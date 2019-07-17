Обновлённый Русал . Наконец то в России.

После событий в Иркутской области многие недобрым словом вспомнили Дерипаску. Недобрым, это ещё мягко сказано. Но, то что в действительности НАТВОРИЛ этот гореолигарх будет аукиваться нам и потомкам до скончания веков...

"Крылатый металл" стал широко востребован в первой половине ХХ-го века, когда в мире начала развиваться авиационная, а потом и аэрокосмическая промышленность. Крупнейшие мировые гиганты - КРАЗ, БРАЗ и комбинаты поменьше были построены в 60-80- годы в Сибири на Енисее и Ангаре, где к тому времени уже действовали Братская, Красноярская, Иркутская, Саяно-Шушенская ГЭС. Выплавка алюминия - весьма энергоёмкое производство, вот и приурочивали его к ГЭС.

Тот беспредел по разгосударствлению и приватизации предприятий, что происходил в 90-е годы, коснулся, конечно же, и алюминиевой промышленности. На эту тему, уважаемые читатели, не буду отвлекать сейчас ваше внимание. Материалов по распилу и дележке в алюминиевой сфере сейчас в инете много.

Новая история началась в 2000-ом году с момента образования "Русала", в котором объединились активы СИБАЛа Олега Дерипаски и Millhouse Capital Романа Абрамовича.

Для более эффективного управления в 2002 году Дерипаской и К была создана En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях.

В 2003-ом году в результате реструктуризации и консолидации ряда алюминиевых и глиноземных производств был создан Rusal Holding Limited. В 2004 году 100% акций Rusal Holding Limited были переведены на En+ Group.

В 2003-ом Группа приобрела 64% акций Красноярской ГЭС, а в период с 2003 по 2007 годы — еще 4,3%.

В современном виде компания "РУСАЛ" окончательно оформилась в 2007 году путём объединения алюминиевых и глинозёмных активов российских компаний "Русский алюминий", "Сибирско-уральская алюминиевая компания" (СУФЛ) и алюминиевых активов швейцарского сырьевого трейдера Glengore в En+ Group. Центром группы являлась компания Rusal Limited, зарегистрированная в 2005 году на острове Джерси. Её единственный бенефициар - Олег Дерипаска. В свою очередь, Rusal Limited владел четырьмя холдингами, также зарегистрированными в офшорных зонах: глиноземным - World Wide Alumina, алюминиевым Aluminium Group, а также тарным и упаковочным. Этим холдингам принадлежали акции заводов «Русала». После вхождения в "РУСАЛ" малый "Русал" в 2007 году официально прекратил своё существование. К тому времени Абрамович продал все свои активы Дерипаске, выйдя из этого бизнеса.

В 2007-ом году, после образования корпорации, En+ Group (через дочернее предприятие АО "Евросибэнерго") довела до 50,2% долю владения акциями "Иркутскэнерго" (энергетической компании, владеющей рядом крупных ГЭС и ТЭС, с совокупной генерирующей мощностью 12,8 ГВт).

В 2014-ом году En+ Group приобрела 3,4% акций "РусГидро", впоследствии обменяв их на 25% акций Красноярской ГЭС, владельцем которой на тот момент являлась "РусГидро".

В 2016-ом году Группа приобрела дополнительные 40,3% "Иркутскэнерго" у "Интер РАО", доведя свою долю участия до 90,8%. В том же году на основании обязательного конкурсного предложения и выкупа, En+ Group увеличила свою долю акций Красноярской ГЭС до 100%.

Где находились богатства Дерипасковской En+ Group? В России! Где была зарегистрирована? На офшорном острове Джерси, принадлежащему Великобритании!

Т.е., используя наши природные богатства, это ЧУДОВИЩЕ - достояние российского правительства, хорошо наварилось на этом, ещё и налоги платило Великобритании!!! А что же нам, россиянам? Загаженная Сибирь, города с алюминиевыми комбинатами в смоге, высокая заболеваемость и отсюда высокая смертность, наводнения на реках, где их в принципе быть не должно, т.к. ГЭС должны регулировать уровни стока, ... и моя личная боль - Байкал. Наше море, возраст которого 25 - 30 млн лет, последние годы "задыхается" от спирогиры. Это зеленое бедствие появилось после того, как Медведев своим преступным указом разрешил слив воды с Байкала на метр (!) от обычного уровня, чтобы Дерипаска не потерял свои капиталы! Пары лет хватило, чтобы биокомплексы мелководья погибли и их место заняла спирогира.

И... очень большой вопрос, почему, столь мощная компания свои налоги оставляла в офшорах, а не в России? Были же инициированы и вроде даже приняты при Путине законы, обязовавшие вернуть свои компании и фирмы на родину.

Для справки: Деофшоризация (термин впервые был введен в оборот в России российским экспертом в области международного финансового права А.С.Захаровым в 2013 году) - система законодательных инициатив в Российской Федерации, направленных против сокрытия доходов российских предприятий, формально принадлежащих компаниям, находящимся в офшорах. Данная мера призвана повысить собираемость налогов, усложнить отмывания криминальных денег и привести к большей ясности о собственниках предприятий.

В общем, вышло типа того, что всё делалось в современной России для декриминализации для олигархов, которых, по словам нынешнего руководства у нас в России нет!?...

А вот теперь, уважаемые читатели, новейшая история!

Дерипаска, как и многие российские бизнесмены после 2014 года, попал под санкции. 27 апреля 2018 года председатель совета директоров En+ Group Грегори Баркер представил план по выводу компании из санкционных списков США («План Баркера»). План предусматривал, среди прочего, снижение пакета акций Олега Дерипаски до уровня ниже 50 % и назначение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

19 декабря 2018 года министерство финансов США уведомило Конгресс США о намерении снять санкции с En+ Group после изменения корпоративной структуры группы компаний, согласованной США.

По данным Минфина США на конец 2018 г., Олег Дерипаска и члены его семьи владели пакетом в 70 % акций En+Group.

20 декабря 2018 года акционеры En+ Group поддержали перерегистрацию группы компаний с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининградской области Российской Федерации. Там, в соответствии с законом «О международных компаниях» был создан специальный административный район.

А точнее, по слезной просьбе Дерипаски правительство РФ в срочном порядке создало район для льготного налогообложения, наподобие офшора.

8 февраля 2019 года вновь сформированный в соответствии с требованиями США совет директоров подтвердил решение о перерегистрации En+ и «Русала» на территории России. При регистрации в ЕГРЮЛ РФ компания получит наименование «Международная компания публичное акционерное общество „Эн+ груп“» (МКПАО «Эн+ груп»).

В соответствии с планом по выведению En+ Group из-под санкций США доля владения Олега Дерипаски снижена до 44,95 %, увеличение пакета - запрещено. Кроме того, доля акций, по которым Дерипаска сможет голосовать составляет теперь 35 %.

В совете директоров En+ господин Дерипаска может номинировать только четырех из 12 членов, остальные должны быть независимы от него. Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии, а весь состав советов директоров En+ и "Русала" должен быть согласован с OFAC. В "Русале" из 14 членов совета директоров восемь должны быть независимы от Олега Дерипаски, а нынешний глава совета, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, считающийся близким к Владимиру Путину, должен покинуть пост. Вашингтон также получит право на дальнейшие проверки возможных связей En+ и "Русала" с Олегом Дерипаской или связанными с ним сторонами, причем компании должны сами извещать OFAC о подобных изменениях.

28 января 2019 года группа была исключена из санкционного списка минфина США после процедуры обновления совета директоров. Вместо семи россиян были назначены независимые директора, чьи кандидатуры были согласованы с управлением по контролю над иностранными активами минфина США. Новыми независимыми директорами стали Кристофер Бэнкрофт Бернем, Карл Хьюс, Джоан Макнафтон, Николас Йордан, Игорь Ложевский, Александр Чмель и Андрей Шаронов.

Весь смрад, тяжелая работа на производстве, загубленная природа Сибири и другие "радости" жизни, по-прежнему, с нами, они в США и Великобританию не телепортируются. Это как перенос "грязных производств" в третьи страны. Только здесь ничего переносить было не нужно - на блюдечке с золотой каёмочкой всё преподнесли...

И ничего взамен не получим, потому что в Совете директоров 2\3 - представители США и Великобритании. Вы можете себе представить, чтобы Америка и Запад радели за интересы России? Лично я - нет...