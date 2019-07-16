Так какая власть в России – либеральная или антилиберальная
23:55. 16 июля 2019 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал: Серый
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Она предполагает, что проблемы не надо решать, считает президент России. Из-за либерализма на Западе между населением и элитой образовалась пропасть, добавил он.
Она предполагает, что проблемы не надо решать, считает президент России. Из-за либерализма на Западе между населением и элитой образовалась пропасть, добавил он.
В то же время , ещё не так давно -
Песков : Путин гораздо больший либерал, нежели назывные либералы.
https://rg.ru/2016/12/21/peskov-putin-gorazdo-bolshij-liberal-nezheli-nazyvnye-liberaly.html
Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов ."
https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5bf4
Так кто же есть на самом деле мистер Путин ?
Первоначало абсолютно пусто. Реальна только пустота, все остальное иллюзия. Звук хлопка одной ладони может услышать каждый. Разделить вселенную невозможно.
Пустота в основе любой формы