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1935. Дома для городской бедноты в округе Гамильтон, Огайо на снимках Карла Миданса

09:06. 18 июля 2019 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал:


01. Дома, в которых проживают бедные белые и черные, округ Гамильтон, Огайо
Дома, в которых проживают белые и цветные бедняки

02. Дешевые частично построенные дома без воды и канализации, Локленд, Огайо
Дешевые недостроенные дома без воды и канализации, Локленд

03. Дешевые частично построенные дома без воды и канализации, Локленд, Огайо.

04. Типичные убогие дома, округ Гамильтон, Огайо
Типичные убогие постройки

05. Типичный полу-построенный дом, округ Гамильтон, Огайо
Типичный недостроенный дом

06. Типичный деревянный каркасный дом, округ Гамильтон, Огайо
Деревянный каркасный дом

07. Типичный дом в окрестностях Цинцинатти
Типичный дом в окрестностях Цинцинатти

08. Дом, типичный для округа Гамильтон, Огайо
Дом, типичный для округа Гамильтон, Ог

09. Гнилой дом, округ Гамильтон, Огайо
«Гнилой дом»

3. Переулок возле улицы Ван Хорн, округ Гамильтон, штат Огайо
Переулок возле улицы Ван Хорн, Цинциннати

12. Улица Ван Хорн, округ Гамильтон, Огайо
Улица Ван Хорн, Цинциннати

10. Внешний вид дома на улице Ван Хорн, округ Гамильтон, Огайо.
Внешний вид дома на улице Ван Хорн, Цинциннати

11. Внешний вид дома на улице Ван Хорн, округ Гамильтон, Огайо

13. Ванная на улице Ван Хорн, Цинциннати, Огайо
Ванная в доме на улице Ван Хорн, Цинциннати

14. Спальня в доме Ван Хорн-стрит, Hamilton Co., Огайо
Спальня в доме на улице Ван Хорн, Цинциннати

15, Кухня в доме на Ван Хорн-стрит, Цинциннати, Огайо
Кухня в доме на Ван Хорн-стрит, Цинциннати

17. Задний двор многоквартирного дома и уборная
Задний двор многоквартирного дома и уборная

18. Туалет во дворе дома
Туалет во дворе дома

19. Многоквартирный дом. Гамильтон, штат Огайо. Улица Эллен
Многоквартирный дом. Улица Эллен

20. Кухня в многоквартирном доме, округ Гамильтой, Огайо
Кухня в многоквартирном доме

21. Кухня в многоквартирном доме, округ Гамильтой, Огайо

22. Кухня в многоквартирном доме

23. Кухня для двух семей, Hamilton Co., Огайо
Кухня для двух семей

24. Кровать и гостиная, округ Гамильтон, штат Огайо
Кровать и гостиная

25. Спальня семьи, живущей на пособие
Спальня семьи, живущей на пособие

26. Спальня и кухня
Спальня и кухня

27. Интерьер негритянского жилища
Интерьер негритянского жилища

28. Интерьер негритянского жилища

Источник: https://humus.livejournal.com/6735986.html

Метки: интерьеры, история, США, фото

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