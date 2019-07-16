Главная » Аналитика, Политика, Психология

Так какая власть в России – либеральная или антилиберальная

23:55. 16 июля 2019 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:

755616598580377.jpeg

Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Она предполагает, что проблемы не надо решать, считает президент России. Из-за либерализма на Западе между населением и элитой образовалась пропасть, добавил он. 
 
 
В то же время , ещё не так давно -
Песков : Путин гораздо больший либерал, нежели назывные либералы.

https://rg.ru/2016/12/21/peskov-putin-gorazdo-bolshij-liberal-nezheli-nazyvnye-liberaly.html

 Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов ."

https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5bf4

Так кто же есть на самом деле мистер Путин ?

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Без вмешательства и финансирования Западом гражданская война в России не могла состояться
...правительство, которое фактически представляло в России власть Запада. В ноябре 1918 ...образ, так как чиновники, как и все люди, порочны.Люди в либеральном обществе ...и огромная неустойчивость, так как во всех реальных или надуманных противниками традиционного...
Расклад сил в мировой геополитической игре таков, что у России появляется исторический шанс
... недавно. Масса нелегальных беженцев, которых власти Франции будут высылать домой насильно... сделать следующий вывод: либеральный эксперимент в России не удался. Как впрочем, и во... нужно поставить так: мы в будущем за мировое правительство или за национальное...
Владимир Терещенко. Как и с кем в мире конкурировать русским?
...производства, такими, как квалифицированная рабочая сила или инфраструктура...Конечно, обрадуется, так как согласно либеральной доктрине, всем ...фрустрации.   «Цифровая Россия», похоронное бюро  ...; -соответствие действий власти базовым установкам граждан;...
«Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке».
...смены «Системной власти», изменения энергоинформационного...России вменено совершенно иное функциональное программное наделение, как активно влияющего характера, так...остатков несущественного «либерально-демократического» меньшинства... Управления или ее коррекцию...
Гайдар такой же экономист, как человек, пустивший поезд под откос, - железнодорожник
...ничего не знающий о России (условно говоря, упавший...и равномерно.Так они были «жесткие либеральные» или «непоследовательные и...поддавался левопопулистским настроениям, власть опасалась коммунистического реванша.... экономике затянулся как на практике, так и на...
Как расчленяли Россию, создавая Украину
...позиция была чисто либеральной. Это примерно сегодняшние...Австрию, так как вся Галиция оказалась занята Россией (... Туган-Барановского, иностранных дел (или «междунациональных») — Ефремова, продовольственных...... имеет собственную власть». Для ускорения процесса...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 504 374
    Золотой_дракон 17 июля 2019 в 10:13

    Первоначало абсолютно пусто. Реальна только пустота, все остальное иллюзия. Звук хлопка одной ладони может услышать каждый. Разделить вселенную невозможно.

    Пустота в основе любой формы

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)