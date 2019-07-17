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Забытый подвиг: какой советский солдат стал прототипом памятника Воину-освободителю в Берлине

17:10. 17 июля 2019 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Культурология
Памятник Воину-освободителю в Берлине и его прототип – советский солдат Николай Масалов | Фото: oursociety.ru и litprichal.ru

Памятник Воину-освободителю в Берлине и его прототип – советский солдат Николай Масалов | Фото: oursociety.ru и litprichal.ru

69 лет назад, 8 мая 1949 г. в Берлине был торжественно открыт памятник Воину-освободителю в Трептов-парке. Этот мемориал был воздвигнут в память о 20 тысячах советских солдат, погибших в боях за освобождение Берлина, и стал одним из самых известных символов Победы в Великой Отечественной войне. Немногие знают о том, что идеей для создания памятника послужила реальная история, и главным героем сюжета стал солдат Николай Масалов, чей подвиг долгие годы был незаслуженно забыт.

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: terraoko.com

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: terraoko.com

Мемориал был воздвигнут на месте захоронения 5 тысяч советских воинов, погибших при взятии столицы фашистской Германии. Наряду с Мамаевым курганом в России это один из самых больших и самых известных из подобных памятников в мире. Решение о его сооружении было принято на Потсдамской конференции через два месяца после завершения войны.

Николай Масалов – прототип Воина-освободителя | Фото: elbrusoid.org и mk.ru

Николай Масалов – прототип Воина-освободителя | Фото: elbrusoid.org и mk.ru
 

Идеей для композиции памятника послужил реальный сюжет: 26 апреля 1945 г. сержант Николай Масалов во время штурма Берлина вынес из-под обстрела немецкую девочку. Сам он позже так описывал эти события: «Под мостом я увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. У малышки были светлые, чуть курчавившиеся у лба волосы. Она все теребила мать за поясок и звала: «Муттер, муттер!». Раздумывать тут некогда. Я девочку в охапку – и обратно. А она как заголосит! Я её на ходу и так, и эдак уговариваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фашисты начали палить. Спасибо нашим – выручили, открыли огонь со всех стволов». Сержант был ранен в ногу, но девочку донес до своих. После Победы Николай Масалов вернулся в село Вознесенка Кемеровской области, затем переехал в г. Тяжин и работал там завхозом в детском саду. О его подвиге вспомнили только спустя 20 лет. В 1964 г. о Масалове появились первые публикации в прессе, а в 1969 г. ему присвоили звание Почетного гражданина Берлина.

Иван Одарченко – солдат, позировавший скульптору Вучетичу, и памятник Воину-освободителю | Фото: mk.ru и fb.ru

Иван Одарченко – солдат, позировавший скульптору Вучетичу, и памятник Воину-освободителю | Фото: mk.ru и fb.ru

 

Прототипом Воина-освободителя стал Николай Масалов, но позировал скульптору другой солдат – Иван Одарченко из Тамбова, служивший в Берлинской комендатуре. Его Вучетич заприметил в 1947 г. на праздновании Дня физкультурника. Иван позировал скульптору в течение полугода, а после того, как памятник установили в Трептов-парке, несколько раз стоял в карауле возле него. Говорят, несколько раз к нему подходили люди, удивленные сходством, но рядовой не признался в том, что это сходство совсем не случайно. После войны он вернулся в Тамбов, где работал на заводе. А спустя 60 лет после открытия памятника в Берлине Иван Одарченко стал прототипом памятника Ветерану в Тамбове.

 
Памятник Ветерану в тамбовском парке Победы и Иван Одарченко, который стал прототипом памятника | Фото: mk.ru

Памятник Ветерану в тамбовском парке Победы и Иван Одарченко, который стал прототипом памятника | Фото: mk.ru

Натурщицей для изваяния девочки на руках у солдата должна была стать немка, но в итоге Вучетичу позировала русская девочка Света – 3-хлетняя дочь коменданта Берлина генерала Котикова. В первоначальном варианте мемориала воин держал в руках автомат, но его решили заменить на меч. Он был точной копией меча псковского князя Гавриила, который сражался вместе с Александром Невским, и это было символично: русские воины разгромили немецких рыцарей на Чудском озере, а через несколько столетий одержали над ними победу еще раз.

Иван Одарченко на фоне памятника Воину-освободителю, для которого он позировал | Фото: tstu.ru

Иван Одарченко на фоне памятника Воину-освободителю, для которого он позировал | Фото: tstu.ru

 

Работы над мемориалом велись на протяжении трех лет. Архитектор Я. Белопольский и скульптор Е. Вучетич отправили макет памятника в Ленинград, и там была изготовлена 13-метровая фигура Воина-освободителя, весившая 72 тонны. В Берлин скульптуру переправляли частями. По рассказу Вучетича, после того, как ее привезли из Ленинграда, один из лучших немецких литейщиков осмотрел её и, не обнаружив изъянов, воскликнул: «Да это же русское чудо!».

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: terraoko.com

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: terraoko.com

Вучетич подготовил два проекта памятника. Изначально в Трептов-парке планировали поставить изваяние Сталина с глобусом в руках как символом покорения мира. В качестве запасного варианта Вучетич предложил скульптуру солдата с девочкой на руках. Сталину представили оба проекта, но одобрил он второй.

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: oursociety.ru

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: oursociety.ru

 
Трептов-парк в Берлине | Фото: fb.ru

Трептов-парк в Берлине | Фото: fb.ru

Мемориал был торжественно открыт в канун 4-й годовщины Победы над фашизмом, 8 мая 1949 г. В 2003 г. на Потсдамском мосту в Берлине установили табличку в память о совершенном в этом месте подвиге Николая Масалова. Этот факт был подтвержден документально, хотя очевидцы утверждали, что во время освобождения Берлина таких случаев было несколько десятков. Когда попытались найти ту саму девочку, откликнулось около сотни немецких семей. Документально было подтверждено спасение советскими солдатами около 45 немецких детей.

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: sila-mesta.ru

Памятник Воину-освободителю в Берлине | Фото: sila-mesta.ru

У Родины-матери с агитационного плаката времен Великой Отечественной войны тоже был реальный прототип: кто на самом деле изображен на знаменитом плакате.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106786

Метки: чит.клуб

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