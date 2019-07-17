Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 июля 2019
- 07:04 Скопление танков 4-й танковой дивизии САА.
- 06:14 Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 22:25 Кандидат на пост главы Пентагона сделал заявление по войскам США в Сирии.
Скопление танков 4-й танковой дивизии САА
Большое скопление танков 4-й танковой дивизии САА на равнине Аль-Габ.
Ожидается, что в ближайшие недели начнется наступление на север или северо-восток от Калат-аль-Мадика, дополненное возобновлением наступления в северо-восточной Латакии. В тыловых районах Северной Хамы отмечается активное передвижение резервов САА, включая бронетехнику и артиллерию.
Бои на линии фронта на текущий момент носят позиционный характер. ВКС РФ и ВВС Сирии заняты обработкой коммуникаций и районов сосредоточения сил боевиков.
Ждем.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», на днях сирийская армия при поддержке ВКС России выбила террористов из стратегически важного района Хамамият на севере провинции Хама.
Военкор Олег Блохин сопровождает армию Сирии и фиксирует результаты боёв.
Он запечатлел уничтоженную технику боевиков, которая двигалась по дороге из Корназа в Хамамият на помощь исламистам, окопавшимся в городе.
Ровно вдоль дороги стоят и лежат сожженные боевые бронемашины (танки и БМП) и пикапы, а также обитые сталью джихад-мобили, здесь их настигли бомбы авиации и снаряды артиллерии.
В ходе наступления «Тигров» в районе Хамамията завязались жестокие бои, которые привели к разгрому идлибских бандформирований и освобождению этого населённого пункта и одноимённой высоты.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кандидат на пост главы Пентагона сделал заявление по войскам США в Сирии
Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
«Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГИЛ*», — сказал Эспер в показаниях конгрессу.
«В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки», — добавил Эспер.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент.
Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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