В.В. Пякин проводит семинар на тему „Эгрегоры”
08:41. 17 июля 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Валерий Викторович устаёт ужасно. И не может предложить 15 июля очередной выпуск „Вопросов-ответов” из-за проведения с 20 июля семинара на Алтае. Всех своих слушателей, соответственно, послал на „после 29 июля 2019 г.”.
Но чтобы эгрегор Пякина не сильно пострадал, мы предлагаем заочно поучаствовать на уже имевшем быть семинаре как раз по теме… „Эгрегоры”.
Но чтобы эгрегор Пякина не сильно пострадал, мы предлагаем заочно поучаствовать на уже имевшем быть семинаре как раз по теме… „Эгрегоры”.
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