Беднота она разная бывает