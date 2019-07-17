«Унылый майдан» в Москве

Представители так называемой «оппозиции», не допущенные к выборам в московскую городскую думу за подделку подписей избирателей, продолжают привлекать к себе внимание, собираясь в центре российской столицы на акции протеста, которые с каждым разом становятся все малочисленнее.

Сегодня они вновь пришли на Трубную площадь в Москве, чтобы дружно покричать антиправительственные лозунги.

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