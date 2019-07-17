«Унылый майдан» в Москве
Представители так называемой «оппозиции», не допущенные к выборам в московскую городскую думу за подделку подписей избирателей, продолжают привлекать к себе внимание, собираясь в центре российской столицы на акции протеста, которые с каждым разом становятся все малочисленнее.
Сегодня они вновь пришли на Трубную площадь в Москве, чтобы дружно покричать антиправительственные лозунги.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1563380245
сами и спровоцировали эти протесты. ну если эта оппозиция так ничтожна, то чего испугались-то? ну допустили их до выборов, ну проголосовал бы за них горбачёвский процент и на этом всё! и вдогонку бы можно было сказать: не суйте рыло в политику, ваши взгляды в рф никому не интересны. ан нет, значит есть чего бояться
Да. Опасаться есть чего. Например подделки и подписей и всего остального.
Вот видим подделку протестов.