Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 июля 2019

Как сообщала «Русская Весна», на днях сирийская армия при поддержке ВКС России выбила террористов из стратегически важного района Хамамият на севере провинции Хама.

Военкор Олег Блохин сопровождает армию Сирии и фиксирует результаты боёв.

Он запечатлел уничтоженную технику боевиков, которая двигалась по дороге из Корназа в Хамамият на помощь исламистам, окопавшимся в городе.

Ровно вдоль дороги стоят и лежат сожженные боевые бронемашины (танки и БМП) и пикапы, а также обитые сталью джихад-мобили, здесь их настигли бомбы авиации и снаряды артиллерии.

В ходе наступления «Тигров» в районе Хамамията завязались жестокие бои, которые привели к разгрому идлибских бандформирований и освобождению этого населённого пункта и одноимённой высоты.

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