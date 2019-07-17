Выборы и оппозиция, НДС и математика

В свежем выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсудили последние новости и актуальные события. В первую очередь, уделили внимания выборам в Мосгордуму, особое рвение на которых проявили Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие коллеги Навального. Поговорили о сложности сбора подписей, а также о том, как надо изменить избирательное законодательство. Вторая часть программы пришлась на вопросы экономики. Обсудили повешение НДС, что это означает для нашей экономики. Наконец, уделили внимание отношениям между Россией и Украиной. Под занавес программы поговорили про противодействие Русскому Миру.

Хронометраж:

00:34 — О выборах в Мосгордуму

06:41 — О сложностях в процедуре сбора подписей

12:15 — Как следует менять избирательное законодательство

23:07 — О повышении НДС на 11% в 2019 году

28:16 — Что означает повышение НДС для экономики

30:00 — Об общемировой тенденции заработка денег

34:27 — О прошедшем «телемосте» между Россией и Украиной

39:09 — О противодействии Русскому Миру

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P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106774