Выборы и оппозиция, НДС и математика
В свежем выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсудили последние новости и актуальные события. В первую очередь, уделили внимания выборам в Мосгордуму, особое рвение на которых проявили Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие коллеги Навального. Поговорили о сложности сбора подписей, а также о том, как надо изменить избирательное законодательство. Вторая часть программы пришлась на вопросы экономики. Обсудили повешение НДС, что это означает для нашей экономики. Наконец, уделили внимание отношениям между Россией и Украиной. Под занавес программы поговорили про противодействие Русскому Миру.
Хронометраж:
00:34 — О выборах в Мосгордуму
06:41 — О сложностях в процедуре сбора подписей
12:15 — Как следует менять избирательное законодательство
23:07 — О повышении НДС на 11% в 2019 году
28:16 — Что означает повышение НДС для экономики
30:00 — Об общемировой тенденции заработка денег
34:27 — О прошедшем «телемосте» между Россией и Украиной
39:09 — О противодействии Русскому Миру
P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
- Как России поступить с Грузией?
- Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
Источник: https://nstarikov.ru/blog/106774