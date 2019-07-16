Так какая власть в России – либеральная или антилиберальная

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Она предполагает, что проблемы не надо решать, считает президент России. Из-за либерализма на Западе между населением и элитой образовалась пропасть, добавил он.

В то же время , ещё не так давно -

Песков : Путин гораздо больший либерал, нежели назывные либералы.

Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов ."

https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5bf4

Так кто же есть на самом деле мистер Путин ?