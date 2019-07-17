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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 июля 2019

08:49. 17 июля 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Скопление танков 4-й танковой дивизии САА



Большое скопление танков 4-й танковой дивизии САА на равнине Аль-Габ.
Ожидается, что в ближайшие недели начнется наступление на север или северо-восток от Калат-аль-Мадика, дополненное возобновлением наступления в северо-восточной Латакии. В тыловых районах Северной Хамы отмечается активное передвижение резервов САА, включая бронетехнику и артиллерию.
Бои на линии фронта на текущий момент носят позиционный характер. ВКС РФ и ВВС Сирии заняты обработкой коммуникаций и районов сосредоточения сил боевиков.

Ждем.

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Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО)

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Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», на днях сирийская армия при поддержке ВКС России выбила террористов из стратегически важного района Хамамият на севере провинции Хама.

Военкор Олег Блохин сопровождает армию Сирии и фиксирует результаты боёв.

Он запечатлел уничтоженную технику боевиков, которая двигалась по дороге из Корназа в Хамамият на помощь исламистам, окопавшимся в городе.

Ровно вдоль дороги стоят и лежат сожженные боевые бронемашины (танки и БМП) и пикапы, а также обитые сталью джихад-мобили, здесь их настигли бомбы авиации и снаряды артиллерии.

В ходе наступления «Тигров» в районе Хамамията завязались жестокие бои, которые привели к разгрому идлибских бандформирований и освобождению этого населённого пункта и одноимённой высоты.

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Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Жуткие кадры: в жестком бою ВКС и САА сожгли колонну техники боевиков в зоне Идлиб (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кандидат на пост главы Пентагона сделал заявление по войскам США в Сирии

Кандидат на пост главы Пентагона сделал заявление по войскам США в Сирии | Русская весна

Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

«Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГИЛ*», — сказал Эспер в показаниях конгрессу.

«В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки», — добавил Эспер.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент.

Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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* запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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