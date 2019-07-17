Забытый подвиг: какой советский солдат стал прототипом памятника Воину-освободителю в Берлине

69 лет назад, 8 мая 1949 г. в Берлине был торжественно открыт памятник Воину-освободителю в Трептов-парке. Этот мемориал был воздвигнут в память о 20 тысячах советских солдат, погибших в боях за освобождение Берлина, и стал одним из самых известных символов Победы в Великой Отечественной войне. Немногие знают о том, что идеей для создания памятника послужила реальная история, и главным героем сюжета стал солдат Николай Масалов, чей подвиг долгие годы был незаслуженно забыт.

Мемориал был воздвигнут на месте захоронения 5 тысяч советских воинов, погибших при взятии столицы фашистской Германии. Наряду с Мамаевым курганом в России это один из самых больших и самых известных из подобных памятников в мире. Решение о его сооружении было принято на Потсдамской конференции через два месяца после завершения войны.

Николай Масалов – прототип Воина-освободителя | Фото: elbrusoid.org и mk.ru

Идеей для композиции памятника послужил реальный сюжет: 26 апреля 1945 г. сержант Николай Масалов во время штурма Берлина вынес из-под обстрела немецкую девочку. Сам он позже так описывал эти события: «Под мостом я увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. У малышки были светлые, чуть курчавившиеся у лба волосы. Она все теребила мать за поясок и звала: «Муттер, муттер!». Раздумывать тут некогда. Я девочку в охапку – и обратно. А она как заголосит! Я её на ходу и так, и эдак уговариваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фашисты начали палить. Спасибо нашим – выручили, открыли огонь со всех стволов». Сержант был ранен в ногу, но девочку донес до своих. После Победы Николай Масалов вернулся в село Вознесенка Кемеровской области, затем переехал в г. Тяжин и работал там завхозом в детском саду. О его подвиге вспомнили только спустя 20 лет. В 1964 г. о Масалове появились первые публикации в прессе, а в 1969 г. ему присвоили звание Почетного гражданина Берлина.

Прототипом Воина-освободителя стал Николай Масалов, но позировал скульптору другой солдат – Иван Одарченко из Тамбова, служивший в Берлинской комендатуре. Его Вучетич заприметил в 1947 г. на праздновании Дня физкультурника. Иван позировал скульптору в течение полугода, а после того, как памятник установили в Трептов-парке, несколько раз стоял в карауле возле него. Говорят, несколько раз к нему подходили люди, удивленные сходством, но рядовой не признался в том, что это сходство совсем не случайно. После войны он вернулся в Тамбов, где работал на заводе. А спустя 60 лет после открытия памятника в Берлине Иван Одарченко стал прототипом памятника Ветерану в Тамбове.

Натурщицей для изваяния девочки на руках у солдата должна была стать немка, но в итоге Вучетичу позировала русская девочка Света – 3-хлетняя дочь коменданта Берлина генерала Котикова. В первоначальном варианте мемориала воин держал в руках автомат, но его решили заменить на меч. Он был точной копией меча псковского князя Гавриила, который сражался вместе с Александром Невским, и это было символично: русские воины разгромили немецких рыцарей на Чудском озере, а через несколько столетий одержали над ними победу еще раз.

Работы над мемориалом велись на протяжении трех лет. Архитектор Я. Белопольский и скульптор Е. Вучетич отправили макет памятника в Ленинград, и там была изготовлена 13-метровая фигура Воина-освободителя, весившая 72 тонны. В Берлин скульптуру переправляли частями. По рассказу Вучетича, после того, как ее привезли из Ленинграда, один из лучших немецких литейщиков осмотрел её и, не обнаружив изъянов, воскликнул: «Да это же русское чудо!».

Вучетич подготовил два проекта памятника. Изначально в Трептов-парке планировали поставить изваяние Сталина с глобусом в руках как символом покорения мира. В качестве запасного варианта Вучетич предложил скульптуру солдата с девочкой на руках. Сталину представили оба проекта, но одобрил он второй.

Мемориал был торжественно открыт в канун 4-й годовщины Победы над фашизмом, 8 мая 1949 г. В 2003 г. на Потсдамском мосту в Берлине установили табличку в память о совершенном в этом месте подвиге Николая Масалова. Этот факт был подтвержден документально, хотя очевидцы утверждали, что во время освобождения Берлина таких случаев было несколько десятков. Когда попытались найти ту саму девочку, откликнулось около сотни немецких семей. Документально было подтверждено спасение советскими солдатами около 45 немецких детей.

У Родины-матери с агитационного плаката времен Великой Отечественной войны тоже был реальный прототип: кто на самом деле изображен на знаменитом плакате.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106786