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«Унылый майдан» в Москве

20:38. 17 июля 2019 Просмотров - 95 2 коммент. Опубликовал:
«Унылый майдан» в Москве — смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ВИДЕО) | Русская весна

Представители так называемой «оппозиции», не допущенные к выборам в московскую городскую думу за подделку подписей избирателей, продолжают привлекать к себе внимание, собираясь в центре российской столицы на акции протеста, которые с каждым разом становятся все малочисленнее.

Сегодня они вновь пришли на Трубную площадь в Москве, чтобы дружно покричать антиправительственные лозунги.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1563380245

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 766 482
    xazzar berlazzar 17 июля 2019 в 21:09

    сами и спровоцировали эти протесты. ну если эта оппозиция так ничтожна, то чего испугались-то? ну допустили их до выборов, ну проголосовал бы за них горбачёвский процент и на этом всё! и вдогонку бы можно было сказать: не суйте рыло в политику, ваши взгляды в рф никому не интересны. ан нет, значит есть чего бояться

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