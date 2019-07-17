Тщетные попытки лживого Запада оболгать победу Красной армии под Прохоровкой



Ложь Запада искусна и многогранна. В обыденной жизни враньё Запада чаще всего проявляется в исключительном лицемерии. Наклеенная, только почти всегда – неискренняя улыбка англосакса или француза – норма.



В политике ложь Запада проявляется в фальсификациях, недомолках, вырывании из контекста, подлогах и неудержимом вранье, когда некое хайли лайкли выдаётся за истину.



Всю палитру лжи Запад использует и при рассмотрении исторических событий. Манипуляция фактами, прямое враньё, сокрытие неудобной информации, выпячивание частностей и выдавание их за целое – этими и многими другими методами лжи Запад владеет действительно в совершенстве.



В последние годы мы наблюдаем ожесточённую атаку Запада в СМИ, академических кругах, в сфере образования, в культуре – на события Второй мировой и Великой Отечественной войн. Уже докатились до того, что мир от фашизма спасли Соединённые Штаты, а в освобождении Европы огромную роль сыграла… Франция.

И чтобы достичь искажённого, ложного понимания течения и результатов событий того военного периода,неустанно, шаг за шагомК любой памятной дате тех героических лет мы получаем на страницах мировой прессы и экранах либероидного телевидения анализы „учёных-историков”, идущие вразрез с огромным количеством проверенных и перепроверенных материалов историков самых разных стран.Более того, как из рукава фокусника„находятся” некие „затерявшиеся” исторические документы, прямо противоречащие известным фактам и событиям. Ивсякий раз „чудом найденные” бумаги свидетельствуют против Советского Союза или России,. Странная тенденция у подобных „находок”, не правда ли?!!И сегодня как Запад в целом, так и проигравшая Вторую мировую Германия разворачивают гнусную лживую кампанию в попытке дискредитации подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Чудовищно лживую кампанию.Что, впрочем, вполне характерно именно для чудовища – ведь именно такое определение Запада, на историческом счету которого многие и многие, – подходит ему как нельзя больше.



Конечно, и советские военачальники где-то ошибались, и, порою, эти ошибки приводили к неоправданным жертвам. Но такие ошибки были у всех воюющих держав.



И на этих частностях, а то, что это частности – свидетельствует практика: СССР изгнал оккупанта со своей территории – на них нельзя строить целое – отрицать очевидную победу советского народа в борьбе с европейскими фашиствующими захватчиками самых разных мастей и окраса.

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Победу, одержанную благодаря высочайшему военному искусству генералитета и командного состава Красной Армии, её Верховного Главнокомандующего. Благодаря отваге и мужеству всего советского народа, как на фронте, так и в тылу.

Прохоровское танковое сражение

Событие, которое вошло во все учебники истории Второй мировой войны под названием Прохоровское сражение, развивалось на южном фасе Курской дуги с 10 по 16 июля 1943 года под Прохоровкой. Именно 10 июля после неудачи в своем продвижении на Обоянь немцы направили главный удар на железнодорожную станцию Прохоровка.

Наступление велось 2-м танковым корпусом СС (командующий Хауссер), в который входили дивизии «Мертвая голова», «Лейбштандарт Адольф Гитлер» и «Рейх». Они за несколько дней прорвали две линии укреплений советских войск и вышли к третьей – в 10 км юго-западнее станции Прохоровка.



После ожесточенного боя немцы заняли совхоз Комсомольсий и северный берег реки Псел. 11 июля противник продвинулся к окраине Прохоровки, прорвав оборону 2-го танкового корпуса и 183-й стрелковой дивизии. Направленные в район прорыва советские дивизии смогли остановить немцев. Атаки 2-го танкового корпуса СС с целью выхода на линию Прохоровка-Карташовка результата не достигли.

Советское командование приняло решение нанести утром 12 июля мощный контрудар и уничтожить вклинившиеся в оборону войска противника. Для этой операции предполагалось привлечь 5-ю, 6-ю, 7-ю гвардейские армии, а также 5-ю гвардейскую и 1-ю танковую армии.



Однако из-за осложнившейся обстановки в контрударе могли участвовать только 5-я гвардейская танковая (командующий П.А.Ротмистров) и 5-я гвардейская (командующий А.С.Жадов) армии. В состав 5-й гвардейской танковой армии входили 18-й танковый корпус, 29-й танковый корпус, 5-й гвардейский механизированный корпус. Армия была усилена 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом и 2-м танковым корпусом.

Ранним утром 12 июля несколько десятков немецких танков пошли на прорыв на мелеховском направлении. Немцы сумели занять села Рындинку, Выползовку и Ржавец. Советская штурмовая авиация атаковала танки дивизии «Адольф Гитлер». Ударная группировка немецких войск вела свое наступление на нескольких участках фронта.

В 8 часов 30 минут 12 июля соединения 5-й гвардейской общевойсковой и 5-й гвардейской танковой армий после 15-минутной артиллеристской подготовки нанесли контрудар. Танки дивизии «Адольф Гитлер» попали под плотный огонь советских орудий. Бронированные лавины двинулись навстречу друг другу.



В боях с обеих сторон одновременно участвовало около 1200 танков и самоходных орудий. Крупнейшее в истории встречное танковое сражение развернулось на поле под Прохоровкой между железной дорогой и излучиной реки Псел. В атаку пошли 170-я и 181-я танковые бригады 18-го танкового корпуса, 25-я, 31-я и 32-я танковые бригады 29-го танкового корпуса при поддержке подразделений 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 42-й гвардейской дивизии.

В излучине реки Псел части 95-й гвардейской стрелковой дивизии вели тяжелый бой с дивизией СС «Мертвая голова». На левом фланге 5-й гвардейской танковой армии перешел в наступление 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус, а также 183-я стрелковая дивизия 69-й армии. С воздуха по противнику наносила удары авиация 2-й и части 17-й воздушной армий, а также авиация дальнего действия.



Вот как описывает эти события командующий 2-й воздушной армией маршал авиации С.А.Красовский: «Утром 12 июля наши бомбардировщики и штурмовики сбросили тысячи противотанковых бомб на боевые порядки танковых войск противника… Бомбардировочными эшелонированными действиями поддерживали наземные части, нанося удары по скоплению танков противника в районе Грезное, с-з Октябрьский, Мал.Маячки, Покровка, Яковлево…».

На поле под Прохоровкой завязались настоящие танковые дуэли. Это было противостояние не только тактики, мастерства экипажей, но и самих танков.

В немецких частях вели бой средние танки Т- IV модификаций G и H (толщина брони корпуса – 80 мм, башни – 50мм) и тяжелые танки T -VIE «Тигр» (толщина брони корпуса 100 мм, башни – 110 мм). Оба этих танка имели мощные длинноствольные пушки (калибра 75 мм и 88 мм), которые пробивали практически любое место бронезащиты советских танков (за исключением тяжелого танка ИС-2 на расстоянии свыше 500 метров).



Принимавшие участие в сражении советские танки Т-34 имели преимущество над всеми немецкими танками в скорости и проходимости, однако толщина брони у них уступала «Тигру», да и пушки на них были менее мощными, чем на немецких среднем и тяжелом танках.

Наши танки вклинивались в боевые порядки немецких войск, старались получить преимущество за счет скорости и маневренности, расстреливать противника с близкого расстояния в бортовую броню. Очень скоро боевые порядки смешались.



Плотный бой на коротких дистанциях лишал немцев преимуществ мощных пушек. Было тесно от массы бронированных машин, которые не могли развернуться и совершить маневр. Они сталкивались, взрывался их боезапас, взлетали на десятки метров сорванные взрывом танковые башни. От дыма и копоти было плохо видно происходящее, над полем битвы летали десятки бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Советская авиация доминировала в воздухе.

Командующий 5-й гвардейской танковой армией П.А.Ротмистров так вспоминал события под Прохоровкой: «До позднего вечера на поле боя стоял несмолкаемый гул моторов, лязг гусениц, рвались снаряды. Горели сотни танков и самоходных орудий. Тучи пыли и дыма заволокли небо…».

В середине дня наиболее интенсивные и упорные бои шли на северных скатах высоты 226,6 и вдоль железной дороги. Здесь бойцы 95-й гвардейской стрелковой дивизии отражали попытки дивизии СС «Мертвая голова» прорвать оборону в северном направлении. 2-й гвардейский танковый корпус вытеснил немцев западнее железной дороги и начал стремительное наступление на хутора Калинин и Тетеревино.



Во второй половине дня передовые части дивизии СС «Райх» смогли продвинуться вперед, заняв станцию Беленихино и хутор Сторожевой. В конце дня дивизия «Мертвая голова», получив подкрепление с мощной авиационной и артиллеристской поддержкой, прорвала оборону 95-й и 52-й стрелковых дивизий и вышла к хуторам Веселый и Полежаев. Вражеские танки попытались прорваться к дороге Прохоровка-Карташовка, однако героическими усилиями бойцов 95-й гвардейской стрелковой дивизии врага удалось остановить.



Взвод под командованием старшего лейтенанта П.Шпетного уничтожил 7 вражеских танков. Получивший тяжелое ранение командир взвода с гранатами бросился под танк. П.Шпетному посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. «Прорыв немецких танков в этот район создавал опасное положение на флангах 5-й гвардейской танковой армии и 33-го гвардейского стрелкового корпуса», – писал в своих воспоминаниях А.С.Жадов.

Боевые действия 12 июля привели к огромным потерям в дивизиях «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», что сильно ослабило их боевые возможности.

В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал Г.К.Жуков пишет: «В течение 12 июля на Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и летчиков, особенно ожесточенная на прохоровском направлении, где наиболее успешно действовала 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерала П.А.Ротмистрова».

В последующие три дня ожесточенные бои проходили южнее Прохоровки. На этом участке 3-й танковый корпус армейской группы «Кемпф» пытался прорвать оборону 69-й армии в районе междуречья Северского и Липового Донца. Однако советские войска сдержали натиск немцев.

16 июля немцы прекратили атакующие действия и стали отходить в сторону Белгорода.

Войска Воронежского и резервного Степного фронтов стали преследовать немецкие части.

Немецкий план «Цитадель» потерпел неудачу. Танковые силы вермахта были сильно потрепаны и уже не смогли восстановить былую мощь. Начался период отступления немецких войск. Курская битва стала переломным событием в войне, показателем возросшей мощи советской армии, высокого военного искусства ее полководцев, стойкости и мужества солдат.



Музей-заповедник „Прохоровское поле”